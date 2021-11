Zdraví patří lidem. Covid? Střílíme do tmy. Trenér Hadamczik i o prohnilém systému v hokeji

„Zdraví nepatří státu, ale lidem, náš systém je totálně prohnilý“ říká o českém hokeji dlouholetý reprezentační trenér, který během necelých šesti let dovedl národní tým ke čtyřem cenným kovům z mistrovství světa a zimních olympijských her. Je navíc majitelem bronzu z MSJ 2005. Od národního mužstva se rozhodl odejít za velmi napjatých okolností po neúspěchu na ZOH v Soči pod silným tlakem médií i veřejnosti. Paradoxně jde přitom o posledního trenéra, který dokázal pro Česko získat medaili jak na MS (2012), tak i na olympiádě (2006) a rovněž poslední juniorskou na MS dvacítek v roce 2005! Od roku 2018 do loňského roku vedl juniorskou reprezentaci do 18 let. Podle Hadamczika by lidé v případě opatření proti covidu měli dostat více volnosti, nechal by na nich ale i více zodpovědnosti. Komentuje také politickou situaci, vzpomíná na listopad 1989 a vysvětluje, v čem spočívá problém neúspěchů českého hokeje.

Pane Hadamcziku, zpřísňují se opět s narůstajícím počtem případů nařízení související s pandemií koronaviru. Jste jedním z těch, kteří proti tomu protestují, nebo to akceptujete?

Tak samozřejmě že se musím přizpůsobit tomu, co je vydáno a co je řečeno. Nejsem odborník na zdravotnictví, ale podle mě střílíme kamsi do tmy – jednou něco povolíme, podruhé nepovolíme a pak zakážeme. Ale jako občan jsem se pochopitelně podřídil tomu, co je nařízeno. Takže je to taková smutná záležitost, která zasahuje všechny sféry – to znamená lidskou, podnikatelskou i sportovní.

Jak se díváte na přijaté regulativy ohledně covidu, které se stále přiostřují?

Já si myslím, že když se něco příliš zakazuje a nařizuje, tak to má vždycky zcela opačný efekt. Kdyby se zkrátka řeklo jen – chraňte si svoje zdraví, protože to je vaše vlastní zodpovědnost –, ale striktně bych pokutoval ty, kteří vědí, že jsou pozitivní, a vydají se přesto ven. Na druhé straně, když například vím, že jsem kardiak nebo že mám nějaká jiná zdravotní rizika, tak musím sám zvážit, jestli mi stojí za to někam chodit a riskovat. Takže já bych raději přenesl tu zodpovědnost trochu víc na ty lidi, protože to zdraví nepatří přece státu, ale lidem.

Vy byste se tedy nebál převést ji na občany a ta opatření zmírnit, aby třeba tolik nepostihla ekonomiku?

Zcela určitě. Když se budete srocovat – je to váš problém, když se vydáte mezi víc lidí, je to vaše rozhodnutí. Samozřejmě tu může zasáhnout i policie, když bude někdo na ulici pít a podobně. Ale už se tu zase objevují některá nařízení, pro která nemám logické zdůvodnění.

Premiér (v současné době v demisi) se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že opozice permanentně vládní nařízení kritizuje, ale přitom sama žádný zaručený plán B také nemá. Teď ale bude vládnout...

To bude každopádně zajímavé, co předvede, protože z minulých let skutečně víme, že opozice vždycky všechno vždycky věděla nejlíp, všude byla a od všeho měla ty správné klíče. A zdůrazňuji, že to neříkám účelově, ale vy se mě ptáte na názor a já odpovídám jako občan.

A jako občana se ptám, co říkáte na současnou politickou situaci? Z opozice se teď vytvořila vláda.

