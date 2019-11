Xaver o ČT s Janou Bobošíkovou. Přinesli tabulku, která rozčílí SPD

Česká televize a její hospodaření je téma, které moderátora Luboše Xavera Veselého v poslední době velice zaujalo. A to do té míry, že si nyní v XTV vyměnil křeslo a zasedl sám jako host, kterého zpovídala Jana Bobošíková. Kritice byl podroben jak server HlídacíPes.org, tak samotná ČT a další média. Například Forum24: „Tam se lež používá jako běžný výrobní prostředek,“ tvrdil moderátor. A své schytal i principál Jan Hrušínský. Já jsem si donedávna myslel, že Jan Hrušínský je normální chlap. Nyní si myslím, že je to kašpar, šašek a užitečný idiot,“ mínil Xaver Veselý. Zazněla i zajímavá čísla.

Řešila se svoboda médií. Dle Xavera zde není taková svoboda médií jako v 90. letech. „S tím, jak se přeskupila média, tak se přeskupily i poměry, a mám pocit, že vítězí jenom silní jedinci. Protože jsou lidé, kteří si ji nenechají vzít, tu svobodu slova, pozoruji to velmi často, ale bohužel pozoruji i jistou stádovost a velmi často se v poslední době setkávám s tím, že se lidé v médiích bojí něco říct. A to zejména novináři, protože působí v tom či onom mediálním domě, který třeba působí prorežimně. Takže ve chvíli, kdy s nimi někdy mluvíte na chodbě nebo v redakci, tak vám řeknou něco jiného, než jsou ochotní říct na mikrofon nebo napsat do článku,“ vysvětlil moderátor. Bobošíková ho vyzvala, aby jmenoval, ale Veselý si nechtěl takto vyřizovat účty nebo někoho osočovat. Anketa Je Václav Moravec vyvážený ve skladbě hostů, které zve do svých pořadů? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2330 lidí

Prý se není čemu divit a tato nesvoboda pochází ze světa. „Podívejte se, co se děje kolem Facebooku, podívejte se, co se děje v jednotlivých médiích ve světě, a myslím, že jsme toho odrazem,“ poznamenal. „Půjdete-li pracovat do některého média, mnohdy i média veřejné služby, mám na mysli ČT, tak buďto budete držet brázdu a krok, anebo tam jednoduše nebudete,“ zhodnotil moderátor dnešní poměry.

Bobošíková pak pátrala, co myslel Veselý termínem „prorežimní“. Ten vysvětlil, že myslel bruselský režim, kterému jsme se podvolili při vstupu do EU. „Podívejte se, co všechno sem diktuje Evropská unie a není divu, že třeba taková ČT slouží režimu. Jako sloužila vždycky. Tak je to snad i v pořádku. Takže to, co je v Bruselu bráno za normu, podpoří Česká televize,“ dal příklad Xaver, ovšem s dodatkem, že jsou i soukromá prorežimní média.

Tématem bylo i stírání rozdílů mezi zprávami a komentáři. Tento rozdíl dle Xavera ctí například Český rozhlas. „Jsou média, kde dostáváme zprostředkované informace, a musíme si u toho vyslechnout nebo přečíst i ten názor toho konkrétního redaktora. Mám pocit, že toto je dávno za námi a velmi mne to rozčiluje,“ prohlásil.

Moderátorka pak předložila analýzu ČT o tom, jak byly zobrazovány politické strany na ČT24.

Xaver k analýze dodal, že ke každé analýze bude protianalýza a že záleží na tom, kdo ji zpracovává. Ale na to, aby člověk viděl, že strany nejsou zobrazovány ve stejném světle, není dle něho třeba analýz. „Stačí se podívat na Českou televizi, tam je to zřetelné dnes a denně,“ mínil.

Nemohlo nedojít na interview s Andrejem Babišem, kterého se dle Bobošíkové chytili „strážci žurnalistické čistoty“, tedy HlídacíPes.org. Moderátorka dodala, že se jedná o soukromý subjekt, který tvrdí, že dělá žurnalistiku ve veřejném zájmu, a jeho podnět byl dostatečný, aby se o osobu moderátora začala zajímat ČT. Dle Bobošíkové z něj ČT bere „stovky podnětů“.

