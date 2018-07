Západ nás vysává, ovládá a drancuje. Jsme pro něj jen odbytiště pro zboží a levná pracovní síla, je to otroctví. Filip, Keller či Okamura o tom, jak jsou z naší země korporacemi vyváděny peníze

„V Paříži, Berlíně a Bruselu lidé nerozumějí nedostatku vděčnosti za obrovské sumy veřejných peněz, které ze svých daní posílají na východ. Ale v Praze a Varšavě se věci interpretují o dost jinak. Lidé tam zdůrazňují, že návratnost západních investic tady byla obrovská a že sumy, které si odtud západní investoři stahují, výrazně převyšují částky, které sem z Evropské unie přišly. Ve skutečnosti, když se podíváme na čísla, mají ti Češi a Poláci pravdu. Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina“ napsal v lednu letošního roku na svůj blog věhlasný francouzský ekonom Thomas Piketty, který byl i navržen na Řád čestné legie.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 12% Odmítám to 82% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9493 lidí

Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. „V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP,“ jak uvedla analytička Lenka Zlámalová v březnu na serveru Echo24.cz v článku ,,Z Česka se stal krmelec Evropy“, kde rovněž označuje Česko za ,,nejvíce poražený stát“, pokud jde o poměr přílivu eurodotací a odlivu dividend.

Psali jsme: Češi jsou poraženým národem. Na členství v EU prodělali nejvíc, říká jasně světoznámý ekonom Piketty Ekonomka Lipovská: Dělejte si zásoby, bude hůř. Euro vypadá jako výletní loď, ale stane se z něj Titanik. Že nás EU chrání před válkou? Za 13 let 38 islamistických útoků, 578 mrtvých, 4571 zraněných Mentalita žebráka, který líbá ruku úředníkovi s dotací. Libertariánský ekonom shrnul celou dnešní EU hláškou ze seriálu o ministrovi Autor knihy o nerovnosti bohatství, která otřásá světem, zaútočil na jeden z pilířů EU: Stvořili jsme monstrum

Otrocký systém

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o uvedených faktech myslí. Velká většina z nich to považuje za problém a řada z nich říká, že jsme v pozici kolonie.

Premiér a předseda hntuí ANO Andrej Babiš na dotaz nereagoval.

„V plné míře se potvrzuji moje slova i varování o tom, ze členství České republiky v EU je výhodné pro původní státy západní Evropy, a nikoliv pro nás, a ze jsme pouze ekonomickou kolonií Bruselu, kterou Západ vysává a ovládá. Hnutí SPD prosazuje změnu EU na UEN, tedy na Unii (suverénních) evropských národů. Chceme co nejužší spolupráci svobodných evropských státu při zachování čtyřech základních svobod – volného pohybu občanů EU, kapitálu, zboží a služeb. Bez diktátu Bruselu. Proto budou klíčové volby do Evropského parlamentu přístí rok v květnu, kde musí získat vlastenecké strany celé Evropy co nejvíce hlasů, abychom mohli reformu zevnitř provést,“ uvedl předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je evidentní že Thomas Piketty nechápe, že už toho mají nejen Češi, ale i ostatní národy střední a východní Evropy dost. Že nechceme být krmelcem Evropy v tom smyslu, protože není možné aby nás kdekdo vyjídal, když jsme neměli žádné kolonie, nikdy jsme z nich nežili, nikoho jsme neokrádali na rozdíl od bývalých koloniálních zemí jako byla Velká Britanie, Francie , Německo, či Španělsko. Opravdu nemusíme být nikomu vděční za to, že nám dal někdo něco ze svého, tak tomu nikdy nebylo. Naopak do společné bruselské pokladny přispíváme už dlouho a naše čerpání daleko zaostává za platbami, které poskytujeme. Navíc i z toho, co se nám z Bruselu vrací, čerpají prostředky zejména zahraniční vlastníci dodavatelských firem. Fungování EU není férové a najvíce solidaritu vyžadují ti, kteří od nás čerpají zisky pro své mateřské firmy. Tak ať alespoň tito takzvaní komentátoři a analytici svým občanům nelžou,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Uvedená čísla hovoří za vše a každý si jistě obrázek udělá sám. O tom, že je ČR systematicky vysávána, se však dlouhodobě ví, ale dlouhodobě se s tím bohužel také nic nedělá. V této souvislosti je dobré porovnat například daň z dividendy v USA a u nás. Požadovat po někom vděčnost za to, že jej odírám, považuji za ukázku chrapounství, a je otázkou, zda někoho takového chceme považovat za spojence, nebo dokonce za přítele. Stále více se ukazuje, že hodpodářská politika státu musí být zaměřena nejen na rozvoj vlastní ekonomiky, ale zejména na její ochranu před ovládáním ze strany velkých korporací. Jejich moc čím dál tím častěji přesahuje moc politickou, což musíme považovat ze bezprostřední ohrožení nejen státní suverenity, ale i svobody a demokracie. Na rozdíl od politiky se v korporacích nerozhoduje podle demokratických principů, ale z politického pohledu totalitně. Proto je načase začít uvažovat nad vytvořením takových mechanismů, které by zabránily šíření vlivu tohoto způsobu rozhodování na naše životy,“ odpověděl redakci místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna.

