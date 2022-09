Z tohohle bude zase plný Václavák, uvedl Holec. Fialův krok, nejde o energie

reklama

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14917 lidí



„Zlegalizujeme konopí. Protože v době krize musíme hledat nejen úspory, ale také zdroje příjmů. Díky tomu získáme až 4,20 miliardy ročně, navíc zrušíme zbytečnou šikanu lidí. Konečně! Bude to vítězství svobody a rozumu,“ padlo od strany.



Holec nápad bez váhání kvituje. „To je přece medicína! Budeme mrznout doma ve dvou svetrech, ale všichni se u toho legálně zhulíme – to bude vlastně paráda!“ přiznal, že Pirátům „přichází na chuť“.

Fotogalerie: - Zelená je tráva

Vypjaté setkání premiéra Petra Fialy (ODS) s naštvanými občany v Otrokovicích pak hodnotí s tím, že ministerský předseda ještě mohl být rád, že tam kolem něj neběhala „nějaká hysterická kandidátka z opozice, která by na sobě měla malé dítě, jako si to vysloužil od voličů pětikoalice Andrej Babiš“.

Psali jsme: VIDEO Fiala proti naštvaným občanům: S vámi se nedá diskutovat, Putin vede válku

Co jej zaujalo, je, že ze setkání, na němž premiéra zasypali občané výtkami, se nic nedostalo do České televize. „Ve vysílání České televize z toho nebylo vidět vůbec nic. Tam se prodávají hlavně úspěchy vlády,“ podotkl k přenosu z místa, kde lidé nenechali premiéra ani promluvit a zasypali jej nadávkami, křikem a výzvami k demisi.



Předseda vlády je navíc prý i podle mnohých členů ODS „pod pantoflem topky“ a „ustupuje se jak topce, tak Rakušanovi a STANu“.



Kromě premiéra nedávno zažil grilování i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), když jej v pořadu Partie na CNN Prima News zasypal v neděli kritikou exministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO).

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tady jde o to, že ta dohoda je vítězství evropské jednoty a evropských domácností,“ vyřkl během diskuze rozjařený Síkela k jednání ministrů energetiky, když shrnul, že nevadí, že neprošly návrhy České republiky, a to, že hlavní hlas mělo Německo. Havlíček mu na to vpálil, že s námi „vytřeli bruselskou podlahu“.

Psali jsme: Síkela: Vyhrála evropská jednota, kdo byl spokojený, není důležité. Vytřeli s námi bruselskou podlahu, přeložil Havlíček

„Vzpomínáte si na Síkelův výrok, že když nebudeme mít dost plynu, tak Němci vypnou svůj průmysl a pošlou nám svůj plyn… Tak teď jsme tu německou solidaritu viděli. Síkela vyrazil do Bruselu, aby vyjednal české řešení a vrátil se s německým řešením a náš premiér to oslaví jako velké vítězství pro Česko,“ komentuje Síkelovo snažení Holec.



Došlo i na soud s expremiérem Andrejem Babišem (ANO), týkající se kauzy padesátimilionové dotace pro Farmu Čapí hnízdo. Holec proces komentoval s tím, že „smrdí“. „A ne kvůli soudu. Soud to samozřejmě soudit musí… Nevím, jak to dopadne, ale i kdyby soud rozhodl, že se podvod stal, tak je to politicky vytažená kauza po několika letech,“ míní.



„Když tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovoval trestní stíhání Andreje Babiše, které předtím zrušil ten příslušný státní zástupce, tak řekl zajímavou a klíčovou věc, která popisuje celý ten proces velmi dobře: S Andrejem Babišem by měli být trestně stíhaní a případně souzeni všichni ti, kteří projekt Čapího hnízda několikrát schválili. V tom máte hejtmany z ODS a ČSSD. Máte v tom – a to je ironie – největšího babišobijce Kalouska, který byl ministr financí, a jeho ministerstvo to kontrolovalo taky. Kontroloval to i Středočeský kraj a tam byla tehdy topkařka Langšádlová,“ shrnul komentátor.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ať soud dopadne jakkoliv, tak to podle něj politicky nic nezmění. I kdyby soud Babiše odsoudil, tak to prý příznivci šéfa ANO vezmou za „účelovku“.



Holcovi neušla ani „klec pro Babiše“ od Milionu chvilek, kterou následně kritizoval i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „Poděkujme chvilkařům za jejich demonstraci totality. Nic o nich nevypovídá tak, jako tedy ten jejich cirkus,“ říká k happeningu.

Došlo i na kampaň vlády „Deštník proti drahotě II“, u které Deník N zjistil, že si ji Úřad vlády objednal u soukromé společnosti.



Holec si u této vládní objednávky povšiml další zajímavé věci, a jestli se to stane, je to prý „znovu na plnej Václavák“.



„Vláda chce část téhle kampaně odehrát na serveru Forum24.cz – to není médium, to nejsou noviny. To je PR fronta koalice SPOLU a Fialovy vlády. To je vtip. Když vám (šéfredaktor) Šafr bude říkat, že to je médium, tak je to vtip. Já si myslím, že oni mu splácejí to, jak je podporuje celou dobu před volbami a jak živil Babiše juniora – před volbami, pak se na něj vykašlal. Co byste taky od Šafra čekali…“ ukázal s tím, že by teď mělo jít k Pavlu Šafrovi za „odehrání kampaně“ 200 tisíc.



Šafrovo Forum24.cz je podle Holce „dezinfoserver“. A proto, pokud to kabinet a premiér udělá, tak to může „vrchní cenzor Klíma zabalit“.



Celý záznam můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Ani kdyby demonstroval milion! Vzkaz od Fialy. Zapadl, Holec ho zná To Fiala neví. Pravda o Václaváku. Holec uzavřel akci: Vláda nerada slyší Toto hrozí Fialovi. Plus propočet k ČEZu. Holec po Václaváku Demonstranti, takto na to musíte. Holec k sobotní akci, silná věta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.