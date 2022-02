Youtuber Tary se bojí o rodinu na Ukrajině. 80 kilometrů od konfliktu

Někdejší náčelník vojenské zpravodajské služby, generál v záloze a bezpečnostní poradce Andor Šándor, herec a spisovatel Michal Gulyáš a také youtuber s ukrajinskými kořeny Taras Povoroznyk alias Tary byli hosty pořadu CNN Prima News Co Čech, to politik. Hovořili o ruské invazi na Ukrajinu.

"Jsem strašně nervózní, je mi blbě celý den, nemůžu se na nic soustředit, myslím jenom na to. Dědu to dnes probudilo, naštěstí 80 kilometrů od, ale i tak to bylo dost slyšet ve vesnici, kde jsem vyrůstal na Ukrajině," popsal youtuber Tary, jenž má ukrajinské kořeny. O blízké se bojí. "Všem se nic nestalo, ale je to začátek něčeho," dodal.

"Kéž by to bylo tak snadné sem přesunout jen tak Ukrajince," zmínil Tary, že rodině chce pomáhat finančně.

Michal Gulyáš následně hovořil o Rusku jako o zemi, která má nějakou svou historii. "Chápu to, že je v tuto chvíli ohrožena. A chápu, že člověk, který je v tuto chvíli na nejvyšším postu, není na to sám. Putinovi takzvaně nekřuplo v hlavě, že by se zbláznil, ale že tam jsou nějaké tlaky v hlavě a on je prostě určitými do toho vtlačen," míní Gulyaš. "To, že je ale válka, je špatně. Nevím, jestli Západ udělal vše pro to, aby Putina stáhl na svoji stranu. Je otázka, proč se nedojednalo, že by Rusko bylo také součástí NATO," míní.

O invazi pak podle Šándora rozhodlo to, že Putin v jisté chvíli došel k přesvědčení, že nemá co ztratit, že sankce jej nebudou bolet. "A že některé bezpečnostní požadavky, o kterých se dalo jednat v zájmu zachování míru v Evropě, i nějaké jeho legitimní obavy o rusko jazyčnou menšinu na Ukrajině, ty se také daly pochopit, ale způsob je naprosto nepřijatelný. Tohle je barbarství. Nemůžete si vynutit to, že s vámi někdo bude jednat, tím, že ho budete bombardovat," zmínil Šándor, že nyní je otázkou, jakou podporu bude Putin mít u běžného obyvatelstva.

"Válka je špatná a v našem 21. století je to prostě vůbec to nejhorší, co může být. Válku neuznávám," dodal Gulyáš.

"Jeden z cílů operace, kterou dneska vidíme, pořád vidím, že je limitovaná, tak je demilitarizace. Demilitarizace v tom, že ty útoky jsou vedeny na strategická velitelská stanoviště, na systémy řízení, protivzdušnou obranu, zpravodajství, letiště, v zásadě těmito útoky se Rusko snaží ukrajinské armádě vzít hlavu, uši a oči, takže nebude moct bez tohohle centrálního velení a řízení být nasazena jako celek. Nevím, do jaké míry to bude demoralizační. Na druhou stranu si umím představit, že se to může překlopit v partyzánský boj, se kterým má Ukrajina velké zkušenosti," poznamenal Šándor.

Tary se následně vyjádřil i ke slovům prezidenta Miloše Zemana, který velmi ostře odsoudil ruský útok. "Potěšil mě. Ale co jiného měl říkat? Přiznal, že to tak je," uvedl Tary. "Udělal to státnicky, bylo to správně formulované," poznamenal pak také Gulyáš.

"Miloš Zeman je politikem, který se snaží držet vztahy jak s Čínou, s Ruskem, Miloš Zeman je inteligentní člověk, který dobře ví, že tohle se nemůže jakkoliv omluvit. Tohle v jeho vědomí determinuje ten postoj vůči Rusku a těžko normální soudný člověk odsouhlasit akt nevyprovokované agrese, která se stane dneska ráno," dodal Šándor.

