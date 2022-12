Zelenskyj: Elektřina, pomoc, žárovky. Když to dostaneme, nebudou uprchlíci

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl během úterý 13. prosince několik projevů.

První k účastníkům konference „V solidaritě s ukrajinským lidem“ v Paříží, které se spolu s mnoha dalšími politiky zúčastnil také český premiér Petr Fial (ODS), když Zelenskyj děkoval účastníkům konference za možnost promluvit a za pomoc, kterou poskytují Ukrajině, zmínil vedle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona i Fialu.

„Jsem rád, že nás spojuje takový nový formát - taková konference. Protože to znamená, že nás spojuje schopnost porazit ruský energetický teror,“ pravil ukrajinský prezident. ... „Rusko proti nám otevřelo novou frontu a snaží se vyvolat humanitární katastrofu v rozsahu celé naší země. Rusko potřebuje výpadek elektřiny na Ukrajině, aby jej mohlo použít jako údajnou porážku Evropy a celého našeho demokratického odporu,“ řekl ukrajinský prezident.

Všechny vodní a všechny tepelné elektrárny jsou poškozeny, nebo zničeny. Jen co nejrychlejší oprava těchto zařízení, oprava alespoň provizorní, vyjde podle Zelenského na 1,5 miliardy eur. V tuto chvíli prý vláda musí sahat k řízeným odstávkám elektřiny a vyrovnat se i s výpadky neplánovanými.

„Právě teď je od dodávek odpojeno asi 12 milionů lidí v téměř všech regionech a hlavním městě. To je pro nás bohužel typická situace. A každý den očekáváme nové ruské údery, které mohou počet odstávek dramaticky zvýšit. Proto se nyní generátory a nepřerušitelné zdroje energie staly na Ukrajině stejně nezbytnými jako obrněná vozidla a neprůstřelné vesty. Je to jediný způsob, jak ochránit obyčejné lidi a společenský řád v podmínkách ruské nabídky na blackout. Na Ukrajině se totiž v současné době buduje decentralizovaný systém výroby energie paralelní k tomu hlavnímu. Je budován velmi rychle, ve všech regionech, mnoha subjekty,“ uvedl ukrajinský prezident.

Generátory pomáhají udržet v chodu nemocnice i tzv. body neporazitelnosti, místa vytvořená k tomu, aby se tam lidé mohli ohřát, případně si dobít telefony a jiná elektrická zařízení.

„Tady a teď se musíme dohodnout na konkrétních věcech, které pomohou Ukrajině nejen přečkat zimu. Budou také co nejjasněji dokazovat všem antidemokratickým a protievropským silám, a především Rusku, že Evropa se naučila předcházet katastrofám a chránit své obyvatele,“ pravil ukrajinský prezident.

Ukrajina prý teď potřebuje transformátory, zařízení pro obnovu sítí vysokého napětí, plynové turbíny a plynové pístové agregáty.

„Za druhé. Minimálně do konce této topné sezóny na Ukrajině potřebujeme nouzovou podporu z evropského energetického systému. To znamená dodávky elektřiny ze zemí Evropské unie na Ukrajinu. Jedná se o objem až dvou gigawattů. ... Taková podpora dodávek elektřiny by mohla stát přibližně 800 milionů eur v současných cenách. To je významná částka. Ale podstatně méně, než kolik by nás všechny mohl stát výpadek elektřiny na Ukrajině. Proto vás vyzývám, aby jedním z konkrétních výsledků této konference bylo schválení všech rozhodnutí o takové podpoře Ukrajiny dodávkami elektřiny ze zemí EU,“ pokračoval Zelenskyj.

Vedle toho požádal EU o vyslání pozorovatelských misí na Ukrajinu, k těm energetickým bodům v ukrajinské energetické sítě, které jsou pro fungování soustavy klíčové.

„Za čtvrté. Kvůli zničení elektráren teroristy jsme nuceni tuto zimu spotřebovat více plynu, než se očekávalo. V důsledku toho potřebujeme podporu při nákupu přibližně dvou miliard metrů krychlových plynu. Je to rovněž nezbytný prvek naší stability, který potřebuje vaši pomoc,“ uvedl ukrajinský prezident.