Fotogalerie: - Babiš řeší H-System

„Zásadní a celkovou reformou musí projít také dotační politika. Ta byla původně určena k podpoře takových odvětví, jejichž stabilita je nutná k udržení bezpečnosti státu, a proto se považovalo za riskantní nechat jejich fungování pouze na tržním prostředí. Dnes se však dotace staly z velké části pouze byznysem, ovšem byznysem, který nefunguje v tržním prostředí. Dostali jsme se do situace, kdy se široké vrstvy nejchudších obyvatel skládají na pohádkové příjmy několika vyvolených skupin či jednotlivců. Současný stav někteří přirovnávají k jisté formě feudalismu či otroctví a já se obávám, že toto přirovnání poměrně dobře vystihuje realitu,“ dodal Foldyna.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Odliv kapitálu z ČR je velký problem. Rozhodně ho nechci banalizovat. Musíme to řešit ve prospěch našich občanů. Ovšem položme si otázku, jak souvisí odliv kapitálu a naše členství v EU. Též stojí za analýzu, zda bychom v republice generovali tolik kapitálu, pokud by u nás neinvestovaly firmy, které tak učinily na základě našeho členství v Unii. Nemalá část investorů přišla dávno před našim vztupem do Unie a dostala zvýhodnení od vlády. Premiantem v tomto byla vláda Miloše Zemana. Dělat rovnítko mezi dotacemi z EU a odlivem zahraničního kapitálu není spravedlivé. S dotacemi z Unie to nesouvisí. Jedná se o dva nezávislé systémy,“ prohlásil místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se české ekonomice daří, bohatnou z toho horní vrstvy na Západě. Když nám z Bruselu posílají dotace, jde to především z kapes středních vrstev

„Hnutí SPD na tuto skutečnost upozorňuje již delší dobu a z uvedených čísel je vidět, že nám ekonomové dávají za pravdu. ´Krmelcem Evropy´ opravdu jsme a občané by si to měli uvědomovat. Nemůžeme se spokojit s budoucností tohoto novodobého protektorátu, kde se v montovnách pracuje za třetinové mzdy pro zahraniční korporace a za podmínek, které by v jejich vlastních zemích nikdy neprošly beztrestně. Česká republika musí znovu začít důsledně prosazovat své ekonomické zájmy. Musíme zastavit vyvádění zisků z naší země v podobě tržeb a dividend bez povinností zpětných reinvestic. Vyvádění stamiliardových zisků z naší země se děje na úkor nízkých mezd našich občanů. To musí skončit a proto SPD prosazuje, aby byla zavedena povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně investovat v ČR,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

