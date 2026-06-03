„Musíme respektovat Evropu, nejsme Amerika.“ Hadamczik o Bělorusech na mistrovství

03.06.2026 13:42 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik se pár slovy vyjádřil k politice, konkrétně k návratu hokejového týmu Běloruska do šampionátu hráčů do 18 let věku. Hadamczik v této souvislosti zmínil Spojené státy, českou vládu, ale také Finsko či Švédsko.

„Musíme respektovat Evropu, nejsme Amerika.“ Hadamczik o Bělorusech na mistrovství
Foto: screen ČT sport
Popisek: Alois Hadamczik

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) uvažuje o tom, že na šampionát pro mužstva do 18 let věku v příštím roce vrátí běloruský tým. Bývalý trenér české hokejové reprezentace a současný prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik k tomu v podcastu Za mantinelem poznamenal pár vět.

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„Hokej by se nikdy neměl spojovat s politikou. Ale je pravdou, že se musíme podívat na sport a musíme se podívat na morálku. A jestliže Evropa a celý svět přijal to, že když je válka, tak by prostě mělo přijít omezení těchto zemí, jako je Rusko a Bělorusko, tak bychom to měli respektovat,“ vyjádřil se k tématu Hadamczik.

Nemá prý představu, na základě čeho by se Bělorusku udělovala výjimka, a netuší, jestli už je schválena. Ale pokud to IIHF nějak rozhodne, Česko samo o sobě to podle Hadamczika nedokáže změnit.

„A pak tady máme nějakou vládu. My žijeme v naší zemi. A my chceme, aby nás vláda podporovala, třeba rozvoj mládeže a ve všem. Takže my taky musíme respektovat naši vládu. I názory jiných zemí, jako je Švédsko, Finsko a tak dál, protože kdyby to nechtěly respektovat, že tam budou hrát, tak my přece nebudeme výjimkou. Nebudeme teď dělat žádné hrdiny. Počkáme si, jak IIHF rozhodne, jaké k tomu bude mít stanovisko a proč,“ vysvětloval Hadamczik.

V podcastu také prozradil, že mu někteří fanoušci píší a ptají se ho, proč Rusové nesmějí hrát na šampionátech, když Američané na stejných šampionátech hrát mohou, přestože ve světě také vedou války. „Ale my se nemůžeme rovnat s Amerikou. My se musíme dívat na Českou republiku, na naši vládu i na další vlády v Evropě. Jak se chovají a co chtějí. A další věc je, že ta válka je v Evropě, není v Americe,“ podotkl Hadamczik.

Poté ještě jednou konstatoval, že bude respektovat stanovisko vlády i stanovisko okolních států.

Hadamczik jako trenér získal s českou národní reprezentací v roce 2006 stříbrnou medaili na mistrovství světa a v letech 2011 a 2012 medaile bronzové.

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Zdroje:

https://podcasty.seznam.cz/podcast/za-mantinelem/hadamczik-ostre-o-rulikovi-po-zlate-praze-uz-nerespektoval-ani-generalniho-manazera-jen-sam-sebe-602136

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Článek obsahuje štítky

Finsko , hokej , Rusko , sport , válka , Švédsko , Bělorusko , IIHF , Za mantinelem

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