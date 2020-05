Zahradil o Pavlu Novotném, Orbánovi a úspěchu Babiše. To zas bude křiku

reklama

Zahradil hned na začátku rozhovoru prozradil, že na sociáních sítích se starostu Novotného snažil provokovat úmyslně, což se mu podařilo. „Já mám určitý problém s jeho formou i obsahem politické prezentace. Myslím si, že je to dobré, když se to takhle promele na těch sociálních sítích," řekl europoslanec s tím, že špinavé stranické prádlo ovšem na veřejnosti prát nehodlá. A dodal, že na konfliktu 'vyvařil publicitu' a ukázaly se metody, které starosta používá.

Michal Půr se Zahradila tázal, zda Novotnému hrozí vyloučení ze strany. Prý to tak horké není a europoslanec sám nic takového nenaznačoval. „Já v tuhle chvíli opravdu nemám nějaké ambice někde ve vedení ODS proti němu kout nějaké pikle, já v těch parlamentních volbách příští rok kandidovat nebudu, takže ti, kdo budou kandidovat a dělat kampaň a volební strategii, tak si musí určit sami, jestli případná účast pana Novotného na té kandidátce tomu spíš pomůže nebo uškodí. Já nemám teď ambici to nějak ovlivňovat,“ pravil. Zda by Novotný pomohl nebo uškodil komentovat nechtěl.

Ale dodal, že jen hlupák se spálí dvakrát o stejná kamna a ODS se dle něho spálila s „neřiditelným sólistou“, tedy Václavem Klausem mladším. „A nemám pocit, že bysme to měli zkoušet podruhé, tím bych to asi uzavřel.“ Novotný je prý s Klausem mladším nepochybně srovnatelný ve svém mediálním exhibicionismu, sólohře a neřiditelnosti.

Půr se pak zeptal, jestli v ODS vzniká nějaké mladé liberální křídlo, podobné TOP 09. Europoslanec řekl, že tohle neví, ale co se týče Novotného, jeho fanklub prý není mentálně spojen s ODS. „To jsou možná lidé, kteří říkají: Ano, ona je s ním zábava. Ale že by kvůli tomu šli volit ODS, to si nemyslím.“ Doplnil, že sám se za konzervativce tak moc nepovažuje, zvlášť když například hlasoval pro registrované partnerství či se angažoval proti výstavbě imitace Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Půr pak přesedlal na Evropskou unii a ptal se Zahradila, jaký je pohled Evropské unie na Andreje Babiše. Europoslanec prohlásil, že Andrej Babiš má stejně jako Viktor Orbán jednu rétoriku pro Brusel a druhou pro domácí publikum. Viktora Orbána označil za národovce, řka, že to nebere jako něco pejorativního. „Já bych o sobě také řekl, že jsem národovec, i když v jiném slova smyslu než Orbán,“ pravil s tím, že doma maďarský premiér hraje tvrdě na národní notu, ale v Bruselu mluví jinak. A evropští lidovci ho prý potřebují, aby si udrželi většinu.

Andrej Babiš hraje podle něho podobnou hru, ale spojil své síly s evropskými liberály, nicméně jeho Achillovou patou jsou dotace. „Tam se to nedá okecat, on prostě čerpal a zřejmě se ještě chystá čerpat. A tohleto je věc, kterou ho Evropská unie, evropské instituce mohou tlačit ke zdi.“ Dodal, že způsob, jakým Babiš čerpal dotace a přihrával si „malé domů“, je nefér a EU má právo se o to zajímat a europoslanci na to poukazovat. U Babiše také hovořil o tom, že po parlamentních volbách může dojít k Mečiarovskému scénáři, tedy že Babiš vyhraje, ale strany se proti němu spojí, i když jsou velmi rozdílné.

Půr se zeptal, zda to znamená, že ODS takovou koalici vyhledává. „ODS dala najevo a předseda ODS mnohokrát zdůraznil, že koalice s Andrejem Babišem pro něj nepřichází v úvahu, to já beru jako danou věc. Pokud tedy nepřichází v úvahu koalice s Andrejem Babišem, tak to musí být koalice s někým jiným, a těch stran, které se do Poslanecké sněmovny dostanou pravděpodobně nebude mnoho, uvidíme, jestli se tam vůbec dostane TOP 09 nebo bude postupovat v nějaké koalici se starosty, já o tom teď nechci spekulovat,“ mínil Zahradil a dodával, že záleží na tom, jak volič rozdá karty.

Ke koalici s ANO se stavěl skepticky, voliči by ji podle něho neskousli. Doplnil, že ODS už jednou tento „trik“ použila, a to při opoziční smlouvě, která dle Zahradila byla elegantním řešením, leč novináři a posléze voliči za to ODS vytrestali.

Půr konstatoval, že ODS se vzpamatovala z jejího nejhoršího období. Zahradil k tomu řekl, že ODS je stranou, která s jistotou bude v příští Poslanecké sněmovně a bude součástí politické scény. „Což tedy některé ostatní strany o sobě s takovou jistotou říci nemohou,“ usmál se europoslanec. Ale uznal, že vymyslet strategii, jak získat voliče, kteří třeba teď házejí volební lístky Andreji Babišovi, by bylo nepochybně dobré.

O současném premiérovi prohlásil, že k politice přistoupil jako Václav Klaus v 90. letech. Ale hned dodal, že nechce říkat, že Babiš je nový Klaus, jen má podobný přístup, a to, že nedělá politiku ideologickou, ale pragmatickou. A dojem, že je schopný manažer a lídr, na určitou část společnosti zabírá. „Třeba jedna z věcí, která pro Babiše docela hraje a která mu voliče přilákává, je, že on zbytečně neideologizuje, nemoralizuje minulost. On se třeba neustále nehrabe v nějakém vyrovnávání s minulostí, v tom, co bylo před třiceti lety. On ani nemůže, protože jeho minulost je dostatečně temná, takže to asi i z těhle důvodů neotvírá,“ dal příklad europoslanec a poznamenal, že 30 let po pádu komunismu už velká část české veřejnosti není na vyrovnávání zvědavá.