„Tyto studie by měly povinně analyzovat všechny ekonomické vysoké školy, aby se na tvrdých číslech mladá generace poučila o zlodějnach privatizace devadesátých let, které toto způsobily. Aby nikdy nezapadly jména jako Kočárník, Čejka, Stránský, Dlouhý, Tříska, Klaus st., Dyba, Ježek, Kožený, Bakala a mnoho dalších, kteří buď zhasli nebo jenom sprostě kradli. To by měli mít všichni na paměti až půjdou volit ODS, TOP 09, ODA, ČSSD, KDU-ČSL a další kmotrovské strany, které pro osobní prospěch jednitlivců jsou schopny zaprodat své spoluobčany i celou Českou republiku!“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Jsou to užitečná tvrdá fakta. Nic není zadarmo, ani dotace?“ reagoval místopředseda senátorského klubu ODS Jiří Oberfalzer.

Fotogalerie: - Rekonstrukce Šlechtovky

„Pan Piketty je ekonom asi jako Andrej Babiš manažer. Porovnávat příjem z dotací a dividendy může jen mentální atlet. Proč tam pan Picketty nezapočítal příjmy státu z platů zaměstnanců zahraničních firem? Proč tam nezapočítal dividendy, které si vytahují české firmy ze zahraničí? Protože prostě ekonomice nerozumí. Nebál bych se jeho závěry nazvat pitomostí,“ uvedl europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Všechno to, co uvádíte, je bohužel pravda. Ze sociologického hlediska je to ještě zajímavější. Když se české ekonomice daří, bohatnou z toho horní příjmové vrstvy na Západě. Když nám z Bruselu posílají kapesné v podobě eurodotací, jde to především z kapes středních vrstev na Západě. Ve výsledku se tak rezevírají nejen nůžky mezi bývalou západní a východní Evropou, ale narůstá i nerovnost mezi majetkovou elitou a zbytkem společnosti na Západě,“ upozorňuje europoslanec Jan Keller.

Psali jsme: Tady mi chybí slušná slova… Profesor Keller se vyjádřil k zásadnímu tématu, o kterém se příliš nemluví… Situace je hrozivá. Na společnosti parazitují nepřizpůsobiví i hodně bohatá „elita národa“. Profesor Keller hovoří o sociálním systému, školství a životní úrovni v naší zemi Šokující. V EU bohatí bohatnou a chudí chudnou. Zaměstnanci platí na daních čtyřikrát víc než firmy. Korporacím stouply zisky 12krát, mzdy lidem dvakrát. Profesor Keller černé na bílém Spálená země. Dostali jsme se do pozice otroků a nechali si zničit výrobní i finanční základnu a jsme zdrojem levné pracovní síly a odbytištěm nekvalitních výrobků. Znalec obchodu hovoří

Dotace jsou ze tří čtvrtin podvodem

„Dotace jsou ze tří čtvrtin podvodem. Do Bruselu odvádíme daně všichni a čerpat je mohou pouze vyvolení a zpravidla na projekty, které by se samy o sobě ani neuživily. Mám na mysli wellnessy pro koně anebo asfaltky na lesních cestách. Ke potřeba změnit celkovou hospodářskou politiku našeho státu a přijmout zákon o kapitalizaci majetku, který by ukládal zahraničním firmám u nás zpětně reinvestovat u nás podstatnou část svých zisků a nikoliv aby pouze odváděl zisky a dividendy svým majitelům do zahraničí. Zásadní je přitom zejména platová konvergence, kde naši zaměstnanci pracují za třetinové platy oproti západu. A to by měli pisatelé těchto názorů vnímat, což se dlouhodobě neděje,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

„Silná ekonomika samozřejmě potřebuje vlastní kapitál. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a tratí na něm hlavně čeští občané,“ míní poslanec Pirátů Ondřej Profant.

