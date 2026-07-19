Na hudebním festivalu vytáhli Pavla. Zahradil má dost

Hlava státu navštívila festival Colours of Ostrava, kde v sobotu 18. července proběhla veřejná debata s moderátorem Liborem Boučkem v rámci Meltingpot fóra. Prezident Petr Pavel hovořil například o své účasti na summitu NATO v turecké Ankaře. Spor o složení české delegace ho podle jeho slov mrzel.
„Mohli jsme víc času věnovat podstatným věcem. V tom sporu se jednalo alespoň z mé strany o princip, o dodržování ústavní praxe, která se tu vyvinula za třicet let, o princip dělby moci a pravomocí. Šlo mi o to, aby se vláda nezačala chovat tak, jako by byla jedinou ústavní institucí v této zemi. Každý má svůj díl odpovědnosti. Pokud má dojít k nějaké změně, musí k ní dojít dohodou, ne tím, že si kterákoliv z ústavních institucí začne vynucovat a vymezovat svůj vlastní prostor mimo zvyklosti,“ uvedl Pavel.
Prezident kritizoval vládu a vyzýval k podpoře Ukrajiny
Festivalovému publiku také sdělil, že se mu nelíbí přístup vlády k plnění finančních závazků v NATO a vydávání prostředků na obranu země. „V rámci evropských zemí se podle ekonomických ukazatelů pohybujeme na konci první desítky. Všichni ti ostatní, kteří jsou ekonomicky za námi, a přesto přispívají, nemohou být spokojeni s tím, že my jim řekneme, že teď dát nemůžeme, protože nemáme. Oni udělali všechno pro to, aby byli solidární. To si ještě budeme muset s vládou probrat, abychom se nestali těmi, na které se ostatní budou dívat jako na vychytralé, nezodpovědné a sobecké,“ zdůraznila hlava státu.
Prezident @prezidentpavel společně s manželkou Evou na Colours of Ostrava pic.twitter.com/Z4xispmq7K— Kožený Jiří ???????? (@1250cc03004c44e) July 18, 2026
Prezident vyjádřil svůj názor, že konec války na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Chápe prý, že lidé jsou už unaveni a chtějí žít své životy. Únavu z války označil za přirozenou, přesto vyzývá, abychom zůstali solidární. Válečné konflikty jsou podle něj součástí naší životní reality. Nemá cenu podléhat frustraci, že se svět řítí po šikmé ploše a musí nevyhnutelně skončit v nějakém velkém světovém konfliktu. „Měli bychom udělat všechno pro to, abychom takový vývoj odvrátili,“ řekl Pavel v Ostravě.
Zahradil: Kult svatého lampasáka je dobovou módou
K prezidentovu vystoupení se vyjádřil bývalý europoslanec Jan Zahradil. „Jezdíval jsem na Colours of Ostrava, když to býval prestižní – a hlavně nekonformní (!) – hudební festival. Dnes tam dělají tyhle konformní PR šaškárny. Zkrátka “kult svatého lampasáka” je dobovou módou, tak se slabší kusy tomuto stádnímu (a státnímu) snobismu přizpůsobí. Škoda,“ napsal na síti X.
Jezdíval jsem na @colours_cz, když to býval prestižní - a hlavně nekonformní(!) - hudební festival.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 19, 2026
Dnes tam dělají tyhle konformní PR šaškárny??.
Zkrátka “kult svatého lampasáka” je dobovou módou, tak se slabší kusy tomuto stádnímu (a státnímu) snobismu přizpůsobí.
Škoda????>?. pic.twitter.com/HkJ1WpciMs
Colours of Ostrava je mezinárodní multižánrový hudební festival, který se každoročně koná v Ostravě, a to v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic. Patří k největším hudebním událostem v České republice i ve střední Evropě. Festival nabízí pestrou škálu hudebních žánrů od světové hudby, rocku, popu až po elektroniku a alternativní scénu, přičemž pravidelně hostí největší světové hvězdy i nadějné talentované umělce z celého světa. Kromě bohatého hudebního programu je součástí akce také rozsáhlý doprovodný program, který zahrnuje divadelní představení, workshopy, filmy, diskuse a mezinárodní fórum Meltingpot. Areál bývalých hutí, dolů a železáren dodává celému festivalu neopakovatelnou atmosféru, která láká desetitisíce návštěvníků z celého světa.
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