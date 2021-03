Zaznělo u Xavera: „Mimořádná kultura.“ Tolerantní muslimové existují, mají krásnou zemi

reklama

pokládá Omán za zemi, která nemá nikde na světě podobné zastoupení, a to i z kulturního hlediska, sám si prý dokáže po sedmi letech pobytu v sultanátu představit, že by tam žil. „Zkuste si otevřít knížku Pohádky tisíce a jedné noci, příběhy Šeherezády. Když vystoupíte z letadla a vstoupíte do letištní haly v Maskatu, tak se začnete štípat do nohy, jestli stále ještě spíte v letadle, anebo už jste v té pohádce. Pobyt v Sultanátu Omán je pobyt v pohádce live – naživo. To jsou tak mimořádní lidé, to je tak mimořádná kultura, která nemá podle mého názoru na světě obdoby," míní.



Vaněk svoji funkci a jmenování od ománského sultána Hajthama bin Tárik Ál Saída, který v zemi též působí jakožto předseda vlády, osvětlil s tím, že honorární konzul má ze své funkce sloužit především Ománcům, nikoliv Čechům. „Moje služba je služba především ománským občanům, nikoli českým. Mám za povinnost pečovat o jejich blaho v případě jejich pobytu na území České republiky, ať už jde o krátkodobé turistické návštěvy, nebo o dlouhodobý pobyt, což může být pobyt studijní, pracovní a podobně. Musím se postarat o všechny záležitosti, které je mohou potkat, počínaje problémy s vízem, překročením zákona, vazbou, s právním zastoupením,“ vysvětlil.



Své služby ale nabízí i Čechům, kteří překročí deset dnů pobytu v Ománu, do kterých není víza potřeba.

Se samotným sultánem, jenž Ománu vládne od ledna loňského roku, se Vaněk setkal několikrát i osobně a hodnotí ho jakožto prozápadního a moderního. Vyzdvihuje na něm též to, že chodí „úžasně oblékaný“.



Co se týče odlišnosti kultur, Vaněk míní, že Omán je odlišný od ostatních muslimských zemí i tím, že v něm nemá převahu ani sunnitská, ani šíitská část, nýbrž minoritní větev Ibádíja. „Ibádísmus se vyznačuje absolutní tolerancí, touhou po míru, láskou,“ osvětluje tamní vyznání, které je mimo Omán v dalších muslimských zemí spíše neobvyklé.



U Ománců dále honorární konzul cení zejména jejich vstřícnost a to, že chtějí, aby si z jejich země každý odnesl, že byl „na překrásném místě planety“.

V době pod vedením předchozího sultána Kábúse bin Saída, před převratem v roce 1970, byl dle Vaňka Omán zbídačenou zemí. Hlavní část velké modernizace se tedy odehrála právě v uplynulých padesáti letech. V sedmdesátých letech se dle honorárního konzula obyvatelé Ománu „probírali ze středověku“.



Aktuálně se Omán začíná postupně těšit i větší oblibě u Čechů. Těch tam v roce 2019 podle informací Vaňka dorazilo přes 60 tisíc. Konzul doufá, že příští rok do země poputuje přes 100 tisíc českých občanů. Psali jsme: České firmy mají zájem o Omán, mise MPO se zaměřila na průzkum a těžbu nerostných surovin Premiér Babiš: Z Tokia si odnáším velký zážitek na celý život Premiér Babiš jednal s ministrem zahraničních věcí Ománu Strašně smrdíte. To si uvědomíte, když jako Čech přijedete do Perského zálivu, píše zcestovalý expert

