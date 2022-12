Zelenskyj: Mír? Jen likvidace teroristů. Vrahy k odpovědnosti

reklama

5. prosinec je den, kdy do domácností ve střední Evropě vstupují Mikuláš, anděl a čert. Ale je to také den věnovaný dobrovolnictví a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že ukrajinská obrana stojí na dobrovolnících. Patří lidem, kteří zachraňují životy, kteří vyrábějí maskovací sítě a mnoha dalším.

„Je to den všech, kteří pomáhají bránit stát. Každého, kdo pomáhá chránit lidi. Všech, kteří dávají svou duši, čas a peníze za to, aby Ukrajina a Ukrajinci uspěli. Aby zvítězili ... Dnes jsou dobrovolníci nejsilnější součástí ukrajinské občanské společnosti. Je to hnutí, které spojuje všechna města a obce naší země a všechny sociální skupiny. ... To je den těch, kteří na Majdanu sháněli neprůstřelné vesty a nadále hledali a dodávali vše, co by mohlo být potřebné pro frontu. ... Je to den obyčejných Ukrajinců, kteří nám všem pomáhají řešit velmi obtížné úkoly. Pomáhají obnovit energetiku po útocích. Vrátit normální život na deokupované území. Je to den těch, kteří poskytují rehabilitaci a protetiku. Kteří poskytují psychologickou pomoc. Kteří podporují vysídlené osoby. Kteří pomáhají propuštěným ze zajetí. Kteří pečou chléb pro armádu a dodávají potraviny do nejnebezpečnějších míst. Je to den řidičů, kteří pomáhali při evakuaci a rozvozu humanitární pomoci. Je to den mnoha různých lidí, kteří všichni společně posilují Ukrajinu,“ pravil Zelenskyj.

Prozradil, že jako prezident Ukrajiny se rozhodl zřídit speciální ocenění pro všechny dobrovolníky v podobě srdce vyvedeného v barvách Ukrajiny. Zvolil srdce, protože všichni dobrovolníci mají podle Zelenského srdce ze zlata. Oznámil, že toto dobrovolnické ocenění se bude udělovat rok co rok.

A pak se ve svém první projevu rozloučil.

„Sláva všem, kteří pomáhají naší obraně! Sláva všem, kteří pomáhají našim dobrovolníkům! Sláva všem, kteří se podílejí na práci dobrovolníků! A blahopřejeme ke Dni dobrovolníků! Sláva Ukrajině!“

Ve svém druhém projevu se obrátil na své spoluobčany a oznámil jim, že Rusové za jediný den odpálili proti Ukrajině na 70 raket a většina z nich byla sestřelena.

„Jsem vděčný všem našim bojovníkům z leteckých velitelství ‚Východ‘, ‚Jih‘ a ‚Střed‘. Dobrá práce! Jsem také vděčný našim partnerům za systémy protivzdušné obrany, které v současné době používáme. Každá sestřelená ruská raketa je konkrétním důkazem, že teror lze porazit. Ale bohužel stále nemůžeme zajistit úplnou bezpečnost našemu nebi - došlo k několika zásahům. Bohužel jsou i oběti. K dnešnímu dni jsou v důsledku ruských zásahů zabiti čtyři lidé. Upřímnou soustrast rodinám a přátelům,“ zaznělo od Zelenského.

Přes sestřelení většiny ruských raket však Ukrajina i tak musela sáhnout k řízeným výpadkům proudu. Navíc v důsledku ruských útoků dochází k výpadkům proudu i v Moldavsku. A proto je třeba znovu zopakovat, že terorista musí být zastaven. Tak to vidí prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Mimochodem, dnešním raketovým útokem si Rusko připomnělo výročí Budapešťského memoranda. Osud tohoto dokumentu dává odpovědi na mnoho aktuálních otázek týkajících se Ruska. Pouhé podepsání něčeho s těmito teroristy mír nepřinese. Oni zcela jistě poruší všechny dohody, které s nimi budou uzavřeny. Vzdát se jakéhokoli prvku cizí bezpečnosti ve prospěch Ruska znamená novou válku,“ upozornil Zelenskyj.

„Proto je nutné zásadně pokračovat v dosavadní politice svědomitých států světa: mír přinese pouze likvidace ruských teroristických kapacit, osvobození všech našich území a pohnání vrahů k odpovědnosti. Věřím, že k tomu dospějeme,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Oznámil také, že již třetí země podpořila budoucí euroatlantické směřování Ukrajiny. Po Belgii a České republice přišla podpora i ze strany Černé Hory.

A přišlo druhé rozloučení zvoláním „sláva Ukrajině“.

