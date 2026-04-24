Vystrčil vzkázal z rozhlasu: Na summit NATO by měl jet Babiš i Pavel

Napětí kolem cesty na Tchaj-wan dále přiostřilo rozhodnutí vlády neumožnit využití vládního speciálu pro podnikatelskou misi. Předseda Senátu Miloš Vystrčil v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu vysvětloval, proč tento krok označil za „nůž do zad“.
„Ta odpověď je jednoduchá. Já jsem to přesně označil za nůž do zad českým podnikatelům, českým představitelům univerzit, vědecko-výzkumným pracovníkům, představitelům kultury a případně dalším, nikoliv mě,“ uvedl s tím, že osobně situaci nevnímá jako problém. Tím podle něj míří spor jinam, než se může zdát.
Osobně problém nemá, delegace ale tratí
Šéf Senátu zároveň řekl, že sám může bez potíží letět běžnou linkou. „Vůbec to neberu osobně, já to beru tak, že pokud se vláda České republiky rozhodla, že nepoletím vládním letadlem na Tchaj-wan, tak pro mě je to malichernost. Mimochodem cesta přímou linkou je kratší než vládním letadlem,“ poznamenal.
Podle něj však vládní speciál běžně slouží také k tomu, aby během cesty probíhala koordinace mezi politiky, podnikateli a akademickou sférou. To má být při podobné misi zásadní výhoda.
Vláda mluví o podpoře, ale jedná opačně
Vystrčil připomněl, že pro univerzity či výzkumné pracovníky je důležité i finanční hledisko, protože náklady na let hradí stát. Ušetřené prostředky tak mohou využít jinak. „V tomto smyslu vláda, která pořád říká, jak velmi podporuje ten byznys, tu vědu a ten výzkum, ty univerzity, tak najednou vrazí nůž do zad těm lidem,“ prohlásil, že místo deklarované podpory stát účastníkům cesty podle něj komplikace spíše vytváří.
Moderátor otevřel i otázku, zda problémy s vládním speciálem nesouvisí s možnou cestou premiéra Andreje Babiše do Číny. Miloš Vystrčil odmítl podobné úvahy potvrdit. „Nechci o tom spekulovat, ani nevím, jestli se pan premiér chystá do Číny. Nevím, jestli to je ten důvod, jestli bych mohl letět, kdybych počkal,“ uvedl šéf horní parlamentní komory.
Ustupování Číně vede ke ztrátě respektu
Předseda Senátu řekl, že podporuje také rozvoj vztahů s Tchaj-wanem, zatímco premiér může prosazovat své priority vůči Číně. „Já nemám nic proti obchodu s Čínskou lidovou republikou,“ zopakoval a dodal, že vztahy mají stát „na základě rovných podmínek partnerství a vzájemné výhodnosti“.
Ostrými slovy pak odmítl model, kdy by Česko podle něj pouze plnilo cizí požadavky. „Nikoliv na základě podmínek, kdy jeden je lokajem, podřízeným a druhý mu diktuje, co a kdy se má stát,“ řekl, že pokud Babišova vláda změnila postoj vůči jeho letu na Tchaj-wan kvůli lepším vztahům s Čínou, byl by to podle něj chybný signál. „Posloucháte Čínskou lidovou republiku. To znamená, chováte se jako země, která je podřízená jiné velké zemi,“ podotkl.
Podobné ustupování podle něj nepřináší výhody, ale naopak oslabuje postavení státu. „V tom okamžiku dosáhnete jediné věci, a to je, že si vás potom přestanou vážit,“ pokračoval Vystrčil.
Za ještě větší problém než spor o cestu považuje nejednotnost české zahraniční politiky. Podle něj veřejnost sleduje proměnlivé postoje a nejasné kroky jednotlivých představitelů státu. Podle předsedy Senátu tím oslabuje důvěra v to, že stát jedná promyšleně a ve vlastním zájmu. „Já potom přestávám mít důvěru v to, že tu někdo tu zahraniční politiku začíná rozumně a ve prospěch České republiky koordinovat,“ uvedl.
„To si myslím, že je vůbec nejhorší věc, která se může stát, že dnes česká vláda, která zodpovídá za zahraniční politiku, není schopná tu zahraniční politiku koordinovat,“ řekl, že problém nespočívá jen v jedné cestě, ale v celkovém dojmu roztříštěného řízení státu.
