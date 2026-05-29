Zelenskyj má u Poláků ještě větší průšvih, než se zdálo

Polský prezident Karol Nawrocki a polská diplomacie ostře protestují proti dekretu Volodymyra Zelenského. Ukrajinský lídr podepsal dokument, jímž udělil Autonomnímu centru speciálních operací „Sever“ čestný název „Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA)“. Rozhodnutí, které má podle Zelenského posílit historické tradice ukrajinské armády a ocenit bojové zásluhy jednotky, však vyvolalo v Polsku výrazně negativní reakce.
Polský prezident Karol Nawrocki označil krok za „nepřijatelný“ a „facku do tváře“ obětí a jejich rodin. Navrhl dokonce odebrat Zelenskému Řád Bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání. Podle Nawrockého glorifikace UPA pomáhá ruské propagandě a podkopává důvěru v polsko-ukrajinské vztahy, přestože Varšava poskytuje Kyjevu rozsáhlou vojenskou, humanitární i diplomatickou podporu už od začátku ruské invaze.
Rozhodnutí ukrajinského prezidenta podle polské hlavy státu poskytlo nejlepší „materiál a spoustu kyslíku pro ruskou propagandu“. „Dokazuje to také, že ti, kdo říkali, že by se Ukrajina měla bez jakýchkoli prodlev připojit k Evropské unii, se velmi mýlili. Prezident Zelenskyj dokázal, že Ukrajinci, co se týče mentality, oslavují bandity a vrahy Ukrajinské povstalecké armády. Ukrajina není připravena být součástí evropské rodiny,“ dodal Nawrocki.
Je to uctění řezníků, kteří vraždili Poláky
Krok ukrajinského prezidenta Poláky pobouřil. „Zelenskyj pojmenoval vojenskou jednotku Hrdinové UPA. To je otevřené plivnutí do obličeje každému Polákovi, jehož dědové, babičky, strýcové a tety byli vyvražděni sekerami, vidlemi a pilami na Volyni a ve Východní Haliči. To je kopnutí při vzpomínce na tisíce zavražděných dětí, žen a starců. UPA provedla masakr s takovou bestialitou, že se z ní cítili nevolně i Němci. Představte si, že by někdo v Německu pojmenoval vojenskou jednotku jménem Hrdinové Einsatzgruppen. Svět by explodoval. A tady? Ticho. To není uctění bojovníků za nezávislost. To je uctění řezníků, kteří vraždili bezbranné lidi jen proto, že mluvili polsky a chodili do kostela. A Zelenskyj místo odpoutání se od tohoto dědictví banditismu vědomě plivá do obličeje Polsku. Cítím znechucení a pálivou hanbu za všechny ty, kteří to budou bagatelizovat a říkat ‚není čas na protest‘. Protože čas je. Vždy je čas, aby se vrazi nestali hrdiny. Domnívám se, že prezident Nawrocki by měl Zelenskému odebrat Řád Bílého orla,“ vyjádřil se expremiér Leszek Miller.
Żeleński nadał jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA". To jest otwarte plucie w twarz każdemu Polakowi, którego dziadkowie, babcie, wujowie i ciotki zostali wyrżnięci siekierami, widłami i piłami na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. To jest kopniak w twarz dla pamięci o tysiącach… pic.twitter.com/Niltr0eCgg— Leszek Miller (@LeszekMiller) May 27, 2026
Méně vyhrocený postoj zaujal současný polský premiér Donald Tusk. „Pokud se budeme hádat o minulost, někdo jiný vyhraje budoucnost. Prezident Ukrajiny by to měl konečně pochopit. Poláci taky. Než bude pozdě!“ reagoval na síti X.
Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!— Donald Tusk (@donaldtusk) May 29, 2026
Ohradil se však také polský Institut paměti národa (IPN). „Ukrajinská povstalecká armáda je zodpovědná za genocidu na Volyni a ve Východní Haliči,“ uvádí oficiální instituce zabývající se výzkumem polských dějin.
?? Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej— Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) May 28, 2026
Budování kultu Ukrajinské povstalecké armády ze strany ukrajinských úřadů musí podle IPN vyvolat nesouhlas všech, kteří pamatují činnost této formace, založené v roce 1942. Připomíná genocidu spáchanou na Polácích v letech 1943–1945 na Volyni a ve Východní Haliči. „Volyňský zločin byl metodou budování etnicky čistého ukrajinského státu, tedy zbaveného menšin obývajících tyto země – především Poláků a Židů,“ píše IPN.
