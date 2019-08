Že Facebook maže slovo Robinson, to je chyba. Už se to píše i v ...

O cenzuře na Facebooku se mluví už dlouho. Nicméně v poslední době se vynořil konkrétní případ. Konkrétní jméno, které se nesmí psát. Jde o britského aktivistu Tommyho Robinsona. Snímky se zablokováním za statusy s jeho jménem už kolují internetem. A advokátka Klára Samková varuje, že pokud vláda nechá Facebook beztrestně porušovat zákony, ztrácí legitimitu a nakonec jí to voliči spočítají. Mediální expert Petr Štěpánek se obrací na představitele Trikolóry, aby s tím něco udělali, a i Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky tvrdí, že toto je pro Facebook cesta do pekel. Psali jsme ZDE.

Experti se v celé věci shodují, že krok sociální sítě, jež lokálně maže všechny příspěvky obsahující jméno konkrétní osoby, je chybný. Nemá podle nich oporu v pravidlech facebookové komunity.

„Chtěl bych jen říct, že zablokovat post někomu na Facebooku jen proto, že v něm napíše Tommy Robinson, je cesta do pekel, drahý Facebooku,“ poznamenl Josef Šlerka. Pro server Aktuálně.cz pak dodal, že to celé ukazuje na to, že Facebook je naprosto bezradný v úsilí regulovat obsah tak, aby v něm nebyla tzv. hate speech a další fenomény. „Je to medvědí služba všem, kteří se snaží o kultivaci diskusí na sociálních sítích,“ uvedl.

Za špatný postup to považuje i expert na komunikaci přes sociální sítě Adam Zbiejczuk. „Nemám nic proti blokování profilů lidí, kteří vyzývají k násilí nebo k nenávisti, ale toto rozhodně není ten případ,“ řekl.

Podle Facebooku Robinson opakovaně porušoval pravidla tím, že psal nenávistné příspěvky obsahující výzvy k násilí vůči lidem jiných etnik či vyznání. Šlerka však uvádí, že není naprosto zřetelné, jaká pravidla Facebook má ve vztahu k obsahu. „Hra, ve které neznáte pravidla, a přesto jste nahodile trestáni, vede k frustraci. A je to velmi nebezpečné,“ uvedl Šlerka s tím, že Facebook by měl obsah regulovat co nejméně. A zároveň případně své kroky náležitě vysvětlit, což Šlerka rozhodně nevnímá jako dostačující v případě, že se u příspěvku uvede věta, že porušil zásady komunity.