„Skepse vůči EU podle mne nepramení z ekonomickych zjištění Pikettyho či Zlámalové, (které jsou nepochybně pravdivá a závažná), ale z celkového odklonu EU od zakládajících myšlenek k evropskému byrokratickému superstátu s demokratickým deficitem. Brexit byl jednou z posledních možností, jak EU zachránit a jak reagovalo vedení EU? ´Brexit musí bolet´ a ´musíme Brity potrestat za brexit´. Katastrofa. Celou Evropou hýbe migrační krize a místo toho, aby z Bruselu zaznělo jasné NE nelegální migraci, tak Brusel řeší kvóty. Obávám se, že EU v dnešní podobě není pomoci,“ varuje senátor ODS Tomáš Jirsa.

„Velmi často jsme svědky, jak se pohrdavě dívají představitelé EU na východní a střední Evropu. Češi mají osobní negativní zkušenost s RVHP a ultimáty Moskvy. Pokud Brusel používá podobný slovník, nemůže se divit. I někteří naši politici si pletou vděk s vazalstvím. Zatím z více ekonomických rozborů vyplývá, že v komplexním součtu víc vydáváme, než přijímáme. Můžeme se tedy chovat podstatně asertivněji,“ míní senátorka ČSSD Božna Sekaninová.

„Stále si myslím, že dotace z EU do ČR se nakonec bohatě vyplatí hlavně firmám ze Západu. Je to velká ´hloupost´ spojovat nelegální migraci do některých evropských źemí a eurodotace! Je to takové uzavřené kolečko. Z EU přijdou dotace, ty prospějí České republice, ale v ČR podnikají dominantní velké západní společnosti, které k nám často přišly za daňovým zvýhodněním, ty více u nás vydělávají. Jejich zisky putují zpět na takzvaný Západ a kolečko je uzavřené. Dotace se vlastně vrací zpět!“ uvedl senátor ODS Jaroslav Zeman.

Anketa Vydělala Česká republika na členství v Evropské unii? Rozhodně vydělala 8% Spíše vydělala 3% Spíše prodělala 2% Rozhodně prodělala 87% hlasovalo: 11055 lidí

Západ zajímáme jen jako odbytiště pro jejich zboží a jako dodavatelé levné pracovní síly

„Západ zajímáme jen jako odbytiště pro jejich zboží a jako dodavatelé levné pracovní síly. Vyvedené dividendy nejsou vše, minimálně stejný objem peněz vypumpuji zahraniční vlastníci na takzvaných vnitřních nákupech a pronájmech, takže se drancuje mnohem více,“ upozorňuje psolanec SPD Jan Hrnčíř.

Podle poslance KSČM Jiřího Valenty je zcela jasné, že dotační subvencovaní je z ekonomického hlediska vzdy poměrně špatným instrumentem. Je dle něj nutno se v blízké budoucnosti zaměřit na jeho odstranění a nalezení jiného, efektivnějšiho způsobu přerozdělování společných financí, nebo odvody rozpočtu EU ponížit natolik, aby si mohly členské země řídit své financni toky více samy. „Co se týče výše čerpání, je možné, že ČR doposud odčerpá více financí, než vloží, ovšem i tato doba se blíží ke svému definitivnímu konci. Na straně druhé nás skutečně některé západní ekonomiky mají již nyní a poměrně standardně jako jakousi ´dojnou krávu´, což ostatně vyplývá také i z příspěvku,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

Dotace jsou podle poslance ODS Karla Krejzy sladký jed, který s každou další podanou dávkou ještě více škodí tržnímu prostředí a podkopává sebevědomí našich podnikatelů a zaměstnanců. „U nich je potřeba, aby teď, v konjunktuře, zdvihli hlavu a vyjednali si pro sebe lepší mzdy, ceny a podmínky obchodu. Nazývat nás krmelcem Evropy však není v relativně krátkém časovém horizontu po revoluci fér. Existuje studie německé obdoby Fondu národního majetku, která odhaduje celkovou hodnotu průmyslu v NDR roce 1990 jako zápornou. Východoněmecký, ale ani český průmysl by bez masivních investicí nebyl konkurenceschopný. Investoři chtějí peníze zpět, ať už v podobě dividend nebo zisku na tom je kapitalismus založený. Třicet let od revoluce musíme ale světu ukázat, že nebudeme dále paběrkovat třeba systémem investičních pobídek, který se v konečném důsledku nevyplatí. Je třeba vyjít vstříc těm investorům, kteří přinesou kvalifikovanější místa s vyšší přidanou hodnotou,“ dodal Krejza.

„Na jednu stranu dosahuje česká ekonomika úžasných makroekonomických výsledků, na druhou stranu nelze nevidět, že značná část výroby je v oboru nejnižší přidané hodnoty (v montovnách), kde skutečná přidaná hodnota je vyvážena především do Německa, odkud je reexportováno ve vyšší cenové hladině. Pokud se zamyslíme nad definicí pojmu kolonie, zjistíme, že české hospodářství řadu faktorů splňuje a proto zařazení ČR do kategorie rozvojových zemí je oprávněné. Například levná práce, kde výsledky této práce jsou exportovány do zahraničí, převaha dovozového zboží nad domácím, zejména v potravinách, práce, která mnohdy hraničí s otročením, zejména u zahraničních dělníků a tak bych mohl pokračovat. Navíc i ty omezené prostředky, které si zde lidé vydělají, nakonec stejně většinou utrácí v hypermarketech za dovozové zboží, takže i tato část nadhodnoty je odsávána do zahraničí,“ upozorňuje poslanec SPD Jiří Kobza.

„Oblíbený argument globalistů poukazující na vyšší výkonnost německé ekonomiky oproti české zcela opomíjí brát na vědomí fakt, do jaké míry právě německá ekonomika stojí na levné české práci a tudíž toto srovnání nemá ekonomické opodstatnění. Podle ekonoma Kříže úroveň českých mezd je taková, že nižší mají jen Maďaři, Bulhaři, Rumuni a Chorvaté. Stačí se jenom dívat kolem sebe. Musíme zde říci hlasitě a jasně, že takové drancování české ekonomiky by nebylo možné bez našeho členství v EU, protože by nezávislá česká vláda byla schopna uplatnit ochranářská opatření na podporu vlastních výrobců a vnitřního trhu. Rovněž je nutné připomenout, že i to, co se děje kolem nás, se děje na dluh (míra zadlužení ČR je kolem 35 procent HDP), který nenápadně narůstá ale jednou jej bude nutné splatit. Je tedy jasné, že bez reformy EU a bez návratu kontroly české ekonomiky do rukou české vlády, se tento stav nezmění, naopak, bude se prohlubovat, jako když parazit zabíjí svého hostitele,“ dodal Kobza.

„Ano, jsme prostřený stůl pro nenasytné nadnárodní korporace, jsme dojnicí Evropy, kterou ani není třeba krmit, jsme očividně nejhloupější stát střední Evropy, který se nechá odírat a ještě jsou media plná vděčnosti za další zbytečné cyklostezky a rozhledny v údolích! Jsme jako strom prolezlý kůrovcem, bez šance na vysvobození, protože bez razantního zásahu státu není možná změna a já marně hledám mimo SPD někoho, kdo si tuto situaci uvědomuje a je dostatečně odvážný, aby jí chtěl řešit! Tato situace je jedním z hlavních důvodů (kromě migrační invaze), proč v SPD voláme po zásadní reformě EU, po návratu před Schengenskou smlouvy, po posílení pravomoci a nezávislosti státu,“ uzavřel Kobza.

„Svatá pravda, čísla mluví jasně – nemusí EU za dotace až tak děkovat!“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

Psali jsme: Kdo zařídil, že klienti H-Systemu půjdou pod most? Svědectví Zemanova přítele a kolegyně mrtvého novináře Už nebudeme vazalové Západu, zrušíme restituce, řekli komunisté, proč podepřou Babiše Tohle je jeden z naprosto klíčových problémů. Časovaná bomba. Profesor Keller vážně o tom, co přijde Platy malé, úspory žádné. Bída žene Čechy do dluhů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík