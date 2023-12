Zelenskému se postavil Kličko: Ukrajina se mění v totalitu. Po válce mu vystavíme účet

Ruská invaze na Ukrajině trvá už 648 dní a oběma válčícím stranám momentálně komplikuje situaci počasí, které zatěžuje např vzdušný průzkum. Rusové přesto poslali nad Ukrajinu další vlnu sebevražedných dronů, tentokrát především na cíle na jihu. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) šlo o 11 dronů. Ukrajinci oznámili, že 10 z nich sestřelili.

Kvůli situaci v Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) momentálně panuje neklid nejen v Rusku a na Ukrajině. Elektrárna se již poosmé za dobu, co ji okupují Rusové, odpojila od všech vnějších zdrojů energie. „Ukrajinský provozovatel jaderné energie Energoatom, jeho šéf Petro Kotin sdělil, že Rusko nemá zájem o bezpečnost ZNPP, o čemž svědčí nedodržování norem a pravidel jaderné a radiační bezpečnosti ze strany ruských úřadů. … Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi zmínil, že tento poslední výpadek elektřiny je ‚další připomínkou‘ nejisté situace jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny,“ napsal ISW.

Server Kyiv Post upozornil na video, šířené údajně několika blogery, na kterém Rusové střílejí ukrajinské vojáky, kteří se vzdávají. Mělo se to stát u Avdiivky, kde Rusové dál tvrdě útočí. Záběry zachycují jednoho muže, jak vylézá z podzemního krytu s rukama nad hlavou, než skončí tváří k zemi. Několik stop od vchodu se krčí ruští vojáci a míří na kryt zbraněmi. O několik okamžiků později se objeví druhý ukrajinský voják. Když se snaží vylézt ven, ruští vojáci zahájí palbu. „Rusové opět porušují všechna válečná pravidla spolu s morálními a lidskými zákony, o které se nikdy nestarali,“ napsal k tomu ukrajinský bloger Ihor Lachenkov.

Two Ukrainian POWs, while surrendering, were shot by russian scum not far from Avdiivka.

Once again, the russians are breaking all the war rules, along with moral and human laws they never cared about. pic.twitter.com/T5BlBFinEp