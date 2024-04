Zelenskyj vysvětlil Putinův „psychotyp“. A důvod, proč mu svět nikdy nesmí ustoupit

reklama

Jako člen týmu charitativní nadace Serhije Prytula pomohl Petryčenko založit dobrovolnické centrum v Kyjevě na podporu armády, dokud se sám nerozhodl vstoupit do ozbrojených sil dva měsíce před rozsáhlou válkou. Petryčenko byl mezi vojáky, kteří na podzim roku 2022 osvobodili část jižní Chersonské oblasti a účastnili se těžkých bojů ve východní Doněcké oblasti. O jeho životě informoval server Kyiv Independent.

„Koncem března, když bojoval za svobodu Ukrajiny v první linii, zahájil Petryčenko další bitvu za lepší budoucnost své země – boj proti online hazardu a jeho negativnímu vlivu na vojáky. Vytvořil petici za zákaz hazardu a přístupu do online kasin pro vojenský personál během stanného práva. Brzy získala všechny potřebné podpisy, což přimělo prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zareagoval a pověřil úřady, aby se ‚zabývaly rozšířením a dopadem online hazardu‘. Petryčenko zahájil boj, ale nebude svědkem jeho výsledku. 15. dubna, jen den před svými 32. narozeninami, byl Petryčenko zabit v boji v Doněcké oblasti,“ upozornil server.

„Pro mnohé z nich (obslužný personál) se hazardní hry stávají jediným způsobem, jak se vyrovnat se stresem, a proto rychle způsobují závislost na dopaminu a oslabují jejich sebekontrolu,“ napsal Petryčenko. Řekl také, že mnoho ruských online kasin může „přistupovat k osobním údajům armády a dalších Ukrajinců, což ohrožuje národní bezpečnost“. Petice sesbírala celkem 26.042 hlasů a prošla požadovaným minimem k posouzení prezidentem.

Zelenskyj nařídil bezpečnostní službě Ukrajiny (SBU) a dalším donucovacím orgánům, aby „shromáždily data a našly řešení“. „V současné době připravujeme program pro Radu národní bezpečnosti a obrany, abychom projednali hrozby pro bezpečnost našeho státu a společnosti, které představuje šíření online kasin a nedostatek kontroly nad touto oblastí,“ řekl Zelenskyj 16. dubna. Den poté, co byl Petryčenko zabit.

„Pavlo se postavil Rusku v různých rolích. Nebál se říkat pravdu a jako občanský aktivista bojoval proti ‚páté koloně‘. Když to nestačilo, chopil se zbraní a bránil zemi a nás všechny,“ řekl listu Kyiv Independent Serhij Prytula, ukrajinský dobrovolník, bývalý televizní moderátor a politik.

„Ukrajinu tvoří životy a sny, vůle a úspěchy takových mužů a žen,“ řekl Zelenskyj 16. dubna poté, co vyjádřil soustrast Petryčenkově rodině. Petryčenko byl pohřben v Kyjevě 19. dubna. Stovky vojáků i civilistů se sešly, aby vzdaly poslední poctu.

Petryčenko se zapojil už do protestů na Majdanu v Kyjevě na přelomu let 2013 a 2014. Ale ideály zahrnující směřování země na západ prý sám zastával už před Majdanem. Z Kyjeva, kde žil, se prý také pokoušel udělat lepší místo. Podílel se na čištění parků a vystupoval proti černým stavbám. „Byl to velmi chytrý člověk, sebevědomý, odhodlaný a s nulovou tolerancí vůči korupci a všemu nezákonnému,“ napsal server Kyiv Independent. A v jednu chvíli si řekl, že v civilním životě udělal všechno, co mohl. A teď přišel čas bojovat za svou zemi na frontě. A na frontě také padl. „Mělo mu být 32 a měl by žít dlouhý život a mít děti, které by šly v jeho stopách,“ říká. „Ale nikdy se to nestane, protože existuje Rusko a chce nás zničit,“ poznamenal Prytula.

Volodymyr Zelenskyj sdělil světu, že ruský prezident Vladimir Putin se Ukrajinců vlastně bojí. „Věřte mi, Putin se nás velmi bojí, tím jsem si jistý. Protože je to nesebevědomý člověk. Sebevědomí lidé s velkou armádou, velký stát s tak hlubokými jadernými zbraněmi neohrožují svět, stateční lidé neohrožují jadernými zbraněmi civilizaci, existenci Země, všechno živé, proto je mi psychotyp tohoto ‚typu‘ naprosto jasný a když to pochopíme, musíme stát pevně.“ Zelenskyj v tomto smyslu promluvil pro brazilská média, ale Ukrajincům z rozhovoru citoval server Ukrajinská pravda.

Ukrajinský prezident také zdůraznil, že i přes únavu se Ukrajinci nehodlají vzdát a kapitulovat před Ruskou federací. A poděkoval americkým politikům, že v dolní komoře Kongresu USA – ve Sněmovně reprezentantů – schválili balíček pomoci Ukrajině a Izraeli. „Děkuji Ameriko,“ napsal Zelenskyj ve svém telegramu v sobotu, krátce poté, co Sněmovna reprezentantů schválila dlouho odkládaný ukrajinský zákon o dodatečných bezpečnostních dodávkách v poměru 311:112, napsala americká zpravodajská stanice CNN.

Psali jsme: Aktivistka se rozpálila při pietě: Chciválkové! Půjdou sami válčit, nebo mají výjimku? „Média to zatajila.“ Mohl být mír mezi Ruskem a Ukrajinou? Zcela jinak Co mají dodat USA Ukrajincům? Balíček zatím neschválen, ale už otevřen Viktor Orbán: Brusel se chová, jako by ta válka byla jejich. Krutá volba

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.