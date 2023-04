Za to může Babiš. Fiala hájil vládu

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) vystoupil v pořadu Co na to premiér na CNN Prima News. Hned v úvodu se věnoval transformaci České pošty. Zdůrazňoval, že kdyby se předchozí vlády chovaly zodpovědně, nemusela ČP dospět až do dnešní situace. Poté svou vládu hájil, že české veřejné finance ozdravuje. Ačkoli je březnový schodek státního rozpočtu vůbec nejvyšší v dosavadní historii Česka, Fiala prohlásil, že deficity nejsou tak vysoké, jako byly v době vlády Andreje Babiše (ANO). Popsal také, co jeho vláda ještě bude muset udělat.

reklama

„To, co děláme my, je naprosto nutné. Kdyby tu situaci v České poště řešily předcházející vlády, tak ta situace takto dramatická není. My něco udělat musíme, protože když nic neuděláme, tak pošta zkrachuje. My jsme tomu mohli přihlížet a říct, že pošta zkrachovala. Ale to my nechceme. Proto jsme se rozhodli k těm krokům, které jsou naprosto nutné,“ uvedl Fiala hned v úvodu svého vystoupení s tím, že vláda včas informuje, které pobočky se ruší a teď bude do června připraven koncept, jak se má Česká pošta proměnit pro budoucnost. A kdyby to udělali předchozí vlády, už se na tom mohlo pracovat. Tak to vidí Fiala.

Upozorňoval, že to, jaké pobočky pošty budou zrušeny nerozhodovala vláda, ale odborníci z Českého telekomunikačního úřadu ve spolupráci s managementem České pošty podle jasně daných kritérií. Jedno z těch kritérií říká, že v obcích se 2500 obyvateli musí být dostupná jedna pobočka České pošty. „Další kritérium bylo, že ta pošta musí být v dosahu do 3 kilometrů pro každého občana,“ popsal další kritérium Fiala. „To, co je jasné, je, že poštu v nějaké formě potřebujeme. Potřebuje ji stát, potřebují ji občané, ale musíme si definovat, v jaké formě ji potřebujeme,“ pokračoval.

Upozorňoval také, že Česká pošta má nejvíc zaměstnanců ze všech poštovních institucí ze zemí v EU. „Přece si nemůžeme myslet, že to nezvládneme s podobným počtem zaměstnanců, jako mají jiné země. Zvládneme. Jenom to nikdo neřešil. V řadě zemí také přišli na to, že se listovní zásilky nedoručují každý den, ale třeba jen třikrát týdně,“ pokračoval.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by jeho kabinet neudělal nic, tak by Česká pošta na konci roku 2023 zkrachovala. „A to nechceme dopustit,“ zdůraznil Fiala.

Poté se věnoval ekonomické situaci České republiky

„Naše vláda hned když nastoupila, tak začala řešit ty deficity, které nám tady nechala předchozí vláda. A i když nejsem spokojen s tím, s jak vysokými deficity hospodaříme, tak nejsou tak vysoké, jako byly v době vlády Andreje Babiše. A jenom připomenu, že hned, když jsme nastoupili, tak jsme o 80 miliard schodek snížili,“ uvedl Petr Fiala.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A současně v těch výdajích je hodně peněz na investice. Je tam o 20 miliard víc, než tam bylo loni. Pak jsou tam peníze na předfinancování některých věcí, což jsme loni taky nemohli dělat. Kvůli rozpočtovému provizoriu. A co tam je také skryto, to je 40 miliard korun na pomoc občanům a firmám. Toto číslo bude postupně klesat, protože klesají ceny energií. A to bych neřekl, že to jsou peníze vyhozené oknem. To jsou dobře vynaložené peníze. To, co tam je varující, to je výrazný nárůst prostředků, které jdou do sociální oblasti. Jen u důchodů je ten nárůst o 30 miliard korun. A to jenom ukazuje, jak důležitá byla ta opatření, která jsme udělali,“ zdůraznil Fiala.

Konstatoval, že jeho vláda dobře zastropovala ceny energií a vyhnula se tomu, co hrozilo, že v Česku bude nedostatek energií. Vláda dostatek energií zajistila, a to i na zimu. A v tuto chvíli se nezdá, že by bylo třeba držet strop cen energií extrémně dlouho, protože podle energetických expertů se snad krize, jakou jsme zažili uplynulou zimu, znovu nevrátí.

Ve druhé polovině pořadu zdůraznil, že jeho vláda musí zrealizovat důchodovou reformu, aby v budoucnu byly peníze i na důchody dnešních čtyřicátníků.

„My tu důchodovou reformu provést musíme. A je to něco, co tu má platit 20, 30 i 40 let, alespoň v některých parametrech. Proto se snažíme najít shodu na té reformě, aby se tu nestalo to, co se stalo i v minulosti, v případě důchodové reformy jednou, že se schválil druhý pilíř a vzápětí byl zrušen,“ připomínal nejprve krok vlády Petra Nečase a posléze jeho zrušení, k čemuž sáhla následná koalice Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše (ANO).

Pár slov řekl i k možnému zvyšování daní. Konstatoval, že podle ODS je daňové zatížení občanů i firem poměrně vysoké, a proto zůstane v platnosti závazek vlády, že se celkové daňové zatížení zvyšovat nebude. Přesto chce snížit výdaje o 70 miliard korun.

Než se rozloučil s diváky, konstatoval, že svoboda slova v Česku není omezována.

„V České republice není žádná cenzura, nikdo žádnou cenzuru nechystá. Tady může každý přijímat a šířit názory, jaké chce a je to tak dobře. Na druhé straně je dobré označovat názory, které jsou lživé, za lživé,“ konstatoval Fiala.

Psali jsme: Finsko je členem NATO. Biden jásá, Fiala gratuluje Premiér Fiala: Norma EURO 7 ohrožuje budoucnost automobilového průmyslu Vláda v žoldu Bruselu, nemá žádný stud. Kvůli americkým zbrojovkám klidně okrade české občany, zuří Okamura Zvyšování daní. Fiala řekl více

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.