A hned přišel s dalším požadavkem.

„Za páté. Dalším praktickým výsledkem této konference by mohla být dohoda o financování projektu, o kterém již začal hovořit Emmanuel, o nákupu LED žárovek pro Ukrajinu. Někomu se to nemusí zdát významné. Ale 50 milionů takových lamp ušetří zhruba jeden gigawatt elektrické energie. Vzhledem k tomu, že průměrný deficit v naší energetické soustavě je asi dva a půl gigawattu, mohl by i tento projekt výrazně pomoci,“ žádal Zelenskyj.

V šestém bodě volal po ustavení zvláštního mechanismu, který by celé EU a Ukrajině pomohl reagovat na podobné situace, jakou Ukrajina zažívá teď.

Až toto všechno bude domluveno, pak podle Zelenského nebude hrozit ani to, že v důsledku ruských úderů na ukrajinskou elektrickou síť nastanou další uprchlické vlny, s nimiž by se musely vyrovnat státy EU.

„Rusko bude muset přemýšlet o tom, jak zastavit agresi. Jak konečně přestat,“ uvedl Zelenskyj.

Za pomoc speciálně poděkoval hostitelské zemi, tedy Francii. Poděkoval Francouzům, že Ukrajincům poskytli pomoc v podobě obnovy některých zničených mostů v Černihivské oblasti, nad kterou v rámci obnovy Ukrajiny převzala patronát právě Francie.

„Ale jak pro francouzský stát, tak pro francouzské podniky existuje mnohem více možností a projektů, které je třeba realizovat. Dnes představitelé ukrajinské vlády představí naše potřeby pro rychlou obnovu. A já vás všechny zvu, abyste se připojili! Připojte se hned - i v rámci francouzské záštity nad Černihivskou oblastí,“ uvedl Zelenskyj.

Rychlá obnova Ruskem poničených území Ukrajiny vyjde podle Zelenského na 12 miliard euro. Ukrajinská první dáma Olena Zelenská prý už v rámci charitativních projektů shání peníze na obnovu nemocnice v Izjumu.

Promluvil také o tom, jak Ukrajina pomáhá světu. Tím, že do Afriky, do Asie i na Blízký východ posílá miliony tun ukrajinské zemědělské produkce, což pomáhá udržet světový trh s potravinami stabilnější.

„Díky této naší iniciativě pomůžeme nejchudším zemím světa s potravinami. Takovým zemím, jako je Etiopie, Jemen, Súdán a další. Je to záchrana milionů životů před hladomorem a všech zemí Středomořské pánve před vypuknutím migrační krize,“ uvedl Zelenskyj.

Při obnově Ukrajiny může navíc dojít k modernizaci celé země, ať už po průmyslové, či po ekologické stránce. Zelenskyj zdůraznil, že modernizace Ukrajiny pomůže celé Evropě.

„Stejně tak máme nyní obrovské příležitosti v energetice, strojírenství, obranném průmyslu, dopravě, stavebnictví, IT a mnoha dalších odvětvích. Příležitosti, které nyní nenajdete nikde jinde na světě. Pouze na Ukrajině lze poměrně rychle realizovat rozsáhlý projekt ekologické a moderní reindustrializace a my máme jasnou představu, jak to udělat,“ řekl Zelenskyj.

Poté se rozloučil tradičním zvoláním „sláva Ukrajině". Přidal i „ať žije Francie“.

Ve svém dalším projevu se Zelenskyj obrátil na obyvatele Nového Zélandu.

„Letošní rok ukázal světu, kolik toho dokážete, když máte dostatek odhodlání a víte, co máte dělat. A buďme upřímní - na začátku tohoto roku nikdo na světě nečekal od Ukrajiny senzaci,“ upozornil Zelenskyj.

Ale když se ukázalo, že je Ukrajina odhodlána se bránit, postupně se rozrůstala koalice států, které na straně Ukrajiny bojují za svobodu a napomáhají tomu, aby Charta OSN byla znovu naplňována.

