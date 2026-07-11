Rozkol ve SPOLU. Mladší Kolář má na talíři Chat Control

11.07.2026 17:30 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Prasárna to je…“ tvrdí europoslanec Ondřej Krutílek (ODS) o Chat Control. Na sociální síti X se dostal do sporu s europoslancem Ondřejem Kolářem (TOP 09), který ho obvinil z vyvolávání hysterie. Pře europoslanců se týkala především toho, zda návrat návrhu Chat Control do druhého čtení představoval běžné pokračování legislativního procesu podle pravidel Evropské unie.

Rozkol ve SPOLU. Mladší Kolář má na talíři Chat Control
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

„Metodu, kterou se Chat Control vrátil na plénum Evropského parlamentu, nelze nazvat jinak než totální prasárnou,“ tvrdí Ondřej Krutílek (ODS).

Mgr. Ondřej Krutílek

  • ODS
  • europoslanec
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Europoslanec ODS tímto výrokem reagoval na komentář redaktora Echo24 Adama Růžičky, který sám mluví o „špinavých praktikách Evropského parlamentu“. Redaktor v komentáři uvedl, že o osudu návrhu bylo fakticky rozhodnuto už v úterý, přestože navenek se očekávalo až čtvrteční hlasování.

Podle Růžičky totiž mohli europoslanci prodloužení zablokovat pouze absolutní většinou 361 hlasů, které se těsně před letní přestávkou nepodařilo získat. Přestože se proti prodloužení vyslovilo 314 europoslanců a pro bylo 276, návrh prošel.

Ing. Pavel Růžička

  • ANO 2011
  • poslanec
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Kritiku praxe Evropského parlamentu odmítá europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Podle jeho názoru europoslanec Krutílek pouze šíří hysterii a mylně interpretuje fungování legislativního procesu EU.

„Nic se znovu neotevřelo, ani nemohlo znovu otevřít, protože nic nebylo uzavřeno. Legislativní proces neskončil, takže (logicky) mohl pokračovat,“ vysvětluje Kolář, proč podle něj zamítnutí návrhu v prvním čtení neznamenalo konec legislativního procesu.

Kolář argumentuje, že po přijetí postoje Rady se návrh podle zakládacích smluv Evropské unie přesunul do druhého čtení v Evropském parlamentu. Dodává, že pokud by se jím Parlament vůbec nezabýval a nechal pouze marně uplynout tříměsíční lhůtu pro přijetí postoje, jednalo by se o obstrukci legislativního procesu a porušení zásady loajální spolupráce mezi unijními institucemi.

„Pokud tedy EPP a R. Metsola „prosadily jeho opětovné zařazení na program“, tak jednoznačně postupovaly v duchu zakládacích smluv a výše uvedených zásad,“ tvrdí europoslanec TOP 09.

Krutílek ale s Kolářovým výkladem nesouhlasí. V navazující reakci mu připomněl, že pokud Evropský parlament návrh v prvním čtení odmítne, Evropská komise jej zpravidla z dalšího projednávání stáhne. To se podle něj tentokrát nestalo.

„Vím, jak funguje spolurozhodovací procedura EU. Takže taky vím, že i v prvním čtení se fakticky počítá s tím, že EP návrh nezabije, ale jen pozmění. A pokud jej zabije, tak jej Komise zpravidla stahuje z dalšího projednávání, což se však tentokrát nestalo. EPP otočila (včetně tebe!) a i v důsledku jejího tlaku šel návrh do druhého čtení,“ vzkázal Ondřej Krutílek europoslanci Kolářovi.

 „Když EP něco v březnu odmítl, tak pokračování v legislativním procesu je prostě jen tlak na to, že podruhé už se ‚polepší‘ a bude hlasovat ‚správně‘,“ uvádí Krutílek, podle kterého tím došlo k oslabení významu původního rozhodnutí Evropského parlamentu.

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Článek obsahuje štítky

EP , Kolář , ODS , TOP 09 , Krutílek , EPP , Chat Control

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Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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