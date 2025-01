Výročí osvobození Osvětimi. Britové z něj vystřihli Židy i Rudou armádu

Včera uplynulo 80 let od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim Rudou armádou. Což si připomínali jak čeští, tak světoví politici. Výročí se neobešlo bez kontroverzí, například když Vít Rakušan zkoušel výročí použít proti americkému miliardáři Elonu Muskovi.

Psali jsme: Rakušan k výročí holocaustu sdílel dílo antisemitského autora

Stejně tak ve Velké Británii. Tam připomněli holokaust, koncentrační tábory, nacisty, ale ne židy. Televize ITV ve známém ranním pořadu Good Morning Britain měla segment, ve kterém moderátorka Ranvir Singhová uvedla, že král Karel III. bude první britskou hlavou státu, která navštíví koncentrační tábor Osvětim v rámci výročí osvobození tábora. „Šest milionů lidí bylo v koncentračních táborech zabito během druhé světové války, stejně jako dalších několik milionů, protože byli Poláci, invalidé, gayové nebo náleželi k jiné etnické skupině,“ uvedla moderátorka.

Následně se program věnoval státníkům, kteří do Osvětimi přijedou, aby si vyslechli příběhy přeživších, u kterých reportér na místě podotkl, že to může být poslední kulaté výročí, kdy se přeživších sejde tolik.

„Dnes se přibližně 50 přeživších navrátí na místo v rámci výročí, které pro ně může být poslední. Je to důležitý moment pro svět, když uslyší jejich hlas a příběhy, dokud je zde ta příležitost,“ rozloučil se reportér Nick Dickson.

Proti tomu, jak ITV informovala o výročí, vystoupila organizace CAA (Campaign Against Antisemitism – Kampaň proti antisemitismu). „Židé. To slovo, které hledáte, je ‚Židé‘, ne ‚lidé‘,“ vzkázala s tím, že se zdráhá slovům na ITV uvěřit.

„Toto otřesné zpravodajství je nejen fakticky špatně, ale vymazává Židy z genocidy, ve které bylo zavražděno šest milionů židovských mužů, žen a dětí právě proto, že byli Židé. Jak je tedy možné, že právě v den, kdy si připomínáme holokaust, dokáže Good Morning Britain připomenout řadu jiných skupin, ale ne Židy?“ ptá se britská neziskovka. Jako pohoršující vnímá i to, že o Židech nezazní nic až do druhé minuty segmentu, kdy se mluví právě o židovské čtvrti. Také ani jednou nezazní slovo „antisemitismus“.

„Pokud to je zamýšleno jako projev úcty obětem v rámci Dne památky obětí holocaustu, tak se jedná o katastrofické selhání, které ignoruje skutečnou povahu této hrozné události,“ dodává ještě CAA.

“Six million people were killed in concentration camps during the Second World War, as well as millions of others because they were Polish, disabled, gay, or belonged to another ethnic group.”



Jews. The word you’re looking for is ‘Jews’, not ‘people’. This truly beggars belief.… pic.twitter.com/Sm0vLvMT01 — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) January 27, 2025

Znechucení a překvapení se pak šíří na sociální síti X. Příznivec brexitu Chris Rose označil incident za ostudný a bizarní. Podle něho se „rozhodně nejedná o náhodu“. Bezpečnostní analytik James J. Marlow taktéž nemůže uvěřit, že někomu v newsroomu ITV přišlo nutné vytvořit větu „šest milionů lidí“. „Jsou tu snad lidé, kteří by se urazili, kdyby slyšeli slovo ‚Židé‘ nebo že ‚Židé byli zavražděni‘?“ přemítá. „Pokud nedokážete jasně říct, že Židé byli obětí holokaustu, tak jste se z holokaustu nepoučili,“ shledává Josh Howie z BBC. Reakcí je ovšem mnohem více.

Good Morning Britain on ITV paid respect to the victims of Holocaust Memorial Day but somehow mentioned several other groups but not Jewish people.



Bizarre and definitely not an accident. Shameful.



pic.twitter.com/Nvz8DB75Iu — Chris Rose (@ArchRose90) January 27, 2025

Hard to believe someone in the newsroom at ITVs Good Morning Britain @GMB felt it necessary to write the line “six million people were killed….”



Are there people out there who would be insulted to hear the word “Jews” or “Jewish people” murdered?

pic.twitter.com/q3zrGUtkRu — James J. Marlow (@James_J_Marlow) January 27, 2025

If you can’t even clearly state that Jews were the victims of the Holocaust, you haven’t learnt the lessons of the Holocaust. https://t.co/nlcAfzOuQM — Josh Howie (@joshxhowie) January 27, 2025

Bývalý novinář Moscow Times Pavel Fredomhauer pak podotkl, že je fascinující, jak britská média při informování o výročí osvobození Osvětimi ignorují jednak to, že Židé byli hlavní obětí v Auschwitzu a při holokaustu, ale také že Auschwitz osvobodila v roce 1945 vojska Sovětského svazu. „Datum 27. ledna jako den všech těchto událostí, reportáží a projevů existuje jen díky činům 322. střelecké divize Rudé armády. Co se vlastně připomíná, když se vynechávají naprosté základy?“ ptá se.

Fascinating and bizarre to see so much UK media coverage of the 80th anniversary of the liberation of Auschwitz by the Soviet Army completely omit that:

(a) Jews were the primary victims at that extermination camp and of the Holocaust.

(b) It was the Soviet Union who liberated… https://t.co/oQFWC2j6YQ — Pavel Fredomhauer (@fredomhauer) January 28, 2025