Dále uvádí, že Stepan Bandera chtěl za každou cenu „vyřešit otázku národnostních menšin“. „Aby byl tento problém vyřešen, je třeba likvidovat představitele národnostních menšin, nepřátele lidu,“ cituje vůdce ukrajinských nacionalistů.
„Organizované útoky na polské vesnice začaly v únoru 1943 a trvaly do roku 1945. Zločiny UPA vyvrcholily v neděli 11. července 1943, kdy v téměř 100 polských vesnicích na Volyni byly povražděny tisíce obyvatel. V následujících měsících se genocida páchaná UPA na Volyni rozšířila i do Východní Haliče,“ připomíná IPN.
Polští historici odhadují, že z rukou ukrajinských nacionalistů zemřelo asi 120 tisíc Poláků, včetně žen, starších lidí a dětí. Oběťmi se stali také Ukrajinci, kteří varovali své polské sousedy před blížícím se nebezpečím.
„V souvislosti s rozhodnutím prezidenta Ukrajiny, pana Volodymyra Zelenského, o udělení jména Hrdinové UPA Autonomnímu středisku speciálních operací Sever, obracím se na prezidenta s oficiální výzvou k zahájení procedury odebrání Řádu Bílého orla – nejvyššího státního vyznamenání Polské republiky – prezidentovi Ukrajiny. Držitelé tohoto řádu by měli svým jednáním projevovat úctu vůči historické paměti, důstojnosti Polského národa a základům vzájemného respektu mezi státy. Oslavování formace odpovědné za zločiny na polské populaci nemůže zůstat bez reakce ze strany polských úřadů. V současné situaci jsou potřebná konkrétní opatření a formální kroky podniknuté v zájmu Polského státu a v obraně paměti obětí. Proto jako poslanec Sejmu Polské republiky posílám oficiální dopis prezidentu Karolu Nawrockému,“ publikoval na X poslanec Grzegorz Płaczek.
„Prezident Karol Nawrocki oznámil zahájení kroků vedoucích k odebrání Řádu Bílého orla Volodymyru Zelenskému – nejvyššího vyznamenání Polské republiky. Rozhodnutí souvisí s narůstajícím sporem ohledně historické politiky Ukrajiny, zejména otázky volyňské tragédie a připomínání osob spojených s UPA. Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z ukrajinských vojenských jednotek název Hrdinové UPA. Nesouhlasíme s glorifikací pachatelů genocidy,“ vyjádřil se poslanec Krzysztof Mulawa.
Polské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že již komunikuje s ukrajinskými partnery a považuje Zelenského rozhodnutí za jednoznačně negativní, jelikož poškozuje památku obětí. Diplomaté upozorňují, že takové kroky mohou být zneužity k prohlubování rozdělení mezi oběma národy.
Násilí se UPA dopouštěla také na volyňských Češích
UPA, ozbrojené křídlo Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), bojovalo během druhé světové války proti nacistickému Německu i Sovětskému svazu. V Polsku je však nechvalně známo především kvůli masovým zločinům proti polskému civilnímu obyvatelstvu na Volyni a v Haliči v letech 1943–1945, kde historici odhadují desítky tisíc až přes sto tisíc obětí (tzv. volyňský masakr). UPA je také obviňována z násilí proti Židům a dalším etnickým skupinám, včetně volyňských Čechů. Polsko tyto události označuje za genocidu.
Na Ukrajině je UPA často vnímána jako symbol boje za nezávislost proti sovětské nadvládě, přestože její role zůstává kontroverzní i v mezinárodním kontextu. Historici poukazují na složitost období, kdy docházelo k etnickému násilí na obou stranách, avšak polská strana trvá na jasném odsouzení zločinů.
Nejde o první spor tohoto typu. Prezident Nawrocki dlouhodobě prosazuje legislativní kroky proti glorifikaci UPA v Polsku, včetně návrhů na přirovnání jejích symbolů k nacistickým a komunistickým. Incident přichází v době, kdy obě země čelí společné ruské hrozbě a Polsko zůstává jedním z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny.
Reakce polské strany podtrhuje dlouhodobé historické napětí, které komplikuje budování strategického partnerství navzdory aktuální válečné situaci. Polští představitelé, včetně premiéra Donalda Tuska, vyjádřili znepokojení, zatímco ukrajinská strana zatím na protesty oficiálně nereagovala.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.