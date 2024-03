Zaorálek vs. Kolář: „Já ho vyzývám. A jestli nepřestane…“

Ostrá šarvátka mezi bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (SOCDEM) a poslancem a kandidátem do europarlamentu za TOP 09 Ondřejem Kolářem pokračuje. Poté, co Kolář v televizním vysílání Zaorálka označil za „ku*vu“ a „č*ráka“, jej exministr žádá, aby s těmito výpady vůči němu okamžitě skončil. „Pokud tak neučiní, budu zvažovat další kroky,“ varoval poslance.

Do Petra Koláře se Zaorálek pustil před dvěma týdny v druhé hodině Partie na CNN Prima NEWS, kde Ondřeji Kolářovi vyčetl, že jeho otec Petr Kolář, poradce prezidenta Pavla, pracuje pro společnost, která „pomáhá plnit peněženky Vladimira Putina“.



Zaorálek tím narážel na spolupráci Kolářova otce s mezinárodní firmou Squire Patton Boggs, která měla dle agentury Reuters až do března 2022 hájit zájmy Gazpromu, a byznys v Rusku jí tak nebyl cizí ani přes ruskou anexi Krymu či ruský útok ve Vrběticích. Server The Washington Post píše, že společnost patřila k firmám, které „braly miliony od ruských oligarchů, ruských bank nebo čínských technologických společností, aby svým klientům pomohly vypořádat se s rizikem amerických sankcí a snažily se formovat americké zákony či ovlivňovat americké veřejné mínění“.

„Váš otec pracuje pro Squire Patton Boggs. To je firma proslulá tím, že pomáhá Putinově peněžence Gazprombank. Pro takovou firmu bych nikdy nedokázal pracovat. V americkém Kongresu vám ani nepodají ruku, kdybyste řekl, že jste syn někoho, kdo pracuje pro Squire Patton Boggs,“ pronesl exministr směrem k politikovi TOP 09.



Zaorálkova slova Koláře mladšího o jeho otci, jenž je lobbistou a „přítelem po boku“ prezidenta Petra Pavla, značně nadzvedla. „To je č*rák. To tam dejte. Dodnes vlastně vůbec nechápu, co se to tam odehrálo. Už jsme si všimli, že je to teď nový národní sport. Úspěch se v této zemi neodpouští. Zaorálek je prostě ku*va, tak se tak chová,“ pronesl Kolář pro CNN Prima NEWS s tím, že Zaorálek podle něj vždy obracel Česko na Východ. „A tento člověk si zde bude dovolovat mého otce obviňovat z práce pro Rusko? Ať jde do hajzlu,“ doplnil rozčíleně Kolář Ondřej.



Zdůraznil také, že jeho otec pro Rusko „nepracuje, nikdy nepracoval a pracovat nebude“. „Táta je člověk, který si vždy dával záležet na tom, aby hájil české zájmy,“ pravil.

Následně se za svá slova omlouval s tím, že jej „unesly emoce“. Neodpustil si však označení Zaorálka za „politickou nulu“. „Omlouvám se všem, kterých se dotklo, že jsem politickou nulu Zaorálka, který o tátovi Petru Koláři prohlásil, že pomáhá Putinovi financovat válku, počastoval sprostými výrazy. Vulgarity do politiky nepatří,“ uveřejnil politik.



Zaorálek na to uveřejnil, že má Kolář od takového jednání okamžitě upustit. „Vzhledem k tomu, že Ondřej Kolář neustále pokračuje ve svých nesmyslných vulgaritách, vyzývám ho, aby s tím okamžitě skončil a omluvil se. Pokud tak neučiní, budu zvažovat další kroky,“ sdělil.

Vzhledem k tomu, že @OndrejKolar6 neustálé pokračuje ve svých nesmyslných vulgaritách, vyzývám ho, aby s tím okamžitě skončil a omluvil se. Pokud tak neučiní, budu zvažovat další kroky. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) March 17, 2024

Zaorálkova výzva vzbudila odpověď u poslankyně STAN Barbory Urbanové. „Tak já vám to řeknu klidně slušně. Máte talent stát vždy na té straně, která by nás nechránila, zničila a prodala. V politice jste udělal hodně špatného,“ sdělila exministru zahraničí.

„Vyzývám vás, abyste přestal otravovat vzduch svými proruskými postoji a odstoupil z voleb. Děkuji,“ reagoval pak na výzvu pro Koláře internetový komentátor Lukáš Valenta se svojí výzvou směrem k Zaorálkovi.





