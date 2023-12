Vzkaz do Dubaje z Afriky, nejen pro Fialu: Nás netrápí změna klimatu. Ale úplně jiné věci

reklama

Klimatické konference se zúčastnilo na 90 tisíc lidí, na místo se minulý týden vypravil také premiér Petr Fiala. Ten hovořil na konferenci Triple Nuclear Energy o důležitosti jaderné energetiky pro budoucnost. Do roku 2050 chce Česká republika podle premiéra, aby 50 % výroby elektřiny pocházelo z jaderných elektráren.

„Jaderná energie je spolehlivá a bezpečná. Věřím, že rozvoj jaderné energie je extrémně důležitou strategickou investicí pro naši budoucnost,“ uvedl Fiala ve svém projevu. Jaderná energie je podle českého premiéra čistá a účinná, a to nejen z pohledu uhlíkových emisí, ale i z hlediska ekonomiky.

V rámci Triple Nuclear Energy konference byla přijata deklarace, která vyzývá členy aliance ke spolupráci a také ke ztrojnásobení globální kapacity jaderné energie do roku 2050. Zmiňuje také nezbytná opatření pro odpovědný, bezpečný a udržitelný provoz jaderných elektráren. Premiér dále promluvil na konferenci světových lídrů. Zde připomněl, že změna klimatu je jednou z největších globálních výzev naší doby.

„Naši partneři po celém světě řeší vážné problémy. Od extrémního počasí až po nedostatek vody, který jsem viděl i při své návštěvě Afriky. Česko je připraveno dát do roku 2027 čtyři miliony amerických dolarů na činnost Zeleného klimatického fondu, který pomůže rozvojovým zemím čelit změně klimatu a přizpůsobit se jejím dopadům,“ uvedl Fiala.

I jemu ale vzkazuje africký zemědělský inženýr Jusper Machogu, že lidé ve světě vůbec nechápou, jaké problémy vlastně Afriku trápí. „Mé jméno je Jusper Machogu, jsem z Keni a mám zprávu pro všechny na klimatické konferenci COP28. Moje zpráva je stručná: Afrika potřebuje fosilní paliva. Potřebujeme fosilní paliva ke zlepšení naší životní úrovně. Potřebujeme je k ekonomickému rozvoji,“ vzkazuje Machogu.

„Vy, západní politici a klimatičtí aktivisté z nevládních organizací, nás poučujete o klimatických změnách, ale klimatická změna není to, co Afriku trápí. My máme mnohem závažnější problémy, máme hladovějící lidi, chudé lidi bez elektřiny, lidi bez přístupu k čisté vodě. Máme tu lidi, kteří stále ještě vaří na ohni. Tohle jsou naše problémy a vy nám tvrdíte, že musíme myslet na životní prostředí a změny klimatu,“ říká muž ve videu.

„Co to vůbec je změna klimatu? Takže moje zpráva pro všechny africké lídry, kteří jsou na konferenci: Buďte tvrdí, nenechte se zastrašit, řekněme ne k neokolonizaci ve jménu klimatické změny. My chceme, aby Afrika vzkvétala, rozvíjela se, vy si dělejte zelenou politiku, jak chcete, ale nám ji nenuťte,“ dodává Machogu.

