Záchvat aktivity u Fialy. A podraz na STAN. Rakušan už pálí zpět

Volby jsou za rohem a je to znát i na aktivitě politiků na sociálních sítích. K velké slovní ofenzivě vyrazil i premiér Petr Fiala (ODS), který na rozdíl od opozičních lídrů na sociálních sítích šetřívá velkými slovy.
„Česko funguje a prosperuje, je na správné cestě, a pokud nám dáte důvěru i na další 4 roky, má ČR to nejlepší před sebou,“ napsal Fiala.
A hned se mu dostalo poděkování za to, co pro Česko dělá. Jenže bleskově se rozjela debata na téma, že ten, kdo má doma např. dvě děti, nemá Fialovi moc za co děkovat.
Jenže tím to neskončilo. Premiér Fiala obratem doplnil, že pokud v blížících se volbách vyhrají populisté, čeká Českou republiku a její občany chaos.
„Pokud si Česko zvolí cestu, kterou nabízejí populisté a extremisté, žádná další šance už možná nebude. Na konci jejich cesty totiž nečeká nic dobrého. Čeká tam chudoba, chaos a enormní bezpečnostní rizika,“ napsal doslova premiér. A na sociálních sítích se mu dostalo potlesku.
Chaos bude z Fialova pohledu vyvolán tím, že komunisté v rámci STAČILO! a další populisté jednak významně navýší různé výdaje, aniž by se trápili tím, kdo je zaplatí a jednak odkloní Česko od prozápadního směřování a od hodnot, které Fiala považuje za velmi zásadní.
„Populisté, nacionalisté a komunisté ve vzácné shodě plánují rozdávat peníze na všechny strany a nedělají si starosti s tím, kdo to zaplatí. To je ale vlastně ten menší problém. Mnohem horší je, že pohrdají západními hodnotami našeho státu. Buď přímo prosazují vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance, nebo jsou jim takto zásadní otázky přinejmenším lhostejné,“ rozzlobil se na sociální síti předseda vlády.
„Díky za Vaše pevné demokratické postoje a názory!!“ Dostalo se Fialovi odpovědi v jedné z reakcí.
Fiala je přesvědčen, že správným směrem může Českou republiku vést jen koalice SPOLU.
„Jedině koalice SPOLU může konkurovat Andreji Babišovi a zabránit tomu, aby se dostal k moci on a jeho extremističtí spojenci,“ napsal doslova předseda vlády. A žádal své spoluobčany, aby neztráceli naději v lepší budoucnost. V lepší budoucnost se SPOLU. „Máme to ve svých rukách. Do 4. října není rozhodnuto vůbec nic. Nesmíme podléhat malomyslnosti. To je špatně,“ sdělil premiér svým spoluobčanům na sociální síti.
„Jedině koalice SPOLU může konkurovat Andreji Babišovi a zabránit tomu, aby se dostal k moci on a jeho extremističtí spojenci,“ zdůraznil Fiala.
Ve své slovní ofenzivě se vymezil i proti Pirátům a STAN a udělal to prý i přesto, že to jeho stávající koaliční partnery pravděpodobně naštve.
„Chci vám připomenout něco velmi důležitého a moji kolegové ze STANU, či od Pirátů, kteří by také rádi do čela, se na mě možná kvůli tomu budou trochu zlobit, ale situace je natolik vážná, že to říct musím – vládu bude sestavovat vítěz voleb a koalice SPOLU je v tuto chvíli jediná demokratická, prozápadní volba, která má reálnou šanci konkurovat hnutí ANO, vyhrát volby a získat tak od prezidenta republiky pověření opět sestavit vládu,“ konstatoval Fiala.
A zásadní myšlenku ihned opakoval.
„Zopakuji to ještě jednou: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Andreji Babišovi a zabránit tomu, aby se dostal k moci on a jeho extremističtí spojenci.“
Vít Rakušan to nevydržel a zdůraznil, že by osobně byl nejraději, kdyby lidé dali hlas hnutí STAN. „Nevyhrajeme SPOLU, ale společně,“ ohradil se Rakušan, který se dovolával lidskosti. „Česko ubráníme jedině společně. Právě tuhle naději potřebují lidé, kteří váhají, jestli jít k volbám. Spolupráce a lidskost,“ napsal Rakušan na sociální síti X.
autor: Miloš Polák