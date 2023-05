Zákaz uhlí v ČR. „Čech kotel vyveze do Polska, Čech si ho tam koupí.” A hůř

Zákaz kotlů na uhlí od roku 2025. Nový záměr české vlády. Opoziční politici v anketě rozebírají nejnovější vládní nápad. Dle exministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) to dopadne tak, že Čech kotel vyveze do Polska a jiný Čech si ho tam pak i koupí. V Polsku totiž kotle na uhlí zakázané nejsou. Zněly i horší věci.

Topíte doma uhlím? Brzy budete muset nejspíš přejít na jiný, pravděpodobně dražší zdroj vytápění. Vláda totiž prostřednictvím resortu životního prostředí chystá zákaz prodeje kamen a kotlů na uhlí. Norma by měla začít platit už v lednu 2025. Zeptali jsme se českých politiků, jak se k věci stavějí.

Podle bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce je to naprosto unáhlené rozhodnutí. „Z pohledu Ministerstva životního prostředí chápu, že si ministr Hladík může myslet, že to bude znamenat zlepšení kvality ovzduší, ale já jsem bohužel přesvědčen, že nebude, a mám k tomu několik vážných důvodů. Reálný smysl má náhrada nejstarších kotlů na pevná paliva, s čímž jsme začali my. Kotlíkové dotace mimořádně pomohly nahradit staré kotle těch nejhorších emisních tříd. Povedlo se stáhnout hodně přes sto tisíc nejstarších a nejvíc čoudících kotlů, které emitovaly přes metrák prachu ročně plus další věci. Lidi tam často topili odpady, což u automatických kotlů nejde. Toto se povedlo, bude se v tom pokračovat a má to velký smysl,“ má jasno.

„Zdůvodnění zákazu prodeje všech kotlů na pevná paliva je až úsměvné. Říkají tam, že se stejně od roku 2027 zdraží uhlí, protože to přijde cena za emisní povolenku a ministerstvo zakáže kotle o dva roky dřív, aby prý lidi upozornili, že za další dva roky se uhlí zdraží. To má stejnou logiku jako říci, že už nyní přestaneme prodávat auta na benzín a naftu, protože emisní povolenka se promítne i do ceny pohonných hmot, a preventivně to dva roky předem zakážeme, aby lidé nebyli překvapeni vysokými cenami pohonných hmot. Stejná nesmyslná logika,“ kroutí hlavou exministr.

Zákaz podle jeho slov výrazně postihne české výrobce uhelných kotlů, přičemž nejmodernější uhelné kotle spadají do páté a možné šesté emisní třídy a produkují hodně nízké emise. „Oproti starým kotlům produkují řádově méně emisí, třeba až o 90 procent ročně. Jde o velmi moderní kotle s automatickým přikládáním, řízením emisí a přesně ty se mají přestat vyrábět? Přirozená reakce lidí bude, že si nechají staré neekologické kotle, protože to ministerstvo navrhuje v současné šílené době, kdy je hrozně drahý plyn, může ho být málo, rostou ceny úplně všeho a Evropská komise chce zakázat i část tepelných čerpadel. Dřevo je také stále hrozně drahé. Lidé netopí uhlím, protože se jim chce, ale protože je to nejlevnější. Teď jim stát řekne, že to za dva roky zakáže. Výsledkem bude, že lidé budou místo nových topit ve svých starých kotlích a kvalitu ovzduší to rozhodnutí ještě zhorší. Nebo si nový kotel pojedou koupit do Polska, kde je budou prodávat dál. Takže my akorát zkomplikujeme situaci českým výrobcům, kteří budou mít na českém trhu zákaz prodávat moderní kotle na uhlí, budou je moci pouze vyvážet. Český výrobce ve finále vyveze do Polska český kotel, český občan si ho tam pojede koupit a pokoutně si ho poveze domů. Hlavní motivací má být zlepšení kvality ovzduší, což bych od Ministerstva životního prostředí čekal. Jenže tu lepší kvalitu ovzduší to nepřinese, protože k tomu není žádný logický důvod,“ dodává exministr životního prostředí a poslanec hnutí ANO Richard Brabec.

„Lidé v těchto kamnech a kotlech často topí i dřevem, které je nejekologičtější palivo. Tenhle absurdní nápad, který prosazuje EU a Fialova vláda, je velmi problematický. Čím budou lidé topit v malých vesnicích, kde ani není plyn? Elektřinou? Doufejme, že než choré mozky v Bruselu a ministr životního prostředí Hladík z KDU-ČSL své šílenosti prosadí, tak ČR snad stihne z EU vystoupit. Nikdo se zdravým rozumem už dnes nemůže tvrdit, ze členství v EU nám prospívá,“ reagoval šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Jediný představitel vládní koalice, který se na toto téma rozhodl reagovat, byl poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, jenže podle vlastních slov daný návrh dosud nezná. „Musel bych se s tím zákazem blíže seznámit. Nedokážu komentovat návrh, který jsem neviděl,“ odpověděl.

„Podobné kroky považuji za velmi krátkozraké a neodpovědné. Mohou je přijímat jen lidé, kteří už nemusejí počítat, tedy novodobá šlechta. Podobný zákaz v daném termínu je z jejich strany bezohlednost vůči vlastním spoluobčanům – namísto aby je chránili a kopali za ně, ničí jejich zemi i jejich životy. Tento zákaz, který si nechávají ti naši nutit ze strany EU, ba co víc, jsme ještě papežštější než papež, je pouze jeden kámen šílené evropské mozaiky. Samozřejmě by to tvrdě zasáhlo životní úroveň všech dotčených. Ale to tu nikoho nezajímá. Plní rozkazy,“ napsala redakci senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Podle poslance SPD Radovana Vícha je návrh další součást zeleného šílenství v rámci Green Dealu. „Na něj kývla Babišova vláda a současná Fialova vláda v této destruktivní politice EU pokračuje. Je to další rána našim občanům, kteří topí tuhými palivy. Drahota pokračuje a tzv. konsolidační balíček je pouze zástěrka na plošnou daňovou reformu. Je potřeba tyto návrhy odmítnout a vláda by měla podat demisi, protože není vládou odborníků a zklamala důvěru občanů,“ konstatuje Vích.

„Toto opatření je opět zaměřeno na občany, kteří si našli alternativu drahých energií. Útok Fialovy pětidemolice na občany evidentně nekončí. Naprosto s tímto opatřením nesouhlasím!“ říká rezolutně šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek odpověděl stručně, zato rezolutně. „Doufám, že to přispěje k jedinému, totiž že lidé popadnou pohrabáče a tuhle nestoudnou, zoufalou a zločinnou vládu poženou svinským krokem,“ uvedl.

