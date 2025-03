Zabalte to, vzkazují analytici Evropanům. Jde o Ukrajinu

Britský premiér Keir Starmer před časem svolal lídry tzv. Koalice ochotných, jinými slovy lídry států, které jsou ochotné angažovat se na Ukrajině ve věci udržení příměří. Francouzský prezident Emmanuel Macron nabídl, že rozšíří francouzský jaderný deštník nad její evropské spojence. V případě ruské neústupnosti prý bude koalice „vyvíjet tlak“ na Rusko, aby ho donutila k jednání.

Má to však hned tři zásadní háčky.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11605 lidí

Analytici v této souvislosti upozornili, že Rusko spustilo agresi proti Ukrajině mimo jiné i proto, aby se Ukrajina nestala součástí NATO. A pokud se budou na Ukrajině pohybovat vojáci Aliance, pro Rusko to bude nepřijatelné.

„Rusové by raději bojovali dál, aby takový výsledek odvrátili. Odvážné řeči o této ‚koalici ochotných‘, pokud budou přijaty Zelenského vládou jako podmínky pro konečnou dohodu, mohou zmařit jednání s Ruskem,“ konstatovali Analytici Matthew Blackburn a Patricia Marinsová.

Jenže pokud Američané dávají najevo, že se nebudou angažovat v obraně Ukrajiny před Rusy, autoři analýzy nechápou, jak si mohou Evropané myslet, že mohou úspěšně čelit ruské armádě, když ji nedokázali zastavit ani s podporou americké armády. Nemluvě o tom, že Američané mají k dispozici podstatně víc družic k monitorování pohybu vojsk na frontě.

„Střízlivější odhady ukazují, že zejména pokud Spojené státy zadrží klíčovou pomoc, Ukrajině dojdou muži, peníze a materiál mnohem rychleji než Rusku. Bolestná pravda je, že po desetiletích ‚parazitování‘ pod bezpečnostním deštníkem USA bude jakákoli evropská koalice žalostně nepřipravená na to, aby na Ukrajině zasáhla. … Rusko již má v boji zocelenou armádu o síle 700 000 vojáků, která se má do roku 2025 rozšířit o 450 000 mužů. Žádná evropská země kromě Ukrajiny nedisponuje podobnou silou,“ upozornili Blackburn a Marinsová.

Pokud by státy EU chtěly postavit proti Rusku adekvátní sílu, musely by podle analytiků opět zavést brannou povinnost. Vedle toho by Evropané museli notně navýšit výrobu munice různého druhu, a to spolu s výrobou tanků a obrněných vozidel. A aby toho nebylo málo, podle analytiků mají Evropané příliš slabou i protivzdušnou obranu.

„V evropské vojenské výrobě zjevně chybí strategické plánování a udržitelnost. Objednávky vydané v průběhu této války neodrážejí adekvátně potřeby. … Evropští lídři zdánlivě nejsou ochotni o těchto složitých problémech diskutovat. … Evropské elity si nezvykly strategicky uvažovat o tvrdé bezpečnosti bez emocí a neideologických termínů. Naproti tomu Rusko má strategii a tvrdou sílu na to ji podpořit. Trumpova Amerika má také strategii, i když spíše transakční a ad hoc. Evropa není ze strategického hlediska jen loď bez kormidla; také to není jednotný aktér jako Spojené státy nebo Rusko. Otevřenou otázkou je, jak se vyřeší jeho četné problémy s kolektivní akcí,“ vyložili svůj pohled na situaci analytici.

Trump se z pohledu Blackburna a Marinsové rozhodl jít jinou cestou. Jde cestou diplomacie a naznačuje Rusům, že zničení Ukrajiny není ani v jejich zájmu. Analytici mají za to, že evropští lídři by měli přestat mluvit o podpoře Ukrajiny, na což nemají dost sil, a nastoupit na pomyslný Trumpův koráb a podpořit ho v jednání s Ruskem.

„Východiskem z evropského strachu a váhání je diplomacie a kompromis. To znamená obnovit přímý kontakt s Moskvou. Evropští lídři dluží svým voličům opožděný reálný výklad situace ohledně války na Ukrajině. Je nepřijatelné, aby blafování a plané hrozby zazdily současný úzký prostor pro diplomatické ukončení této války,“ dospěli k jednoznačnému závěru autoři textu.

Psali jsme: Vyřadit USA z jednání, zaznělo z Ukrajiny Poláci se ozbrojují. A vláda radí, jak nouzově přežít Pavel přijel tajně do Oděsy. A Rusové ji začali ostřelovat Trump a Putin mění budoucnost. Bod obratu. Režisér Martinek o klíčovém telefonátu