Za Zemana, za TV Barrandov! Vydáno důrazné prohlášení

Členové spolku se nejprve vyjádřili k tomu, že německé orgány šetří smrt německých občanů na česko-německých hranicích za minulého režimu. Za smrt na hranicích by mohli být obviněni někdejší komunističtí pohlaváři v čele s Milošem Jakešem.

„Na základě žaloby české neziskové organizace s označením PLATFORMA EVROPSKÉ PAMĚTI A SVĚDOMÍ (dále jen PEPS) je připravena prokuratura Spolkové republiky Německo provádět razie a domovní prohlídky v České a Slovenské republice „u podezřelých osob“, které jsou obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v dobách železné opony. PEPS údajně navrhla justičním orgánům SRN volat k soudní odpovědnosti více jak 50 českých a slovenských občanů,“ stojí v prohlášení Vlasteneckého fóra .

Členové Vlasteneckého fóra tvrdí, že PEPS zpochybňuje státní suverenitu České republiky a nahrává neonacistům v Německu.

Celé prohlášení naleznete zde.

Pár slov padlo také k nadcházející přímé volbě prezidenta. Členové spolků uznávají, že jde o osobní rozhodnutí každého voliče, ale Vodička a spol. lidem doporučují, aby se u volebních uren rozhodovali podle toho, co jednotliví uchazeči o Hrad udělali pro svou vlast a co slibují, že pro vlast jako prezidenti udělají.

„Na základě hodnocení jednotlivých kandidátů dospěli představitelé spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru k závěru, že nejkomplexněji jsou uvedené vlastnosti a schopnosti vyjádřeny v osobě Ing. Miloše Zemana, CSc. A to i přes jeho některá osobní zveřejněná prohlášení, která nebyla českou veřejností dobře přijata. Velmi pozitivně však čeští občané přijímají jeho stanoviska k některým požadavkům Evropské unie, k plnění Schengenské dohody, jeho zahraničněpolitickým krokům, k ekonomické prosperitě České republiky a k životní úrovni občanů, kteří poctivě pracují. Rovněž tak kladně jsou přijímána jeho stanoviska k občanům, kteří parazitují na práci poctivých lidí. To, co spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru na Miloši Zemanovi nejvíce oceňují, je jeho ryzí vlastenectví spojené s úctou k jiným národům,“ tvrdí spolek.

Prostě a krátce, podle spolku je třeba volit kandidáta, který se nebude před nikým hrbit a Českou republiku nikdy neprodá.

V souvislosti s přímou volbou prezidenta došlo i na TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Popularita Jaromíra Soukupa a jeho pořadů údajně neustále stoupá, což se prý nelíbí některým politikům. Proto na tuto soukromou televizi útočí. Spolek se proto rozhodl TV Barrandov hájit. I proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která si chce na TV Barrandov posvítit, jelikož tato soukromá televize příliš upřednostňovala prezidenta Miloše Zemana a dávala prostor jeho podporovatelům, kteří byli přítomní v publiku při vysílání jednotlivých pořadů Jaromíra Soukupa.

„Spolky Vlasteneckého fóra proto oceňují, že mezi provozovateli českých televizních stanic se našla jedna, která prezentuje názory politiků a občanů v nezkreslené podobě bez toho, aby publiku diktovala, jaké má zaujímat postoje. Proto podporují pořady TV Barrandov moderované Mgr. Jaromírem Soukupem, které umožňují české veřejnosti nezávisle posoudit jednotlivé politiky a jejich postoje a tak si na tyto politiky vytvářet nikým neovlivňovaný vlastní názor,“ tvrdí členové společenství.

Na adresu TV Barrandov členové spolku doslova napsali:

PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA

k rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o zahájení řízení s provozovatelem TV Barrandov

Prohlášení VF ze dne 3. 1. 2018

Popularita pořadů TV Barrandov, kde jako moderátor vystupuje majitel TV Barrandov Mgr. Jaromír Soukup, nazvaných: Týden s prezidentem, Duel Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa a Aréna Jaromíra Soukupa, stále stoupá, a to se pochopitelně nelíbí některým politikům, kteří tyto pořady spojují s podporou prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana, CSc. Proto tyto pořady označují jako nevyvážené.

Jak oznámila některá média ve druhé polovině prosince 2017, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s provozovatelem TV Barrandov řízení, v němž obvinilaTV Barrandov, že v prosincovém pořadu Aréna Jaromíra Soukupa byl výrazně favorizován prezidentský kandidát Miloš Zeman.

Jako důvod svého obvinění členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvedli, že Mgr. Jaromír Soukup, který pořad moderoval, dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. V pořadu, podle Rady, nedocházelo k ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem. Publikum naopak prezidentu Miloši Zemanovi a hostu, kterým byl tiskový mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček, vyjadřovalo podporu.

TV Barrandov má Radě do 30 dnů vysvětlit, jakým způsobem zajišťuje dodržování zásad objektivity a vyváženosti.

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru si všímají zejména skutečnosti, že TV Barrandov (podle vyjádření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání) je trestána za své publikum. Jinými slovy Rada trestá TV Barrandov za to, že nezávislé publikum vyjadřuje názory, s nimiž se Rada neztotožňuje. Pořady TV Barrandov moderované Mgr. Jaromírem Soukupem vidí Vlastenecké fórum jako vyvážené. V těchto pořadech jsou jejich protagonisté představováni takoví, jací jsou ve skutečnosti, bez jakéhokoliv přikrašlování. Jako příklad lze uvést představení se prezidentského kandidáta Michala Horáčka v pořadu Jaromíra Soukupa, kde televizní diváci bez zásahu moderátora si sami mohli udělat a zajisté udělali pravdivý obraz tohoto prezidentského kandidáta.

Spolky Vlasteneckého fóra proto oceňují, že mezi provozovateli českých televizních stanic se našla jedna, která prezentuje názory politiků a občanů v nezkreslené podobě bez toho, aby publiku diktovala, jaké má zaujímat postoje. Proto podporují pořady TV Barrandov moderované Mgr. Jaromírem Soukupem, které umožňují české veřejnosti nezávisle posoudit jednotlivé politiky a jejich postoje a tak si na tyto politiky vytvářet nikým neovlivňovaný vlastní názor.

