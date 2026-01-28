Žádný Kupka, Rakušan nebo Hřib. Pavel. Zahradil rozsekl kauzu s Hradem

28.01.2026 20:05 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalý europoslanec Jan Zahradil komentuje spor kolem SMS ministra Petra Macinky jako vyústění dlouhodobého mocenského napětí mezi vládou a Hradem. Tvrdí, že prezident Petr Pavel se v tomto konfliktu fakticky postavil do role hlavy protivládní opozice a že snahy vlády o smířlivý postup vůči Hradu jsou vnímány jako slabost.

Žádný Kupka, Rakušan nebo Hřib. Pavel. Zahradil rozsekl kauzu s Hradem
Foto: Repro Info.cz
Popisek: Bývalý europoslanec ODS Jan Zahradil

Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci obvinil ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě) z vydírání. Důvodem jsou textové zprávy, které mu ministr zahraničí poslal prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře. Ve zprávách Macinka prezidenta tlačí, aby jmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí, jinak prý „spálí mosty“ a situaci podle něj uvede do učebnic politologie. Petr Pavel označil obsah zpráv za nepřijatelný; komunikaci zveřejnil a podal ji k posouzení právníkům a bezpečnostním složkám.

Zatímco SMS Petra Macinky hodnotí některá média a opozice jako vážný skandál, u jiných vyvolávají spíše pozdvižené obočí nad tím, že se podobná komunikace bere tak zásadně. Takto se k věci postavil například Jan Zahradil, který dává najevo, že v kontextu dlouholeté politické praxe nejde o nic mimořádného.

Prezident jako hlava protivládní opozice

„Za 35 let v politice jsem viděl a slyšel už mnoho. Politické obchody nejrůznějšího druhu, tlaky, protitlaky, nátlaky, konfrontace, ultimáta. Takže mě obsah SMS Petra Macinky nechává zcela chladným. Kdo je tím pohoršen, je buď pokrytec, nebo naivka,“ uvedl bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil na síti X.

Ve svém komentáři se Zahradil dotkl i role opozičních stran a jejich lídrů, přičemž za skutečnou hlavu protivládní opozice označil prezidenta  Pavla: „Žádný Kupka, Rakušan nebo Hřib, ale prezident Pavel se definitivně stal hlavou protivládní opozice,“ konstatoval.

To následně doplnil slovy o zahájení volební kampaně ze strany Petra Pavla: „Svou kampaň za znovuzvolení zahajuje jako společný kandidát bývalé pětikoalice, vyztužen mediálním mainstreamem a aktivisty ‚občanské společnosti‘,“ napsal Zahradil s tím, že Babišova vláda hozenou rukavici musí zvednout.

Smířlivost s Hradem je politická slabost

V rámci komentování vztahu vlády a Hradu pak varoval před snahou o smířlivý postup: „Pokusy vlády o ‚appeasement‘ s Hradem budou vnímány jako projev slabosti (ostatně jako doposud). Finální strategií je buď úplná likvidace této vlády, nebo alespoň její přeformátování vyštípáním některé či obou menších formací a její nahrazení někým ze ‚státotvorné‘ opozice,“ pokračoval.

Právě Motoristé a osoba Filipa Turka se podle jeho slov stávají terčem sporu mezi vládou a prezidentem. „Motoristé se jeví jako vhodnější terč, neboť jejich angažmá na MZV ztělesňuje odlišné zahraničněpolitické priority této vlády a také je možno je opakovaně vysilovat sporem o F. Turka. A protože prezident vyšel z vojensko-zpravodajského prostředí, i jeho metody jsou podobné,“ dodal Zahradil.

V závěru své úvahy Jan Zahradil hodnotí otevření dosud skrytého mocenského konfliktu mezi Hradem a vládou jako vyjasnění politické situace. „Je tedy paradoxně dobře, že tento doposud latentní mocenský souboj kulminoval veřejným střetem mezi prezidentem a ministrem zahraničí. Mlha se rozptýlila. Hřiště je jasně nalajnováno a týmy rozděleny. Tým vláda, tým opozice. Nic mezi tím. Prezident je tým opozice.“

Sám Petr Macinka na včerejší tiskové konferenci označil své SMS za běžné politické vyjednávání, ne za vydírání. Dodal, že zprávy psal s vědomím, že by mohly být zveřejněny, a trvá na tom, že šlo o snahu ovlivnit politické rozhodnutí ve věci Turka.

Opozice mluvila o „gangsterských metodách“ a vyzývala k odvolání Macinky z vlády, předseda vlády Andrej Babiš označil SMS za nešťastné a spíše soukromou komunikaci, která podle něj není vydíráním. Nyní chce prezidenta i ministra zahraničí dostat k jednomu stolu, aby došlo k rychlému a  efektivnímu vyřešení celé situace.

 

Zdroje:

https://twitter.com/ZahradilJan/status/2016520591201706183?ref_src=twsrc%5Etfw