„Dnes už naše protiválečná koalice zahrnuje více než sto států. Těch, které podporují základní principy mezinárodního práva a Chartu OSN. Ti, kteří v mezinárodních institucích - například ve Valném shromáždění OSN - hlasují pro rozhodnutí ve prospěch míru a územní celistvosti Ukrajiny. Ti, kteří našemu státu poskytují ozbrojenou podporu a cvičí naši armádu. Ti, kteří zavedli sankce proti teroristickému státu a neustále zvyšují cenu pro Rusko za agresi a jím vyvolané globální krize. A ti, kteří nám pomáhají tyto krize řešit. Ti, kteří dělají vše pro to, aby se ruští váleční zločinci zodpovídali z toho, co spáchali proti Ukrajině,“ řekl Zelenskyj.

Zelenskyj obyvatelům Nového Zélandu poděkoval za to, že jsou součástí této koalice.

Požádal novozélandskou vládu, opozici i novozélandský lid, aby se zapojili do realizace desetibodového mírového ukrajinského plánu. Novozélanďanům doporučil, aby se podíleli na bodu 8, tedy na ochraně životního prostředí. Bodu, který se týká enviromentální bezpečnosti.

„Vzdělaní lidé dobře chápou, co válka znamená pro přírodní prostředí. Vaše společnost je právě taková - vzdělaná. Zničenou ekonomiku a infrastrukturu lze obnovit. Trvá to několik let. Zničenou přírodu však obnovit nelze. Stejně jako nelze obnovit zničený život,“ řekl Zelenskyj.

„K dnešnímu dni je minami a nevybuchlou municí zamořeno 174 000 km2 ukrajinského území. Minami je zamořena i vodní plocha Černého a Azovského moře, která přišla o statisíce živých tvorů, kteří zahynuli v důsledku válečných akcí a činnosti ruského námořnictva. Desítky řek jsou znečištěny. Stovky uhelných dolů jsou zatopeny. Desítky nejnebezpečnějších podniků, včetně chemických, byly zničeny ruskými údery. Tři miliony hektarů lesů na Ukrajině jsou postiženy válečnými akcemi,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Požádal Novozélanďany, aby ve světě upozorňovali právě na tento rys ruské agrese na Ukrajině.

„Aby svět viděl, že neexistuje skutečný mír tam, kde může jakékoli dítě zemřít na skrytou ruskou protipěchotní minu. Neexistuje skutečný mír, kde následky války v podobě otrávené spodní vody mohou zničit normální život v několika zemích. Neexistuje skutečný mír tam, kde došlo k ekocidě a její následky nebyly překonány. Možná se nyní zdá, že z takového tématu žádná velká senzace nebude. Ale dodnes nemá svět společnou zkušenost s překonáním ničivého dopadu války na přírodní prostředí,“ zaznělo z úst ukrajinského prezidenta.

Rusko se podle Zelenského musí zodpovídat i z tohoto válečného zločinu. Ze zločinu ekocidy.

Poté se s Novozélanďany rozloučil tradičním zvoláním sláva Ukrajině.





Čtvrtý a poslední projev pronesl ke svým ukrajinským spoluobčanům. Těm sdělil, že z Francie dostane Ukrajina 1 miliardu eur další pomoci.

„Dnes máme také rozhodnutí dalších zemí, kromě Francie - České republiky, Španělska, Švýcarska - o poskytnutí dalších podpůrných balíčků. Italský senát přijal rozhodnutí o ozbrojené podpoře. Norsko připravuje nový program na podporu našeho státu a lidí...“ uvedl Zelenskyj.

V projevu ke svým spoluobčanům ještě jednou poděkoval nejen za finanční a zbrojní pomoc, ale také za to, že se Francouzi podílejí na uvalování sankcí na Rusko.

„Hovořil jsem s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Poděkoval jsem za rozhodnutí týkající se 18 miliard eur pro Ukrajinu v příštím roce a za navýšení Evropského mírového nástroje o 2 miliardy eur. Tyto prostředky nám mohou výrazně pomoci udržet sociální stabilitu. Připravuji se také na účast na zasedání Evropské rady 15. prosince,“ prozradil Zelenskyj.

A po chvíli se pro onen den naposledy rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

