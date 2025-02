Vysílání ČT o Ficovi přineslo další odpověď ze Slovenska

Mezi českými a slovenskými politickými a mediálními kruhy panovaly od rozpadu společného státu tradičně velmi dobré vztahy. S občasným odlišným pohledem na to či ono. Ale s návratem k moci Roberta Fica, jenž se stal premiérem počtvrté, a se změnou slovenského přístupu k válce na Ukrajině se v česko-slovenských vztazích objevila zásadnější trhlina.

Čeští i slovenští novináři poukazují na to, že Fico od návratu k moci přijal vlastní konsolidační balíček, který negativně pocítí většina Slováků, ačkoli před volbami sliboval např. to, že zlevní potraviny. Nestalo se.

Čeští i slovenští novináři píší také o tom, že se Ficovi v parlamentu notně zmenšila síla jeho vládní koalice. A právě články tohoto typu považuje Fico za vměšování do vnitřních slovenských záležitostí,

Premiér Petr Fiala prozradil, že v Bruselu požádal Fica, aby přibrzdil. „Robert Fico v Bruselu musel moc dobře slyšet, co mu říkám, akustika na místě byla dobrá. Šel jsem za ním, a řekl mu, ať neútočí na českou mediální a politickou scénu. Reagoval na to a musí si to pamatovat,“ napsal Fiala na sociální síti X. A přidal smajlíka.

„Robert Fico udělá vždycky úplně cynicky to, co mu přinese body. Mimořádně připomíná Andreje Babiše (ANO). Totální cynismus,“ poznamenala před kamerami ČT Zlámalová před pár dny.

„Ta paní, která tam Roberta Fica hodnotí, jaký je cynik a jakým způsobem vystupuje, tak ta o jeho hodnotovém žebříčku neví vůbec nic. Tento pořad měl vlastně dva cíle. Jeden byl dehumanizovat Roberta Fica. A potom to porovnat s vaším možným vítězem příštích voleb – s Andrejem Babišem.“ V českých médiích se teď podle Gašpara pojede narativ, že Češi přece nemusí dopadnout stejně jako Slováci, pokud si teda nezvolí Andreje Babiše.

Gašpar zmínil i Jana Kalvodu, který býval koaličním partnerem ve vládách Václava Klause v první polovině 90. let. Kalvoda popsal Fica jako „muže s očima podlitýma krví. Je to typ muže, kterého může milovat jen jeho vlastní matka,“ vyjádřil svůj názor Kalvoda.

„Toto je nechutné divadlo,“ ohradil se Gašpar. „Z úst pana Kalvody bych mohl očekávat lecjaký kritický komentář o Slovensku, ale mluvit takhle o kterémkoli člověku, je jedno, že to bylo zrovna o Robertovi Ficovi, a ještě se tomu smát ve veřejnoprávní televizi, tak já teda nevím, kam se dostala česká žurnalistika nebo česká publicistická scéna, ale toto je nejhlubší kanál jaký existuje,“ sdělil Tibor Gašpar.

Z úst moderátora Václava Moravce taktéž v ČT padlo, že Fico byl zvolen ve volbách, ale to že byl Adolf Hitler též. A otevřel otázku, do jaké míry je třeba demokraticky zvolené politiky kritizovat, a do jaké míry je třeba je respektovat.

„Jsou to hrozná slova. Srovnávat Roberta Fica s Adolfem Hitlerem je skutečně daleko a daleko za tou pomyslnou červenou čarou. Toto je něco, co je zasahováním do vnitřních záležitostí Slovenska. Robert Fico představuje hodnotové otázky a názory, které se mnohým nelíbí. Nechce přistoupit na všechna rozhodnutí Evropské unie. Je ochoten diskutovat stanoviska i s maďarským premiérem, protože EU tím poškozuje i ekonomické zájmy Slovenska. A toto někomu zásadně vadí,“ kroutil hlavou Gašpar.

