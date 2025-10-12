Zelenskyj radí Trumpovi: Zapojit Rusko do diplomacie lze silou

Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, aby mu pogratuloval k vyřešení situace v Pásmu Gazy. „Pokud lze zastavit válku v jednom regionu, pak lze jistě zastavit i další války – včetně ruské války,“ zdůraznil Zelenskyj. „Ruská strana musí být připravena zapojit se do skutečné diplomacie – toho lze dosáhnout silou. Děkuji Vám, pane prezidente!“
Konstatoval také, že Ukrajina potřebuje posílit svou protivzdušnou obranu a Zelenskyj s Trumpem prý pracují na dohodě, která povede k posílení protivzdušné obrany.
I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 11, 2025
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Ve stejné době maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že rozjel petici, s jejichž pomocí chce zastavit evropské financování Ukrajiny. „Čeká nás horký podzim. Evropa se stále rychleji řítí do války. Před několika týdny byl v Kodani představen bruselský válečný plán: Evropa platí, Ukrajinci bojují a Rusko bude nakonec vyčerpáno. Nebylo nám řečeno, kolik to bude stát, ani jak dlouho to bude trvat,“ napsal Orbán na svém facebooku při oznamování petiční kampaně s tím, že tato strategie není životaschopná.
Proto rozjel petici, jejímž cílem je tento plán odmítnout. „Musíme znovu ukázat, že maďarský lid nechce válku. Proto dnes zahajujeme sbírku podpisů proti válečným plánům Bruselu. Budeme v každém městě a vesnici, protože teď potřebujeme každého mírumilovného Maďara!“ zdůraznil Orbán.
Brusel podle Orbána vede proti Maďarsku kampaň, která zahrnuje fake news i různé právní machinace, ale Orbán zdůraznil, že si to nenechá líbit.
Od roku 2010 Orbánova vláda uspořádala více než tucet podobných referend. Nezávazných referend. Kupříkladu v roce 2023 byli voliči dotázáni, zda podporují údajné plány Bruselu na vytvoření „migračních ghett“ v Maďarsku – 99 % občanů hlasovalo proti. Volební účast byla nižší než 20 %.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák