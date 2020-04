Za tohle ho smažou! Dan Vávra o cenzorech a víte o kom. Ani nechtějte vědět, co se šířilo o viru

Spolu s koronavirem se na přetřes dostalo i téma cenzury a falešných zpráv. Po úvaze se do něj pustil i herní vývojář Daniel Vávra. Pravil, že riskuje, že ho budou chtít čeští elfové za video nahlásit. Cenzory pro Facebook prý dělají studenti, kteří si můžou vybrat mezi smažením hranolků a cenzurou internetu. Ohledně sociálních sítí podle něho panuje absolutní bezpráví a stát by se o to měl zajímat.

Po videích zabývajících se koronavirem stvořil vývojář Daniel Vávra další, tentokrát se zaměřením na cenzuru, Facebook a „elfy“. Motivovalo ho to, že jednomu z jeho přátel Facebook kompletně smazal účet, a to za příspěvek k Tommy Robinsonovi, který navíc dotyčný údajně sdílel před čtyřmi lety, ještě před tažením společnosti proti osobě britského aktivisty, takže se jednalo o retroaktivní trest. Hned několikrát padl název románu George Orwella, 1984. Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6075 lidí

Daniel Vávra uvedl základní fakta o cenzuře a dodal, že to, co praktikuje Facebook, cenzurou je, a dodal, že společnost praktikuje cenzuru také z důvodu tlaku EU a např. Německa, z důvodu „zachování státní ideologie“ a pod tuto definici prý EU určitě spadá.

Zmínil také, jak obhájci EU argumentují, že Facebook si jako soukromá firma může dělat, co chce. „To je vtipná poznámka, ale asi všichni včetně těch posměváčků chápou, kde je problém,“ řekl Vávra a zeptal se, zda tedy stejná logika platí pro telefonní operátory, že mohou cenzurovat obsah SMS zpráv či odposlouchávat hovory, nebo dokonce pro poštovní služby. „Nemůžou. Facebook přitom tohle přesně dělá,“ stěžoval si vývojář a přidal příklady cenzury v soukromých konverzacích. Není podle něho rozdíl mezi tímto chováním a pokud by vám operátor cenzuroval SMS zprávy.

Jak uvedl, Facebook nespadá pod veřejné služby, ačkoliv by měl. Vávra argumentoval, že bez Facebooku se už nedá snadno obejít vzhledem k provázanosti se zbytkem internetu. Chování na Facebooku se řídí podle vývojáře vágními komunitními pravidly.

Rozporoval, že by americká firma měla zodpovědnost vůči celému světu, aby se na Facebooku nešířily fake news. „Jako podle mě nemají. Co kdo hlásá, pokud tím neporušuje zákony, tak ať si hlásá, co chce. Facebooku je po tom prd,“ prohlásil a komentoval pravidla, podle kterých je definice fake news čistě na administrátorech Facebooku, a z toho pak plynou následky, jako že mají příspěvky sníženou viditelnost nebo si dotyční nemohou objednat reklamu.

„Vtipná stránka je, že na to rozhodnutí, co je a není falešná zpráva, používají nezávislé fact-checkery z třetích stran,“ upozornil také a dodal, že na stránce o tom, o koho se jedná, je jen napsáno, že Facebook „navazuje tuto spolupráci jen v některých zemích“.

Že fake news mají negativní dopad? „Co je mi po tom? Co jim je po tom? Jestliže někdo porušuje zákony, tak ho někdo má udat a má se o to postarat právní systém dané země. Nikoliv Facebook,“ mínil herní vývojář a upozornil, že dát cenzorům pravomoc rozhodovat, co je a není fake news, je ideální nástroj pro diktátory a uzurpátory, a právě proto je svoboda slova zakotvená v americké ústavě, se kterou se Amerika stala světovou velmocí.

Vávra se věnoval i negativním důsledkům. „Kdyby se odehrál v současnosti výbuch v Černobylu, tak by určitě ta mocnost využila potírání fake news, aby mazala veškeré příspěvky o tom, že nějaký výbuch byl jako konspirační teorie. Facebook, když se podíváme na to, jak se dneska chová, tak by s nimi ochotně spolupracoval, aby ho nezakázali nebo nepenalizovali,“ teoretizoval. Ale občas jsou poplašné zprávy pravdivé.

Právě svoboda slova a různorodé zprávy podle něho prospěly při současné koronavirové krizi, kdy se ověřené informace zemi od země liší, a tak se snáze přijde na správný postup, když se vyzkouší více řešení místo toho, aby bylo jedno prohlášeno za správné.

Jako příklad dal Alexandra Vondru, který sdílel graf postupu nemoci v zemích s rouškami a bez, a Facebook jeho příspěvek označil za polopravdu. „Takže Facebook začal kecat politikovi do toho, co říká svým voličům,“ konstatoval a dodal, že stránka, na kterou Facebook odkázal jako na „pravdivou“, byla v norštině a jednalo se o „demagogii“. Navíc jsou informace na ní staršího data i s označením, aby si lidé našli novější. „Kdo má do prdele autoritu říkat někomu, jak něco je? Podle mě rozhodně ne nějaký samozvaný vocásci, který si hrajou na to, že jsou chytřejší než všichni ostatní,“ prohlásil s tím, že tak Facebook likviduje diskusi a možnost vyvodit nějaké závěry. „Všichni si musí myslet, co si myslí Facebook,“ povzdechl si. Podobný případ prý nastal v USA, když Donald Trump začal chválit Chlorochin a pustili se do něj novináři, nepravdivě, ale nikdo je necenzuroval, protože mají ten správný názor. Další příklady citoval Vávra z Twitteru a YouTube.

Zaměřil se na to, kdo v těchto společnostech bude práci cenzora vykonávat. „Už z podstaty tý práce je naprosto jasný, že to nebude nikdo moc dvakrát chytrej. Kdokoliv, kdo pobral nějakej rozum, si dokáže najít lepší práci než číst nejhorší kydy na internetu a řešit je,“ mínil a dodal, že to nebudou ani přední filozofové, právníci či politologové. „Seděj tam aktivisti. Já si představuju, že tam sedí alternativy našich studentů z FF UK, kteří měli při studiu na výběr, jestli budou smažit hranolky nebo dělat tohle,“ řekl vývojář a doplnil, že vzhledem k tomu, jakou moc nad lidmi pak tito lidé mají, tak by možná svou práci dělali i zadarmo. „Když se někdo odvolává, tak to dojde nějakýmu dvacetiletýmu hipísákovi s přístupem: Tohle je nějakej fanoušek SPD, mažu,“ pokračoval v kanonádě.

Také se věnoval aktivistovi Tommy Robinsonovi, jehož jméno Facebook maže. Předně konstatoval, že Robinson není ani vrah, ani diktátor, o kterých na Facebooku diskuse normálně probíhá. A pak citoval z rozhovoru se šéfem komunikace Facebooku pro skandinávské země, který podle Vávry prohlásil, že by byla společnost radši, kdyby vlády rozhodly o tom, co se bude cenzurovat.

Z dotyčného šéfa komunikace prý také vylezlo, že Robinsona považuje za stejně ohavného jako Radka Mladiče a že na Facebooku je o Robinsonovi stále povoleno mluvit negativně. Dále se podřekl, že žádný zločin, podle kterého by Facebook postupoval, Robinson nespáchal, ale prý společnost sledovala Robinsonovu mimofacebookovou činnost. Ale důkazy sám přiznal, že nejsou.

Podle Vávry jsou internetové služby prolezlé lidmi, kteří rádi vyhoví nátlaku států, ale k těmto službám není alternativa. A jmenoval případy, kdy on-line platební služby odmítly některým lidem své služby poskytovat poté, co za jejich zákaz lobbovaly jisté organizace. Situaci označil za absolutní bezpráví, ve kterém si internetové služby dělají, co chtějí, podle nejasných pravidel, která tvoří nedůvěryhodní lidé a která nejsou ani nikde uvedena.

Proč si to mohou korporace dovolit? Protože Facebook nevlastní fyzickou infrastrukturu k poskytování služeb, a tak nespadá pod zákon, který cenzuru zakazuje např. mobilním operátorům. Ačkoliv poskytuje de facto stejné služby. „Tím by se podle mě stát měl zabývat, protože velice brzo se pak může stát, že budeme mít cenzurované zprávy a budeme si zase posílat poštovní holuby,“ varoval a vyjádřil naději, že by se někdo mohl dovolat práva soudně.

Aktivisté podle něho dobře vědí, že u soudu by neprokázali, že ti, kdo údajně šíří fake news, nešíří poplašné zprávy, takže se snaží je cenzurovat oklikou. Navíc Facebook neuznává institut promlčení, praktikuje retroaktivitu a nedává žádné varování.

Bohumilu Kartousovi a českým elfům se Vávra věnoval v druhé polovině pořadu.

