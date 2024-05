Zbraně z Indie. Do Česka. Ve španělském přístavu

Ing. Věra Kovářová, MIM byl položen dotaz

Sama zde píšete toto: ,, V roce 2017 byl obvyklý věk dožití ve zdraví u mužů 61 let a u žen 62 let.“ Jak ale tedy vysvětlíte, že vy prosazujete odchod do důchodu déle, a to třeba i o 5 a více let?

