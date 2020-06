Wagenknecht poslal další žalobu kvůli Babišovi. Tentokrát na Komisi za to, že se s ním baví

reklama

„Nejprve jsme podávali žalobu k Evropské komisi na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Teď ale žaluji i samotnou Evropskou komisi, protože podle mě jedná protiprávně, když se s Babišem setkává a vyjednává s ním o rozpočtu. Oni si udělali vlastní pravidla, že nebudou jednat s nikým, kdo je ve střetu zájmů, ale v téhle situaci se podle toho vůbec neřídí,“ tvrdí Wagenknecht v rozhovoru pro Reflex.cz.

„Já jsem jim psal a oni mi vždycky tak nějak divně odpověděli, nechtěli mi dát zápisy z jednání předsedkyně Ursuly von der Leyenové s Babišem, tak jsme požádali soud, aby posoudil, zda ta Komise jedná, tak jak měla,“ říká senátor s tím, že předchozí předseda Evropské komise Günther Oettinger mu zápisy bez problémů posílal. Existuje předpis, podle kterého se musejí zveřejnit zápisy z jakékoli schůze evropských úředníků. Vždycky to šlo a teď to najednou nejde, tak tomu nerozumím,“ vysvětlil Wagenknecht důvody druhé žaloby.

Babiš by podle Wagenknechta neměl o rozpočtu na úrovni Evropské komise vyjednávat do té doby, než se vyřeší jeho střet zájmů nebo Komise nerozhodne, že se nebudou vyplácet dotace Agrofertu. „Ty audity jsou uzavřené, střet zájmů potvrdily a teď se jen standardně projednávají možné korekce, ty konkrétní nápravné kroky. Buď Babiš skutečně přestane být majitelem Agrofertu, nebo ho dá do takzvaného slepého trustu,“ tvrdí senátor s tím, že v takovém slepém trustu nemohou být lidé navázaní na původního majitele, jako manželka, právník a podobně.

„Jenže Babiš jakožto premiér má vazby na české soudy, na středočeském hejtmanství, kde se to řeší, má své lidi a ty soudy prostě ten finální verdikt udělat nechtějí. Proto on se pořád může vymlouvat, že neexistuje žádné finální rozhodnutí. Proto se obracím na soudy evropské, aby to konečně dokázaly,“ doplnil pirátský senátor.

Na Evropskou radu by podle Wagenknechta místo Babiše měl jezdit prezident Miloš Zeman, který tam ze zákona také může být. „Mohl by tam za Českou republiku vyjednávat, ta možnost tady je. Stejně tak tam může vyjednávat nějaký jmenovaný ministr, i když tam by ten střet pořád nějakým způsobem trval, alespoň by to ale nebylo tak přímé,“ pokračuje.

„Navíc podle rezoluce Evropského parlamentu z minulého týdne u nás selhává systém, jak se mají kontrolovat skuteční majitelé těch příjemců evropských dotací. Takže to je systémové selhání, což do budoucna ohrožuje vyplácení evropských dotací pro Českou republiku. Teď se vyjednává o dotacích na příštích šest let a může se stát, že nám nic vyplaceno nebude,“ varuje Wagenknecht.

„U nás prostě došlo k převzetí státu, je to nejvyšší forma korupce, a to je špatně. Ekonomická moc by neměla být zneužívána ve prospěch politické, to je jasné rozhodnutí Ústavního soudu. A když Babiš vlastní velké mediální domy, pod které spadají Lidovky, Mladá fronta nebo Metro, které jsou k dostání všude ve veřejné dopravě, tak je to problém. Zneužívá se to k vytváření veřejného mínění a jednou to může dospět i k ovládnutí veřejnoprávních médií skrze dozorčí rady,“ předjímá možnou budoucnost senátor.

„Já teď budu čekat, jak soudy rozhodnou, byl bych rád, aby to české soudy neodhazovaly a rozhodly, ale to se nejspíše nestane. Tak budu čekat, až rozhodne evropský soud, což by mělo být do jednoho roku,“ myslí si Wagenknecht.

