Spojilo to i Rajchla s Lipavským. Trumpův boj s krajní levicí míří do Evropy

Administrativa Donalda Trumpa považuje boj s krajní levicí za jednu ze svých priorit. Souvisí to nejen s neúspěšným atentátem během předvolební kampaně, ale také s opakovanými násilnými protesty proti politice současné administrativy či nárůstem politicky motivovaného násilí včetně vražd. Smutným symbolem se v tomto ohledu stala smrt konzervativního aktivisty Charlieho Kirka v září loňského roku.
Sabotáže a vraždy
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
ParlamentníListy.cz nedávno informovaly o finančních tocích, které z Německa vedou k radikálním levicovým skupinám v České republice. Ty jsou zde zapojeny do protivládní propagandy i přímých akcí včetně útoku na pardubickou zbrojovku. Odhalili jsme také vazby mezi radikálními ekologickými organizacemi a vysoce postavenými úředníky.
Přestože tuzemské bezpečnostní a zpravodajské složky hrozbě levicového terorismu dosud nevěnovaly příliš velkou pozornost, vláda Andreje Babiše (ANO) si je problému vědoma. Ministerstvo zahraničí Petra Macinky (Motoristé) proto novou americkou iniciativu podpořilo.
Další akce budou následovat
Čtvrteční akce se uskutečnila pod záštitou ministra zahraničí Marca Rubia. Petr Macinka do Washingtonu nedorazil kvůli dlouhodobě plánovanému programu v Rakousku. Českou stranu proto na místě zastoupil velvyslanec v USA Miloslav Stašek. Spolu s ním dorazili zástupci ministerstev zahraničí všech dalších zemí Visegrádské čtyřky, ale také Německa, Rakouska, Srbska, Švýcarska, Izraele, Turecka či Argentiny.
Podle americké vlády byly akce krajní levice v řadě západních zemí ze strany liberálního establishmentu až dosud tolerovány, nebo dokonce podporovány, což prý “musí skončit”. Rubio zdůraznil, že proti levicovému extremismu je zapotřebí mezinárodní koordinace stejně jako v případě boje proti islamismu.
„Jsou to propojené sítě. Neuznávají naše hranice. Ve skutečnosti nevěří ani v národní stát. Koordinují se, komunikují, cestují, trénují a jednají společně, sdílejí stejnou infrastrukturu, stejné nepřátele a stejnou misi. Bojovníci Antify a jejich soudruzi cestují po Evropě i Americe a společně se účastní útoků, šíří propagandu a výcvikové materiály a sdílejí informace skrze šifrované kanály, pohybují se v podzemí bezpečných domů a zajišťují své operace prostřednictvím nadnárodních fondů,” prohlásil americký ministr zahraničí.
Bílý dům proto chce vytvořit mechanismy na sdílení zpravodajských informací a efektivní strategii pro bezpečnostní složky partnerských zemí. Na červencové jednání mají navázat další schůzky a školení.
Boj s „třídním nepřítelem” v Bruselu
ParlamentníListy.cz proto zjišťovaly, jak se k této iniciativě staví čeští politici napříč spektrem.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Podobně věc vidí Jindřich Rajchl (PRO, za SPD) ze sněmovního Zahraničního výboru. “Každý, kdo sleduje to, co ve světě předvádí hnutí Antifa či Extinction Rebellion, nemůže nevidět, jak tento jev ohrožuje bezpečnost našich občanů i konzervativně smýšlejících politiků a jak nabírá na síle,” varuje poslanec.
Proto také usiluje o to, aby Antifa byla prohlášena za teroristickou organizaci i v Česku. “Osobně dlouhodobě podporuji to, aby Antifa byla stejně jako v USA označena jako teroristická organizace a postavena mimo zákon. Terorismus je neakceptovatelný v jakékoli formě a tato jeho levicová forma je momentálně ze všech nejnebezpečnější. Proto je správné, aby státy, jež si toto riziko uvědomují, spojily své síly a bojovaly proti němu společně. Přesně k tomu by měla tato konference sloužit,” dodává Rajchl.
Pochopení americká iniciativa nalezla také u bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (ODS). „Česko se má zapojit. Politicky motivované násilí je nepřijatelné bez ohledu na to, zda přichází zleva, zprava nebo od náboženských extremistů. Spolupráce ale musí mířit na konkrétní pachatele, financování a násilné sítě,” řekl ParlamentnímListům.cz.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.