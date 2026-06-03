„Musíme respektovat Evropu, nejsme Amerika.“ Hadamczik o Bělorusech na mistrovství

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) uvažuje o tom, že na šampionát pro mužstva do 18 let věku v příštím roce vrátí běloruský tým. Bývalý trenér české hokejové reprezentace a současný prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik k tomu v podcastu Za mantinelem poznamenal pár vět.
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Který národ více ublížil českému národu?
Nemá prý představu, na základě čeho by se Bělorusku udělovala výjimka, a netuší, jestli už je schválena. Ale pokud to IIHF nějak rozhodne, Česko samo o sobě to podle Hadamczika nedokáže změnit.
„A pak tady máme nějakou vládu. My žijeme v naší zemi. A my chceme, aby nás vláda podporovala, třeba rozvoj mládeže a ve všem. Takže my taky musíme respektovat naši vládu. I názory jiných zemí, jako je Švédsko, Finsko a tak dál, protože kdyby to nechtěly respektovat, že tam budou hrát, tak my přece nebudeme výjimkou. Nebudeme teď dělat žádné hrdiny. Počkáme si, jak IIHF rozhodne, jaké k tomu bude mít stanovisko a proč,“ vysvětloval Hadamczik.
V podcastu také prozradil, že mu někteří fanoušci píší a ptají se ho, proč Rusové nesmějí hrát na šampionátech, když Američané na stejných šampionátech hrát mohou, přestože ve světě také vedou války. „Ale my se nemůžeme rovnat s Amerikou. My se musíme dívat na Českou republiku, na naši vládu i na další vlády v Evropě. Jak se chovají a co chtějí. A další věc je, že ta válka je v Evropě, není v Americe,“ podotkl Hadamczik.
Poté ještě jednou konstatoval, že bude respektovat stanovisko vlády i stanovisko okolních států.
Hadamczik jako trenér získal s českou národní reprezentací v roce 2006 stříbrnou medaili na mistrovství světa a v letech 2011 a 2012 medaile bronzové.
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