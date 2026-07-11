Rozkol ve SPOLU. Mladší Kolář má na talíři Chat Control

„Metodu, kterou se Chat Control vrátil na plénum Evropského parlamentu, nelze nazvat jinak než totální prasárnou,“ tvrdí Ondřej Krutílek (ODS).
Europoslanec ODS tímto výrokem reagoval na komentář redaktora Echo24 Adama Růžičky, který sám mluví o „špinavých praktikách Evropského parlamentu“. Redaktor v komentáři uvedl, že o osudu návrhu bylo fakticky rozhodnuto už v úterý, přestože navenek se očekávalo až čtvrteční hlasování.
Podle Růžičky totiž mohli europoslanci prodloužení zablokovat pouze absolutní většinou 361 hlasů, které se těsně před letní přestávkou nepodařilo získat. Přestože se proti prodloužení vyslovilo 314 europoslanců a pro bylo 276, návrh prošel.
Souhlasím. Metodu, kterou se Chat Control vrátil na plénum Evropského parlamentu, nelze nazvat jinak než totální prasárnou. https://t.co/zls2oV7tng— Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) July 10, 2026
Kritiku praxe Evropského parlamentu odmítá europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Podle jeho názoru europoslanec Krutílek pouze šíří hysterii a mylně interpretuje fungování legislativního procesu EU.
„Nic se znovu neotevřelo, ani nemohlo znovu otevřít, protože nic nebylo uzavřeno. Legislativní proces neskončil, takže (logicky) mohl pokračovat,“ vysvětluje Kolář, proč podle něj zamítnutí návrhu v prvním čtení neznamenalo konec legislativního procesu.
Kolář argumentuje, že po přijetí postoje Rady se návrh podle zakládacích smluv Evropské unie přesunul do druhého čtení v Evropském parlamentu. Dodává, že pokud by se jím Parlament vůbec nezabýval a nechal pouze marně uplynout tříměsíční lhůtu pro přijetí postoje, jednalo by se o obstrukci legislativního procesu a porušení zásady loajální spolupráce mezi unijními institucemi.
„Pokud tedy EPP a R. Metsola „prosadily jeho opětovné zařazení na program“, tak jednoznačně postupovaly v duchu zakládacích smluv a výše uvedených zásad,“ tvrdí europoslanec TOP 09.
Ondřeji promiň, ale tyhle s prominutím kecy, by sis mohl odpustit. Buď vyvoláváš hysterii, anebo nerozumíš tomu, jak ústav, ve kterém pracuješ, funguje. Rozumím tomu, že tě něco může štvát a nesouhlasíš, ale to není důvod k tomu kolem toho vířit konspirace.— Ondřej Kolář (@OndrejKolar6) July 11, 2026
Nic se znovu…
Krutílek ale s Kolářovým výkladem nesouhlasí. V navazující reakci mu připomněl, že pokud Evropský parlament návrh v prvním čtení odmítne, Evropská komise jej zpravidla z dalšího projednávání stáhne. To se podle něj tentokrát nestalo.
„Vím, jak funguje spolurozhodovací procedura EU. Takže taky vím, že i v prvním čtení se fakticky počítá s tím, že EP návrh nezabije, ale jen pozmění. A pokud jej zabije, tak jej Komise zpravidla stahuje z dalšího projednávání, což se však tentokrát nestalo. EPP otočila (včetně tebe!) a i v důsledku jejího tlaku šel návrh do druhého čtení,“ vzkázal Ondřej Krutílek europoslanci Kolářovi.
„Když EP něco v březnu odmítl, tak pokračování v legislativním procesu je prostě jen tlak na to, že podruhé už se ‚polepší‘ a bude hlasovat ‚správně‘,“ uvádí Krutílek, podle kterého tím došlo k oslabení významu původního rozhodnutí Evropského parlamentu.
Ondro, vím, jak funguje spolurozhodovací procedura EU. Takže taky vím, že i v prvním čtení se fakticky počítá s tím, že EP návrh nezabije, ale jen pozmění. A pokud jej zabije, tak jej Komise zpravidla stahuje z dalšího projednávání, což se však tentokrát nestalo. EPP otočila…— Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) July 11, 2026
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