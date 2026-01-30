Už i Ukrajinci přiznávají, že ztratili Myrnohrad

Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Předchozí balíček sankcí, schválený 23. října, uvalil sankce na 118 plavidel tzv. „stínové flotily“, jakož i na ruské banky.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev navrhne, aby se 20. balíček sankcí zaměřil na „ruské právnické a fyzické osoby, které stále profitují z energetických zdrojů“. „Budou také k dispozici aktuální informace o únoscích ukrajinských dětí – na to je třeba reagovat skutečně globálním tlakem. A samozřejmě musí být také vyvíjen podstatně větší tlak na všechny programy, které umožňují ruskou vojenskou výrobu. To je zásadní,“ dodal Zelenskyj.
A zatímco se EU dohaduje o dalším balíku sankcí, Rusové postupují. Server Ukrajinská pravda napsal, že armáda okupantů obsadila prakticky celý Myrnohrad.
„Rusové získali téměř úplnou kontrolu nad městem Myrnohrad v Doněcké oblasti, kde rozmístili dělostřelecké posty, velitelská stanoviště a vojenské velitelství. Ukrajinské obranné síly drží pozice v severní části města a snaží se zabránit ruským jednotkám v dalším postupu,“ napsal server.
„V ostatních částech města ve středu a na jihu už mají dělostřelectvo, vybavení, operátory dronů, zkrátka všechno, co si dokážete představit. Počet vojáků (nepřítele) narůstá. V blízké budoucnosti očekáváme mechanizované útoky nepřítele,“ popsal situaci jeden z ukrajinských velitelů.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
A to není pro Ukrajince jediná špatná zpráva.
Maďarský premiér Viktor Orbán poslal další vzkaz do Bruselu i do Kyjeva.
„3/4 Evropanů odmítají urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie. Brusel však bez ohledu na to pokračuje. … 95 % Maďarů odmítlo urychlené členství Ukrajiny v EU, protože chtějí chránit naše zemědělce, bezpečnost našich rodin a mír v Maďarsku. Naše vlastenecká vláda udělá přesně to, k čemu jí lidé dali mandát. Neustoupíme, ať si na nás tlačí jakkoli,“ zdůraznil Orbán na sociální síti X.
3/4 of Europeans reject Ukraine’s fast-tracked accession to the European Union. Yet Brussels presses ahead regardless. They do not care what people think, as long as only a few European governments have the strength to stand up against Brussels' will.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 29, 2026
Hungary is one of the…
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál a vynadal celé EU.
„Brusel ovládl fanatismus. Na dnešním zasedání Rady pro zahraniční věci několik ministrů zahraničí poprvé otevřeně prohlásilo, že Evropská unie není připravena na mír. To bylo řečeno nahlas?“ řekl maďarský ministr zahraničí po včerejším jednání agentuře Bloomberg.
Fanaticism has taken over Brussels. At today’s Foreign Affairs Council, several foreign ministers openly said for the first time that the European Union is not prepared for peace. This was said out loud.@BloombergTV pic.twitter.com/2ehzA3jret— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 29, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.