Xaver řekl, že nečekal, že se stane terčem médií a lidí, když začne zkoumat pozadí HlídacíhoPsa.org, a řekne pravdu o ČT. Prý se mu o tomto tématu těžko mluví, jednak z tohoto důvodu a také proto, že připravuje samostatné video pro svůj kanál na YouTube. Ale přesto odhalil, že Ústav nezávislé žurnalistiky, jehož je HlídacíPes.org projektem, sponzoruje Nadační fond českých průmyslníků a Nadační fond nezávislé žurnalistiky. V roce 2017 z těchto fondů prý šlo více než 3 miliony korun. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Existence HlídacíhoPsa.org jako soukromého média prý Xaverovi nevadí, ale dle něho se jedná o spojené nádoby. „HlídacíPes.org je jenom propojka mezi spojenými nádobami. Jakýmsi byznys sektorem a médiem veřejné služby, v tomto případě Českou televizí.“

Jana Bobošíková pak jako ukázku z fondu průmyslníků jmenovala společnost NOEN a. s., která údajně sponzorovala i hnutí ANO. A členové Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky zase dle jejích informací sponzorovali více než milionem korun kampaň Jiřího Drahoše. Xaver mínil, že se jedná o typický případ dělání se lepším, protože sponzorovat zároveň politického kandidáta a nezávislou žurnalistiku je podle něj protimluv. „Nejde o nic jiného než o peníze a o vliv. Je důležité to říct. Nevadilo by to, kdyby to byl klasický podnikatelský projekt, někdo by se přihlásil, že jim dává peníze, zadal si tam reklamu, a ten server by žil, fond a celá ta parta okolo. Pánové by měli výplatu. Horší je, že dostáváme někdy po kapkách, někdy podprahově a někdy naprosto natvrdo školení, co je a není správně. A nejvíc ze všeho mi vadí, že oni lžou a manipulují.“

To, že ústav sponzorují lidé, kteří sponzorují ANO a Drahoše podle něj není nic mimořádného, jen by to lidé měli vědět. Ale vadí mu, že se ke konečnému čtenáři dostanou „zmanipulovaná informace svrchu až dolů“. Veselý poznamenal, že rozhovor s premiérem projednávala RRTV a došla k názoru, že nebyl porušen ani kodex, ani zákon. A kopl si do HlídacíhoPsa.org, že si z rozhodnutí vyzobl jednu část, podle které Xaver rozhovor nezvládl, kterou použil do titulku. A že se tedy jednalo o manipulaci. Z celé akce prý tuší zadání.

Čí zadání, zatím nechtěl komentovat, řka, že se nechce zařadit mezi bulvární servery jako HlídacíPes.org nebo Forum24. „Forum24 už je úplně mimo kategorie, protože tam se lež používá jako běžný výrobní prostředek, a myslím si, že spousta lidí u počítače si říká, teď si přečtu kromě zpráv ještě něco lživého, zábavného, šup na Forum24. To každý ví, že se tomu nedá věřit. Ale já vedle těchto lidí zařazen být nechci,“ vysvětlil moderátor a dodal, že se to lidé dozví, až během dní či pár týdnů vyjde jeho video. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Do serveru si rýpl ještě za to, že když v jeho pořadu mluvil Alexandr Vondra, Petr Gazdík či Jiří Čunek, tak HlídacíPes.org mlčel, ale když přišel Andrej Babiš, tak byl oheň na střeše. Čtenáři HlídacíhoPsa.org a dalších „manipulativních webů“ by se podle něj měli zamyslet, proč se neměří stejným metrem dalším politikům. Že serveru vadil pouze Andrej Babiš, dle článků prý pozná „průměrně inteligentní jezevčík“.

Když ohlásil, že se chystá kandidovat na radního ČT, tak se do něj pustila řada médií. „Vyjádříte se směrem k České televizi, něco tam zpochybníte a už je nastartovaný pan Moláček z Deníku N, neboli bývalý pracovník ČT, pokud je mi známo, stejně tak pan Neumann, vazba s ČT, pan Břešťan a jiní, je to taková spřátelená guerilla.“ V ČRo mu prý někteří lidé vyjádřili podporu, ale pouze „konspirativně“, s dovětkem: „Neříkejte, že jsme o tom spolu mluvili.“

„Pak se najde herečka, kterou tam potkám na chodbě, pozdravím ji způsobně a ona řekne, já vám na pozdrav neodpovím. Pak se najde pár šašků nebo spíš užitečných idiotů, jako je například pan Jan Hrušínský, který si neověří fakta, který ve své fanatické představě, že je spasitel, o mně začne psát velice tvrdé články na Facebook, a když ho vyzvu, aby ty věci doložil, tak to neudělá. Je to dobré k jedné věci. Že poznáváte lidi,“ ilustroval dále, jak mu rozhovor s Babišem změnil život. „Já jsem si donedávna myslel, že Jan Hrušínský je normální chlap. Nyní si myslím, že je to kašpar, šašek a užitečný idiot,“ dodal.

