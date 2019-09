Zavřít se „druhé části světa“? Sebevražda! Spoluzakladatel Respektu se pustil do boje s nenávistí

Hostem rozhlasového pořadu Osobnost Plus, odvysílaném na Českém rozhlasu Plus, byl publicista a bývalý diplomat Petr Janyška. Janyška se vrátil k jeho působení v několika médiích. Za jedno z nejlepších dnešních médií považuje týdeník Respekt. Kritizuje naopak miliardáře ve vlastnických strukturách novin či četné komentáře žurnalistů bez rozvinutí širšího jádra dané problematiky. Vyjádřil se i k otázce evropských hodnot a jejich ochrany, přičemž se dotkl politické provázanosti a marginalizace národních států. „Neskutečné demagogie a neskutečné snůšky nepravd,“ řekl pak Janyška, co že to vedlo k brexitu.

Za smutné rovněž označuje i to, že jejich valná většina je vlastněna některými miliardáři. Část podílu novin by podle Janyšky měli mít ti, kteří v nich pracují. Naráží i na problém zmiňovaného francouzského deníku Le Monde, do jehož vlastnických struktur nyní vstupuje český miliardář Daniel Křetínský. Ve Francii by se ale podle něj nemohlo stát, že by vlastnil média premiér.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout zde:

Pak Janyška moderátorce Barboře Tachecí odvětil na otázku, co jsou to evropské hodnoty. O evropských hodnotách prý téměř všichni vědí, co znamenají. Janyška zmínil heslo „Zpátky do Evropy“, velmi často skloňované po sametové revoluci, to znamenalo, že se tu „budeme snažit nastolit takovou civilizaci, takový způsob života, takové hodnoty, které jsou ve Francii, v Německu a v Nizozemsku“. Evropské hodnoty pak mají být tím, čemu se v politologii říká demokracie, podle Janyšky to tedy je úcta k člověku, k jedinci, právní stát, úcta k menšinám, vědomí, že právo je nad politickými stranami a nad státem, vědomí, že když někdo vyhraje volby, tak mu to nedává právo „dělat si, co chce“, naopak je-li podle něj někdo ve většině, tak se prý „ve slušné společnosti předpokládá, že těm, kteří jsou v menšině, tím pádem vždycky hendikepovaní, to je menšina podle velikosti, barvy kůže, sexuální orientace, ta většina jim přijde vždycky vstříc“. „To jsou ty evropské hodnoty,“ podotýká a doplňuje ještě, že do státu nezasahuje církev.

Říct, že hájíme nás způsob života, je prý správné, pokud se to týká těchto hodnot. Pocit, že je třeba Evropu bránit, má Janyška v souvislosti s obavou, že se vracejí 30. léta. Někteří politici prý demagogicky svádějí masy a mají je podplácet, že jim dávají sociální výhody. „Tito lidé se vracejí v tom, co říkají k těm trendům 30. let,“ varuje.

Janyška řekl, že představa, že se sem nebude dostávat „druhá část světa“ v souvislosti s naší expanzí, „je naivní“. To, že bychom se uzavřeli, by podle něj byla „sebevražda“. Otevření světa a obchodní provázanost vede k tomu, že se země prolínají, oproti Indii či Číně jsme však podle Janyšky jednotlivě velmi malí. Politická provázanost a marginalizace národních států je podle něho nevyhnutelná.

Ohledně brexitu Janyška tvrdí, že to je výsledek „neskutečné demagogie a neskutečných snůšek nepravd“. A dodává, že problém rozhodně není na straně Evropské unie, nýbrž Velké Británie. Evropa s Británií měla jednat „velmi korektně“.

