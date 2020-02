Zaorálek v Partii: Bavit se s Babišem o penězích není žádná legrace. Kdyby ale vládl s ODS...

reklama

Zaorálek se rozhodně necítí jako odstrkovaný ministr, i když se o jeho resortu často hovoří jako o popelce. „Dnes sklízíme důsledky toho, že jde do kultury málo peněz,“ míní Zaorálek, který dle svých slov nebyl nikdy proti kultuře, ale zároveň se v minulosti více staral o své resorty. „Nebylo to tak, že bych se zabýval přímo problémy kultury,“ uvedl.

„Snažím se hledat zdroje. V tomto se mi daří spolupracovat s ministry Karlem Havlíčkem i Klárou Dostálovou,“ vyprávěl Zaorálek například o budování kulturní infrastruktury. „Pozitivní je to, že ve vládě cítím ochotu o to se dohodnout. Věnuji se tomu získat prostředky odjinud, nejen prosit Ministerstvo financí o další finance,“ uvedl a vyzýval byznys a privát, aby se podílely na kultuře. „Například v Německu je to společenský zvyk,“ uvedl.

„Důsledek představ 90. let je to, že si umění na sebe vydělá. Ale to nefunguje, nebude mít nic. Já jsem proti tomu postavil to, že tradice toho, že stát přispívá na umění, je staletá,“ zmínil Zaorálek a zdůraznil investice mnoha zemí do „kreativního průmyslu“.

Následně vyjádřil i přání, aby Česká republika v této oblasti dokázala být i producentem. „Chci, aby kultura nebyla tím zbytkem,“ zdůraznil strategii Ministerstva kultury Zaorálek.

A je těžké domluvit se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ve vládě? „Nikdy to nebylo lehké. To nejtěžší nás čeká, rozpočet pro příští rok. Debata bude těžká a obtížná. Andrej Babiš je tvrdý vyjednavač, není žádná legrace se s ním bavit o penězích,“ uvedl Zaorálek, který byl proti vstupu ČSSD do vlády. „Nemám pochyby, kdyby Andrej Babiš vládl s ODS, byla by to jiná politika,“ zdůraznil, jaká byla zřejmě jiná varianta. „Těší mě to, co se v té vládě zkrátka podařilo prosadit,“ dodal.

Závěrem se pak Zaorálek vyjádřil k tomu, zda by měl jet předseda Senátu na Tchaj-wan. „On řekl, že se poradí s odborníky. Kdyby se ptal mě... Byl jsem přesvědčen, že jsme učinili určité dohody s Čínou v rámci rozmrazení vztahů... V Číně existuje politika jednotné Číny. My jsme proto respektovali ta diplomatická pravidla, že se bojí separatismu... Dneska, když vidíte ten koronavirus, je patrné, že problém musíme řešit společně. Měli bychom tak respektovat a nedělat kroky, ve kterých se může ta komunikace znovu zmrazit,“ nechtěl příliš jasně odpovědět Zaorálek na tuto otázku. Místo toho odpověděl na otázku, kdy bude znám ředitel Památníku Lidice. I podle jeho slov by to jméno mohlo padnout zítra.