To je sice pravda, ale když se na to podívám celkově, tak vyhrálo hnutí ANO, vždyť kolik hlasů dostaly ty strany a straničky v jednotlivých koalicích? Kolik dohromady dostaly dvě historicky největší a nejúspěšnější strany ODS a ČSSD, které dřív měly přece tolik hlasů. Ony hrály, řečeno hokejovou hantýrkou, NHL a pak najednou padaly a padaly o soutěže dolů.

A důvody, proč tomu tak je?

Když to řeknu jednoduše jedinou větou, tak proto, že se k těm lidem, k těm voličům nechovaly vůbec dobře, měly sice spoustu krásných slibů, ale nějak je zapomněly plnit.

Minulý týden jsme si připomněli výročí 32 let od listopadu 1989, kdy u nás padl komunistický režim. Jak na to vzpomínáte vy?

Víte, podle mě si každá země musí udělat ve svých věcech pořádek sama. Nám to bohužel neklaplo v osmašedesátém, tak vyšel ten listopad 1989. Ale samozřejmě si nebudeme namlouvat, že by to bylo všechno možné, nebýt Gorbačova. Ta aktuální geopolitická konstelace tomu zkrátka nahrávala. A nejenom nám. Udělat revoluci jako jediní uprostřed celého toho východního bloku, tak by to asi nakonec dopadlo stejně jako v tom osmašedesátém.

Bojovali jsme za svobodu a demokracii. Cítíte se dnes svobodný?

Já se cítím svobodný po celou tu dobu. Samozřejmě že každý systém má určité zákony, které je nutné dodržovat, ale když tak vidím, co se děje třeba ve Španělsku, v Řecku a v dalších státech, tak rozhodně nemám pocit, že bychom na tom byli nějak hůř ohledně demokracie a svobody.

Český hokej se momentálně ocitl pod palbou poté, co všechny naše reprezentační výběry na turnajích či v rámci přátelských utkání neuspěly. Národní tým seniorů, ze kterého se údajně měli vybírat adepti na cestu do Pekingu, utrpěl tři porážky a na Karjala cupu skončil beznadějně poslední. Co podle vás děláme špatně, v čem je největší problém a příčiny neúspěchů českého hokeje?

Tady se úplně ztrácí ta česká hokejová škola, ta česká identita. My na svazu hádáme, že jednou jsme v Kanadě, jednou jsme ve Švédsku a jednou ve Finsku. A proč jsou Švédové a Finové, kteří mají menší základnu, lepší než my? Protože ten náš systém je totálně prohnilý! A pod to se klidně podepíšu. A my spějeme k té situaci, kdy už opravdu nebude z čeho brát. A těch pár kvalitních hráčů, kteří tu vyrostou, tak nechtějí hrát někde první nebo druhou národní ligu, takže radši odletí za oceán, kde hrají nějakou zámořskou juniorskou soutěž.

Takže tady se vylíhne v průměru tak jeden talent ročně, který v těch 16, 17 letech neodejde – a to je strašně málo. A v tom je největší nebezpečí pro český hokej. A může za to sportovní úsek ČSHL včetně bývalých extraligových hráčů, kteří tam sedí a kteří říkají, že dávají do mládeže 15 milionů. Ale kde jsou? Vždyť to není vůbec vidět. Takže rodiče sice plodí stále děti, které jsou talentované, ale my jim nedáváme tu správnou výchovu. A není důvod v tom, že za komunismu bylo více dětí. Je to v celé té koncepci mládežnických soutěží, kde ty talenty vysloveně zabíjíme. Bohužel svaz to všechno nechce slyšet, i když to český hokej táhne totálně ke dnu.

A ještě poslední věc, kterou často slýchám. Že je to vina rodičů. To je mýtus. A když budeme pořád jen nadávat na rodiče, tak nám ty děti do toho hokeje přestanou dávat. To, aby si udržel pořádek, je vždycky věcí trenéra. Ten musí být autorita pro děti i pro rodiče, ale nelze nic prosazovat nějakými vulgárními způsoby.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

