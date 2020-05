Zastavíme podporu živnostníkům. Schillerová varuje podnikatele a odpovídá Kalouskovi

reklama

Schillerová trvá na tom, že na bonusech se musí finančně podílet také kraje a obce. "Zaobírali jsme se tím na samém začátku, kdy jsme hledali formu, jak kompenzační bonus udělat a zabezpečit. Zpočátku jsme vycházeli z toho, že by to byla dotace ze státního rozpočtu, a hledali jsme orgán státní správy, který by takto masivní podporu rychle a účinně vyplatil. Nakonec jsme dospěli k názoru, že jediný, kdo to zvládne, a vývoj to potvrdil, je Finanční správa. Pokud to má procesovat Finanční správa, tak to ale nemůže být dotace ze státního rozpočtu. Finanční správa z povahy své činnosti nemůže vyplácet dotace, když je orgánem, který je současně kontroluje. Jedinou možnou formou je takzvaná negativní daň neboli kompenzační bonus, který daňové právo zná," poznamenala Schillerová.

A obhajuje se také tím, že od samého začátku je uváděno v důvodové zprávě, že věc má dopad na veřejné rozpočty. Hájí se i tím, že celou řadu nákladů krajům a obcím kompenzovali, například ochranné pomůcky, příspěvky na odměny zaměstnanců v sociálních službách či odměny záchranářů. "Chceme, aby města a obce nezastavily investiční činnost a investicemi nám pomohly podpořit ekonomiku této země," dodala.

Zároveň zdůraznila, že OSVČ i malá s. r. o. platily celé roky daně, které se promítaly nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtu krajů, měst a obcí. "Ti lidé tam žijí, platí daně a myslím, že teď potřebují pomoc nás všech," řekla.

"V úterý bude Poslanecká sněmovna hlasovat o pozměňovacím návrhu Senátu a bude rozhodovat o tom, zda přijme senátní verzi, nebo verzi poslaneckou. Budu velmi varovat před tím, aby byla přijata senátní verze, protože by to znamenalo, že bych výplatu kompenzačního bonusu musela zastavit. Doplatila by na to malá s.r.o., OSVČ, které čerpají ve druhé fázi kompenzační bonus. Senátní návrh je napsán tak, že je de facto neproveditelný. Znamenal by vyplácení dotací, nemohla by to dělat Finanční správa. V podstatě by celou tu pomoc, která se ukázala jako nejúčinnější a nejrychlejší, zastavil," varovala závěrem Schillerová.

