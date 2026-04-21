Vystrčil kvůli Tchaj-wanu svolal tiskovku. Místo letadla přišel políček

21.04.2026 18:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v úterý ostře kritizoval rozhodnutí vlády, podle něhož lety prezidenta a šéfů obou komor Parlamentu pro rok 2026 podléhají souhlasu premiéra. Andrej Babiš mu následně zamítl využití vládního speciálu na plánovanou cestu na Tchaj-wan a doporučil komerční linku.

Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že Vystrčilova dřívější cesta podle něj poškodila tchajwanské podnikatele v Číně.

Nůž do zad podnikatelům i univerzitám

Vystrčil označil postup kabinetu za zásadní selhání vůči lidem, kteří rozvíjejí vztahy s Tchaj-wanem. „Je to nůž do zad od české vlády, nůž do zad českým podnikatelům, nůž do zad pracovníkům našich univerzit,“ uvedl na úterní tiskové konferenci, že jde o „podraz“ ze strany vlády.

Následně doplnil, že vláda tímto krokem vyslala jasný signál všem, kteří chtějí s Tchaj-wanem spolupracovat. „Všem těmto lidem řekla vláda, Babišova vláda: Vy, na vás kašleme, leťte si na Tchaj-wan dělat byznys, jak chcete,“ uvedl předseda Senátu.

Vystrčil zároveň uvedl, že cesta byla připravena a vládní letadlo již zajištěno. Podle něj však kabinet následně vše změnil a let zrušil. Současně ostře odmítl premiérovo vyjádření, že vláda chce vést pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. „Není možné dělat pragmatickou politiku bez té hodnotové,“ prohlásil.

Připomněl také rok 1989, kdy podle něj Češi během sametové revoluce hájili právě hodnoty a principy.

Na Tchaj-wan běžnou linkou

Předseda Senátu oznámil, že návštěvu Tchaj-wanu uskuteční i bez vládního speciálu. Delegace podle něj odletí komerční linkou z Prahy do Tchaj-peje, jejíž provoz byl podle jeho slov za jeho přispění zahájen před třemi lety.

Vystrčil zároveň mluvil o konkrétních projektech spolupráce s Tchaj-wanem. Zmínil například výrobu čipů a význam tchajwanských investic pro českou ekonomiku.

Rozhodnutí kabinetu komentoval i ekonomicky. „Proč takhle nelogické rozhodnutí české vlády, když nám Tchaj-wan dělá 25 000 pracovních míst? Protože se více než dříve snažíme zalíbit Číně. Přitom jsme nedávno chytili čínského špiona,“ podotkl Vystrčil.

Jako další možné vysvětlení zmínil snahu vlády vše centralizovat. „Druhým důvodem může být, že vláda chce všechno řídit. Nebudeme zahraniční politiku koordinovat, zrušíme schůzky nejbližších ústavních činitelů, nebudeme se o tom s nikým bavit. Tohle je to lepší Česko, to snad nemyslí vážně.“

S Babišem mám zkušenost

Šéf Senátu mimo jiné kritizoval také komunikaci vlády a vztah premiéra k představitelům Senátu. Uvedl, že s ním kabinet jako s šéfem horní komory jedná nedostatečně.

A připomněl, že s premiérem „nemá nejlepší zkušenost“. Proto mu prý sám nevolal ani nepsal.

Zdůraznil, že je připraven zahraniční politiku koordinovat, bez vůle druhé strany to však podle něj nebude možné. Současně zdůraznil, že proti samotnému obchodu s Čínou nic nemá, Česko by ale mělo být v tomto směru výrazně obezřetnější.

Kolovratník: My říkáme jasné ne

Opačný pohled nabídl poslanec ANO Martin Kolovratník, který se vůči kritice vlády ostře vymezil. „Zase Tchaj-wan. A zase pan Miloš Vystrčil. Možná si vzpomenete na jeho slavné ‚já jsem Tchajwanec‘. My říkáme jasně: ne,“ uvedl na sociální síti X.

Podle něj nejde o osobní spor, ale o princip. „Pokud chce jet, ať letí klidně komerční linkou. Stát není od toho, aby platil politická gesta bez jasného přínosu pro Česko,“ dodal.

Kolovratník zároveň zdůraznil, že vláda prosazuje jiný přístup k zahraniční politice. „Diplomacie má mít výsledky. My prosazujeme ekonomickou a pragmatickou diplomacii. Takovou, která pomáhá českému průmyslu a přináší konkrétní efekty doma,“ uzavřel.

 

 

