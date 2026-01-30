Už i Ukrajinci přiznávají, že ztratili Myrnohrad

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že EU připravuje další balíček protiruských sankcí. Již dvacátý. A Ukrajinci mezitím ztrácejí další město. Myrnohrad. Ukrajinská armáda nepočítá, že by město dobyla zpět. A maďarský premiér Viktor Orbán předal Ukrajincům další nepěknou zprávu. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál a vynadal celé EU. „Brusel ovládl fanatismus!“

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že EU přijme další balík sankcí proti Rusku. Již dvacátý. Má být zaveden 24. února, v den čtvrtého výročí zahájení ruské agrese proti Ukrajině. Šéfka unijní zahraniční politiky nechtěla být moc konkrétní, ale oznámila, že dvacátý balíček by se mohl zaměřit na zákaz námořní dopravy a další zákaz na ruskou energetiku a hnojiva. Server Kyiv Independent napsal, že francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot v rozhovoru s novináři 29. ledna vyzval k úplnému zákazu ruské námořní dopravy. Ve snaze zastavit pohyb tzv. ruské „stínové flotily“ – ropných tankerů. EU také poprvé uvalila omezení na krypto platformy a banky v Rusku a dalších zemích, které usnadňují obcházení sankcí.

Předchozí balíček sankcí, schválený 23. října, uvalil sankce na 118 plavidel tzv. „stínové flotily“, jakož i na ruské banky.

Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev navrhne, aby se 20. balíček sankcí zaměřil na „ruské právnické a fyzické osoby, které stále profitují z energetických zdrojů“. „Budou také k dispozici aktuální informace o únoscích ukrajinských dětí – na to je třeba reagovat skutečně globálním tlakem. A samozřejmě musí být také vyvíjen podstatně větší tlak na všechny programy, které umožňují ruskou vojenskou výrobu. To je zásadní,“ dodal Zelenskyj.

A zatímco se EU dohaduje o dalším balíku sankcí, Rusové postupují. Server Ukrajinská pravda napsal, že armáda okupantů obsadila prakticky celý Myrnohrad.

„Rusové získali téměř úplnou kontrolu nad městem Myrnohrad v Doněcké oblasti, kde rozmístili dělostřelecké posty, velitelská stanoviště a vojenské velitelství. Ukrajinské obranné síly drží pozice v severní části města a snaží se zabránit ruským jednotkám v dalším postupu,“ napsal server.

„V ostatních částech města ve středu a na jihu už mají dělostřelectvo, vybavení, operátory dronů, zkrátka všechno, co si dokážete představit. Počet vojáků (nepřítele) narůstá. V blízké budoucnosti očekáváme mechanizované útoky nepřítele,“ popsal situaci jeden z ukrajinských velitelů.

Ukrajinci už prý nepočítají s tím, že by Myrnohrad osvobodili, jen se snaží udržet otevřené ústupové cesty pro své vojáky a současně se budou snažit bránit Rusům v opuštění města a jejich dalším postupu.

A to není pro Ukrajince jediná špatná zpráva.

Maďarský premiér Viktor Orbán poslal další vzkaz do Bruselu i do Kyjeva.

„3/4 Evropanů odmítají urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie. Brusel však bez ohledu na to pokračuje. …  95 % Maďarů odmítlo urychlené členství Ukrajiny v EU, protože chtějí chránit naše zemědělce, bezpečnost našich rodin a mír v Maďarsku. Naše vlastenecká vláda udělá přesně to, k čemu jí lidé dali mandát. Neustoupíme, ať si na nás tlačí jakkoli,“ zdůraznil Orbán na sociální síti X.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál a vynadal celé EU.

„Brusel ovládl fanatismus. Na dnešním zasedání Rady pro zahraniční věci několik ministrů zahraničí poprvé otevřeně prohlásilo, že Evropská unie není připravena na mír. To bylo řečeno nahlas?“ řekl maďarský ministr zahraničí po včerejším jednání agentuře Bloomberg.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

