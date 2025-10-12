Zelenskyj radí Trumpovi: Zapojit Rusko do diplomacie lze silou

12.10.2025 8:11 | Monitoring

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pogratuloval prezidentovi USA Donaldu Trumpovi k nastolení cesty vedoucí k míru v Pásmu Gazy, což podle Zelenského ukazuje, že míru lze dosáhnout, a musí to pochopit i Rusko. Ve stejné době maďarský premiér Viktor Orbán tvrdě kritizuje Brusel. „Čeká nás horký podzim. Evropa se stále rychleji řítí do války,“ konstatoval maďarský premiér. A řekl, co udělá Maďarsko.

Zelenskyj radí Trumpovi: Zapojit Rusko do diplomacie lze silou
Foto: Repro Youtube
Popisek: Viktor Orbán

Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, aby mu pogratuloval k vyřešení situace v Pásmu Gazy. „Pokud lze zastavit válku v jednom regionu, pak lze jistě zastavit i další války – včetně ruské války,“ zdůraznil Zelenskyj. „Ruská strana musí být připravena zapojit se do skutečné diplomacie – toho lze dosáhnout silou. Děkuji Vám, pane prezidente!“

Konstatoval také, že Ukrajina potřebuje posílit svou protivzdušnou obranu a Zelenskyj s Trumpem prý pracují na dohodě, která povede k posílení protivzdušné obrany.

 

 

Nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny Oleksandr Syrskyj oznámil, že ukrajinská protivzdušná obrana je schopna zachytit 74 % ruských útočných objektů. „Během posledního měsíce (Rusko) zvýšilo počet leteckých úderů 1,3krát,“ uvedl Syrskyj v příspěvku na Telegramu. „Naše protivzdušná obrana je účinná přibližně ze 74 %. Musíme vynaložit další úsilí na ochranu energetických zařízení v týlu, kritické infrastruktury a logistiky,“ zdůraznil Syrskyj, kterého citoval server Kyiv Independent.

Ve stejné době maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že rozjel petici, s jejichž pomocí chce zastavit evropské financování Ukrajiny. „Čeká nás horký podzim. Evropa se stále rychleji řítí do války. Před několika týdny byl v Kodani představen bruselský válečný plán: Evropa platí, Ukrajinci bojují a Rusko bude nakonec vyčerpáno. Nebylo nám řečeno, kolik to bude stát, ani jak dlouho to bude trvat,“ napsal Orbán na svém facebooku při oznamování petiční kampaně s tím, že tato strategie není životaschopná.

Proto rozjel petici, jejímž cílem je tento plán odmítnout. „Musíme znovu ukázat, že maďarský lid nechce válku. Proto dnes zahajujeme sbírku podpisů proti válečným plánům Bruselu. Budeme v každém městě a vesnici, protože teď potřebujeme každého mírumilovného Maďara!“ zdůraznil Orbán.

Brusel podle Orbána vede proti Maďarsku kampaň, která zahrnuje fake news i různé právní machinace, ale Orbán zdůraznil, že si to nenechá líbit.

Od roku 2010 Orbánova vláda uspořádala více než tucet podobných referend. Nezávazných referend. Kupříkladu v roce 2023 byli voliči dotázáni, zda podporují údajné plány Bruselu na vytvoření „migračních ghett“ v Maďarsku – 99 % občanů hlasovalo proti. Volební účast byla nižší než 20 %.

autor: Miloš Polák

