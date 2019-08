Zapadlo: Laudát si vyřizuje účty s Klausem. Jde o klima

Erice je podle Klausových slov seminář o tzv. planetárních hrozbách a pořádá ho Světová federace vědců. „Je to vznešená instituce a dorazí tam pár nositelů Nobelových cen za fyziku a podobných lidí. Pořádá to jeden úžasný italský devadesátiletý vědec, profesor Zichichi, který pracuje v ženevském CERN a je takovým druhým Einsteinem,“ vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz exprezident, který na této konferenci letos bude mít svůj projev – jeho vystoupení ponese název „Současná ofenziva klimatických alarmistů je motivována výlučně politicky“.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 13116 lidí

Klaus starší tím chce poukázat na to, že nejsou žádné nové vědecké hypotézy, teorie, ale ani nová data, která by říkala, že se stalo něco revolučního. Přesto však vznikla ta ofenziva klimatistů. To, co se v posledních měsících děje okolo mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové, která iniciovala školní stávky za klima, je podle exprezidenta naprosté šílenství naší doby. „Politici, vědci i novináři následují Gretou vyvolané ‚pátky pro budoucnost‘, které došly kupodivu až do naší země, která byla i trošku mou zásluhou mírně klimaticky skeptická. To je smutné,“ lamentuje Klaus.

Greta je podle jeho mínění obětí. „Obětí do značné míry svých rodičů, kteří jí to naočkovali a kteří jsou natolik nezodpovědnými lidmi, že ji zneužívají k propagaci myšlenek tohoto typu,“ podotýká s tím, že tato dívka je chudák a možná že si to nezaslouží. Tak bychom to měli chápat a vnímat.

Ofenziva klimatických alarmistů je podle Klause politicky tažena. Ve světové vědě se však prý nic nestalo. Lidé jsou podle bývalého prezidenta popleteni pár horkými dny v červenci. Uvádí i data z meteorologického ústavu o tom, že červenec 2019 je desátým nejteplejším červencem od roku 1961. „Za těch necelých 50 let je desátým a vůbec nemluvíme o dalších letech předtím. Takže to úplně datový průlom není,“ konstatuje Klaus starší, podle kterého klimatologové neobjevili nic nového.

Připomíná zároveň, že termín klimatická nouze ještě asi před dvěma lety neexistoval. Jde jen o PR agenturami vytvořené slovo, které má někoho poplést a svést z cesty. Je to prý odraz vyčpění standardních politických stran a falešné hledání kvazi politiků nějakých jiných líbivých témat.

Celý rozhovor najdete ZDE.

Jeho slovům se ve svém facebookovém komentáři pekně vysmívá někdejší poslanec za TOP 09 František Laudát. „Tento český Don Quijote de la Mancha klimatické změny míří do Erice. Ale při tom míření se ještě stačil svěřit Parlamentnímu deníčku, jaký je svět podle VK. Zcela průlomové sdělení je, že žádná klimatická změna neexistuje,“ píše nevěřícně Laudát a s velkou dávkou ironie dodává, že v Erice to asi bude překypovat nápady, když jednání bude předsedat devadesátiletý, údajně vitální profesor Zichichi, který je podle Klause druhým Einsteinem.

Ing. František Laudát



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na důkaz toho, že si „lepší místo pro svoje rokování o tom, že se nic neděje, staříci vybrat nemohli“, se Laudát pustil do popisu Erice. Je to podle jeho slov opuštěné staré městečko na skále 900 metrů nad mořem, které kdysi NATO předělalo na svoje civilní školicí středisko. Nachází se ve kvestuře Trapani, které je možné znát ze seriálu o mafii Chobotnice s profilovou osobou inspektora Cattaniho.

Fotogalerie: - Připomínka 1968 v Karlových Varech

A v zajímavém vykreslení tohoto místa pokračoval dále: „Máte moře pod sebou, doslova u ruky, ale běda, když se rozhodnete jít se svlažit do jeho vln. Cesta z kopce jde rychle, ale běda, stoupák z moře na kopec. Navíc je zde moře mělké a voda má blíže k teplému šálku kávy než k osvěžující lázni. Po jedné takové zkušenosti už raději sedíte na přednáškách, i kdyby vás nudily sebevíc.“

Utéci prý není kam, pokud nemáte v místě vlastní auto. Vrchol kopce se velkou část dne nachází v mlze, která se sráží z odpařující se vodní plochy. I koncem srpna tam bývá 40 stupňů ve stínu. Když mlhu náhodou lehký vítr odfoukne, můžete zahlédnout v dáli i obrysy tuniských břehů. Když vylézat ven, tak nejlépe v 11 večer, kdy se zaplní i místní náměstíčko, obchody jsou otevřené a lidé se baví do časných ranních hodin.

Závěrem Laudát uvádí, že Erice je poseto stopami z éry velkého Říma. Vedle klasického amfiteátru se můžete pěšky vydat na ostrov zatopenou starou římskou cestou. Stačí si vyhrnout kalhoty nad kolena. Otepluje se, a proto voda stoupá. K těm zmíněným čtyřicítkám se občas už taky přibližujeme, dodává Laudát. „V roce 1988 to pro mě byla nečekaná zkušenost, dnes už to klimato skeptika Klause nepřekvapí. Ale žádné změny se přece nekonají,“ dodává Laudát ironicky na závěr, rozporujíc tím Klausova tvrzení.

Psali jsme: Laudát: Strach, nejistota a probuzené staré běsy. To přinesou trubači Ruska Laudát (TOP 09): Když titul, tak proč ne rovnou profesora František Laudát se těší, až lid odvalí Zemana s Babišem Laudát (TOP 09): Babiš není řešením, Zeman je ještě horší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab