Spojilo to i Rajchla s Lipavským. Trumpův boj s krajní levicí míří do Evropy

20.07.2026 4:44 | Zprávy
autor: Ladislav Zemánek

Ve čtvrtek se ve Washingtonu setkali představitelé 66 zemí a řešili, jak bojovat s levicovým terorismem. Ten je napříč západním světem na vzestupu a ohrožuje kritickou infrastrukturu i životy běžných lidí. Setkání na vysoké úrovni se zúčastnila také Česká republika. Americká iniciativa tu má širokou podporu. Shodnou se na ní i tak odlišní politici, jako je Jan Lipavský a Jindřich Rajchl.

Spojilo to i Rajchla s Lipavským. Trumpův boj s krajní levicí míří do Evropy
Foto: Repro Facebook
Popisek: Ivan Bartoš s vlajkou extrémistické skupiny Antifa

Administrativa Donalda Trumpa považuje boj s krajní levicí za jednu ze svých priorit. Souvisí to nejen s neúspěšným atentátem během předvolební kampaně, ale také s opakovanými násilnými protesty proti politice současné administrativy či nárůstem politicky motivovaného násilí včetně vražd. Smutným symbolem se v tomto ohledu stala smrt konzervativního aktivisty Charlieho Kirka v září loňského roku.

Sabotáže a vraždy

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9437 lidí
 O dva měsíce později Bílý dům zařadil čtyři krajně levicové organizace na seznam teroristů. Patří mezi ně také Antifa, která je mimořádně aktivní v sousedním Německu a zorganizovala i násilné útoky na příznivce Orbánovy vlády v Maďarsku. Jiné skupiny jsou zase zodpovědné za sabotáže proti dopravní či energetické infrastruktuře. I proto skupina poslanců Evropského parlamentu předložila návrh na prošetření finančních vazeb mezi Antifou a nadacemi George Sorose.

ParlamentníListy.cz nedávno informovaly o finančních tocích, které z Německa vedou k radikálním levicovým skupinám v České republice. Ty jsou zde zapojeny do protivládní propagandy i přímých akcí včetně útoku na pardubickou zbrojovku. Odhalili jsme také vazby mezi radikálními ekologickými organizacemi a vysoce postavenými úředníky.

Přestože tuzemské bezpečnostní a zpravodajské složky hrozbě levicového terorismu dosud nevěnovaly příliš velkou pozornost, vláda Andreje Babiše (ANO) si je problému vědoma. Ministerstvo zahraničí Petra Macinky (Motoristé) proto novou americkou iniciativu podpořilo.

Další akce budou následovat

Čtvrteční akce se uskutečnila pod záštitou ministra zahraničí Marca Rubia. Petr Macinka do Washingtonu nedorazil kvůli dlouhodobě plánovanému programu v Rakousku. Českou stranu proto na místě zastoupil velvyslanec v USA Miloslav Stašek. Spolu s ním dorazili zástupci ministerstev zahraničí všech dalších zemí Visegrádské čtyřky, ale také Německa, Rakouska, Srbska, Švýcarska, Izraele, Turecka či Argentiny.

Podle americké vlády byly akce krajní levice v řadě západních zemí ze strany liberálního establishmentu až dosud tolerovány, nebo dokonce podporovány, což prý “musí skončit”. Rubio zdůraznil, že proti levicovému extremismu je zapotřebí mezinárodní koordinace stejně jako v případě boje proti islamismu.

„Jsou to propojené sítě. Neuznávají naše hranice. Ve skutečnosti nevěří ani v národní stát. Koordinují se, komunikují, cestují, trénují a jednají společně, sdílejí stejnou infrastrukturu, stejné nepřátele a stejnou misi. Bojovníci Antify a jejich soudruzi cestují po Evropě i Americe a společně se účastní útoků, šíří propagandu a výcvikové materiály a sdílejí informace skrze šifrované kanály, pohybují se v podzemí bezpečných domů a zajišťují své operace prostřednictvím nadnárodních fondů,” prohlásil americký ministr zahraničí.

Bílý dům proto chce vytvořit mechanismy na sdílení zpravodajských informací a efektivní strategii pro bezpečnostní složky partnerských zemí. Na červencové jednání mají navázat další schůzky a školení.

Boj s „třídním nepřítelem” v Bruselu

ParlamentníListy.cz proto zjišťovaly, jak se k této iniciativě staví čeští politici napříč spektrem.

Anketa

Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?

2%
96%
2%
hlasovalo: 14815 lidí
 Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) ji uvítal. A rovnou se podělil o osobní zkušenost z Evropského parlamentu. “Zastřelení Charlieho Kirka je smutná ukázka, kam může vést politická nenávist. V europarlamentu jsme pravidelně svědky nenávisti vyvolávané levicovými, zelenými a progresivistickými europoslanci. Jim totiž nejde o dialog a férový politický souboj. Jejich cestou je zaslepenost a boj s “třídním nepřítelem” a odtud už je jen krůček k násilí a teroru. Proto summit se zaměřením na levicový terorismus vítám a účast Česka kvituji,” sdělil ParlamentnímListům.cz.

Podobně věc vidí Jindřich Rajchl (PRO, za SPD) ze sněmovního Zahraničního výboru. “Každý, kdo sleduje to, co ve světě předvádí hnutí Antifa či Extinction Rebellion, nemůže nevidět, jak tento jev ohrožuje bezpečnost našich občanů i konzervativně smýšlejících politiků a jak nabírá na síle,” varuje poslanec.

Proto také usiluje o to, aby Antifa byla prohlášena za teroristickou organizaci i v Česku. “Osobně dlouhodobě podporuji to, aby Antifa byla stejně jako v USA označena jako teroristická organizace a postavena mimo zákon. Terorismus je neakceptovatelný v jakékoli formě a tato jeho levicová forma je momentálně ze všech nejnebezpečnější. Proto je správné, aby státy, jež si toto riziko uvědomují, spojily své síly a bojovaly proti němu společně. Přesně k tomu by měla tato konference sloužit,” dodává Rajchl.

Pochopení americká iniciativa nalezla také u bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (ODS). „Česko se má zapojit. Politicky motivované násilí je nepřijatelné bez ohledu na to, zda přichází zleva, zprava nebo od náboženských extremistů. Spolupráce ale musí mířit na konkrétní pachatele, financování a násilné sítě,” řekl ParlamentnímListům.cz.

Psali jsme:

Celebrity stojí za ČT. Proč? Mají z toho peníze. Hřebejk, další. Vyskočil řekl, jak to je
ČT by měla hodně šetřit. Navrhuje Nora Fridrichová
Vy jste hroznej opravdu. Okamura už nevydržel Hřiba
Zelenskyj? Katastrofa. Insider se rozmluvil o poměrech na Ukrajině

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz

https://www.state.gov

Článek obsahuje štítky

NATO , USA , Washington , Rajchl , Lipavský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Obáváte se teroristických útoků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Tresty

Dobrý den pane Hrabo, i já jsem pro zrušení promlčecí lhůty u vražd. Říkám si, proč s tím nepřišel už někdo dávno a není snad zrušení samozřejmé? Nebo myslíte, že bude někdo proti? Můj dotaz se ale týká i částečně něčeho jiného. Proč mám pocit, že nejvyšší a nejpřísnější tresty padají, když jste o s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na srpen 2026Horoskop na srpen 2026 Když tělo zoufale volá po vitaminu DKdyž tělo zoufale volá po vitaminu D

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Spojilo to i Rajchla s Lipavským. Trumpův boj s krajní levicí míří do Evropy

4:44 Spojilo to i Rajchla s Lipavským. Trumpův boj s krajní levicí míří do Evropy

Ve čtvrtek se ve Washingtonu setkali představitelé 66 zemí a řešili, jak bojovat s levicovým teroris…