Pragmatická politika bez hodnot nefunguje
V rozhovoru přišla řeč také na výrok premiéra Andreje Babiše o rozdělení zahraniční politiky na hodnotovou a pragmatickou. Miloš Vystrčil opakovaně podobné dělení odmítl a uvedl, že bez hodnot podle něj politika fungovat nemůže. „Jestliže někdo chce dělat politiku bez hodnot, tak se vlastně chová v rozporu s tím, co je napsáno v české ústavě, nejvyšší právní normě,“ prohlásil.
„Nerozumím tomu, jak někdo může říct, že nebude dělat hodnotovou, ale jenom pragmatickou politiku, to vlastně nejde,“ řekl s tím, že takový přístup pak podle něj není pragmatický, ale spíše účelový. „To potom je úplně jiná politika než pragmatická, nějaká oportunistická, samolibá politika,“ dodal, že to pak vede k „destrukci společnosti“,
Babiš tomu nerozumí, vzkázal Vystrčil
Premiér Andrej Babiš, tchajwanskou cestu označil za výlet a tvrdil, že poškozuje byznys českých firem v Číně. Miloš Vystrčil jeho výrok rázně odmítl. „To je naprostý nesmysl, je vidět, že pan premiér tomu, já se omlouvám, on používá tyhle věty, on tomu nerozumí, protože to tak vůbec není,“ řekl Vystrčil. Premiér podle něj přehlíží skutečný ekonomický význam vztahů s Tchaj-wanem.
Ten prý dodává komponenty a produkty důležité pro moderní průmyslovou výrobu. „Naše obchodní vztahy s Tchaj-wanem nám umožní rozvíjet přesně ten typ obchodu, který je pro nás důležitý. Z Tchaj-wanu my dovážíme výrobky, které jsou součástí potom nějakých technologicky velmi vyspělých produktů,“ vysvětlil.
NATO může být k Česku kritické
Následně Miloš Vystrčil v rozhovoru popsal také své čtvrteční jednání v Bruselu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle něj šlo o velmi zajímavou schůzku, při níž přišla řeč na několik důležitých témat. „Bavili jsme se o více věcech, jednání bylo velmi zajímavé,“ uvedl předseda Senátu. Mark Rutte opět, bych řekl pochválil, ocenil muniční iniciativu, kterou Česká republika vlastně iniciuje a nějakým způsobem koordinuje,“ popsal.
Vedle muniční iniciativy se mluvilo také o domácí výrobě pro obranu. Vystrčil uvedl, že generální tajemník ocenil schopnosti českých firem. „Ocenil také náš průmysl, který vyrábí prostředky pro obranu, náš obranný průmysl,“ dodal.
Kromě toho jedním z témat byly také české výdaje na obranu a plnění aliančních závazků. „Mark Rutte vyjádřil potěšení nad tím, že Andrej Babiš při setkání s ním tady v Praze vyjádřil, že Česká republika své závazky vůči NATO dlouhodobě bude naplňovat,“ řekl.
Vystrčil však zároveň upozornil, že při pohledu na konkrétní data už situace tak příznivě nevypadá.„Na druhé straně je evidentní, že poté, co byla na stůl položena čísla, tak na tom Česká republika dobře není,“ uvedl, že to může mít dopady i na reputaci země.
Proto Vystrčil očekává nepříznivé hodnocení ze strany aliance ohledně financování obrany a obranného rozpočtu. „Já osobně se obávám, že to hodnocení ze strany NATO bude velmi nelichotivé,“ varoval. Na nedostatky mohou upozorňovat nejen Spojené státy a Donald Trump, ale i další spojenci. „Jsem velmi nešťastný z toho, že to takhle vypadá,“ poznamenal.
Spory o summit škodí Česku
Závěrem se Vystrčil vyjádřil i ke složení české delegace na summit NATO v Turecku a kritizoval spory mezi premiérem a prezidentem. „Dohady mezi premiérem a panem prezidentem jsou nedůstojné, nedělají nám dobré jméno,“ uvedl. Jde dle jeho slov o další důkaz nedostatečné koordinace zahraniční politiky. „Někdo tu zahraniční politiku pořádně nekoordinuje, což jde proti zájmům České republiky,“ dodal.
Předseda Senátu zároveň nabídl vlastní řešení sporu o reprezentaci země. „Můj názor je, že by na ten summit měli jet jak pan premiér, tak pan prezident,“ dodal Miloš Vystrčil.