Veselý se svěřil ještě s jednou historkou. Potkal prý v pátek novináře, který píše pro médium, které Xavera pomlouvá. „Ten mi úplně na rovinu řekl: ‚Prosím vás, je pátek odpoledne, já spěchám za dětma, mám za úkol vás očernit, pojďte se na něčem domluvit, vždyť to znáte‘.“ Na což moderátor odpověděl: „Pane kolego, já to neznám.“ Dodal, že asi ještě není všemu konec a ještě se o sobě z těchto médií leccos dozví.

Moderátorka dodala, že HlídacíPes.org získal od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky 250 000Kč na projekt Mediální rady – věc veřejná.

A přešla na téma záznamu ze semináře z Poslanecké sněmovny s Radou ČT, managementem a poslanci s otázkou, odkud záznam pochází, což Xaver neprozradil. Bobošíková pak položila dotaz, jestli když zveřejňuje záznamy a HlídacíPes.org se o něho v rámci projektu bude zajímat, tak zda si myslí, že má šanci s kandidaturou uspět. Xaver prohlásil, že toto neřeší, i když se ho pořád někdo ptá. Zveřejněné video prý vypustil proto, že jen těžko by našel něco, co by bylo více ve veřejném zájmu vidět než tento seminář, kde se prý členové Rady ČT „klepali a koktali“ při otázkách poslanců. Stejný argument podle něj platí i u videa z natáčení Newsroomu. Občané, kteří na ČT přispívají, mají podle něj vědět, co platí.

„Dokud budou existovat začerněné smlouvy, vždy budou pochybnosti, co se děje s těmi penězi. Kdykoliv někdo něco skrývá, tak si říkáte, že tam se něco děje. Kdyby bylo všechno čisté, tak bychom věděli, jak hospodaří ČT. Nevíme to, neví to ani Rada ČT, jak je možné pochopit z toho záznamu,“ mínil moderátor a přidal i okřídlený výrok ředitele Dvořáka, že občané ČT nejsou připraveni vědět platy zaměstnanců v ČT. „To může říct jen nafoukaný, arogantní člověk, který si nevidí ani na špičku vlastního nosu, anebo blázen. A tohle řekl ředitel instituce, které naši občané pošlou každý rok 7 miliard korun.“ Podle Veselého si Dvořák nezaslouží odměny, které mu Rada ČT připisuje. Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Proč s tím politici něco nedělají? Dle Xavera Veselého za to může strach z lidí na náměstích. Dodal, že poslanci nechtějí dopadnout jako právě Bobošíková. „Nedivte se, že lidé okolo Andreje Babiše, možná sám Andrej Babiš, se bojí, že se nabalí spacáky, a tam je jedno, co říká veřejnost, oni si lehnou do newsroomu a vy můžete buď přivolat policii, nebo něco, a v tu ránu máte plné Kavčí hory, protože pan Svěrák, pan Hrušínský, paní Geislerová tam budou stát v první řadě, poskytovat rozhovory, a ty okolnosti budou úplně neznámé a nebudou se dívat na to, co říká zákon. Já jsem to studoval, co se stalo v roce 2000–2001.“

Bobošíková se pak otázala, zda tedy není kandidovat na místo člena Rady ČT donkichotské. Moderátor to připustil, ale pro něj je to prý jediná cesta, jak něco změnit, protože do politické funkce kandidovat nehodlá.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Boj proti komunismu? ČT? Zahradil se nebojí: Za toto ho mnozí nepochválí Celých 61 procent lidí neví, jaké hodnoty by měla EU hájit Moravec vytáhl ohromující průzkum: ČSSD mimo Sněmovnu, Okamura mimo Sněmovnu... „NATO je ve stavu mozkové smrti!“ Moravec si pozval do studia hosty, kteří výrok Macrona rozcupovali. Generála Pavla, Jourovou a Přibáně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.