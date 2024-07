Zelenskyj ani Putin to nevěděli. Tajemný Orbán skončil u Trumpa: On to vyřeší

Trump, bývalý republikánský prezident, který se v listopadových volbách znovu uchází o Bílý dům, a Orbán se setkali v Trumpově sídle na Floridě. „Děkuji ti, Viktore. Musí nastat mír, a to rychle. Příliš mnoho lidí zemřelo ve válce, která neměla nikdy začít!" napsal Trump později o půlnoci na své sociální síti bez dalších podrobností. Jeho vyjádření zveřejnil také Orbánův poradce Balázs Orbán.

