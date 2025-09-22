Z lipské burzy pryč, levnou elektřinu Čechům, velí kandidát SPD. A nejen to

22.09.2025 14:10 | Rozhovor

„Budeme muset opustit lipskou burzu, popřípadě na ní prodávat pouze naše přebytky,“ řekl ParlamentnímListům.cz náměstek primátora města Chomutov Pavel Tůma (PRO), trojka ústecké kandidátky SPD. A sdělil, jak se bránit vysokým cenám energií a emisním povolenkám.

Z lipské burzy pryč, levnou elektřinu Čechům, velí kandidát SPD. A nejen to
Foto: Repro FCB
Popisek: Pavel Tůma a Jindřich Rajchl

Pane Tůmo, už posledně jsme řešili emisní povolenky, které prodraží teplo, dopravu a bydlení. Stavíte se proti nim. Ale i takový Andrej Babiš či Filip Turek slibují, že se proti nim postaví. Proč zrovna vy a kandidátka SPD proti nim zasáhnete nejlépe?

Hnutí SPD je v určité výhodě oproti hnutí ANO, jelikož nikdo z jeho kandidátů není závislý na přímé spolupráci jejich firem s dotační politikou Evropské unie.

Co říci na nápad, že tepelné elektrárny zatížené čím dál dražšími povolenkami by měl dotovat stát? Stát bude nejprve souhlasit s povolenkami a pak bude dotovat zasažené elektrárny?

Toto je samozřejmě naprostý nesmysl. Je jedno, jestli vybereme peníze od lidí formou placení povolenek nebo to zaplatí stát tím, že bude muset vybrat vyšší daně někde jinde. Jediné řešení je zastropovat anebo úplně zrušit emisní povolenky na platformě Evropské unie a stáhnout je z burzovního trhu.

V souvislosti nejen se severními Čechami, ale i Ostravou se mluví o tom, že po zániku těžby uhlí a těžkého průmyslu tyto regiony spasí „moderní technologie“ a „znalostní ekonomika“. Lze to brát vážně?

Pravděpodobně nám nic jiného nezbyde, ale toto je ne až tak blízká budoucnost. Nejprve je potřeba zaměřit se na to, abychom využili životnost uhelných dolů i elektráren tak, jak byla projektována a nastavena a jak ti naši občané již také zaplatili a mezitím je potřeba vytvořit prostor pro nové příležitosti.

Když se vrátíme na zem, tak zásadním problémem jsou ceny energií. Pokud pomineme povolenky, tak jaké kroky podniknout? Vykoupit? 

Vykoupení neboli vytěsnění minoritních akcionářů trhu je samozřejmě první krok, který se bude muset udělat. Poté budeme muset opustit lipskou burzu, popřípadě na ní prodávat pouze naše přebytky, ale prvotně levnou energii je potřeba ponechat pro naše firmy, občany, pro náš stát.

Pakliže se bavíte s podnikateli, co vlastně podnikatelé chtějí? Myšleno ti, kteří skutečně podnikají, ne ti, kteří žijí z dotací.

Nejčastěji kupodivu zaznívá to, že by chtěli nějaké období jistoty, kdy vědí, na co se mají připravit a s čím mají počítat. Náhlé změny jim komplikují život, házejí klacky pod nohy a v podstatě se nedá plánovat žádná dlouhodobější akce. To je věc, která podle mě v dnešní době trápí úplně každého.

autor: Martin Huml

