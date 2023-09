Zelený aktivista na tenise. Tři čtvrtě hodiny ho odlepovali. Ale pražský vůdce dopadl v Mnichově ještě hůř

reklama

Aktivisté organizace Letzte Generation se rozhodli zkomplikovat dopravu v německém Mannheimu. Zablokovali jednu z nejvytíženějších komunikací u hlavního vlakového nádraží a řidičům tekly nervy. Píše o tom web CNN Prima NEWS, který popisuje, jak se kvůli aktivistům ucpal jeden z hlavních tahů směrem na Ludwigshafen. „Někteří řidiči to nevydrželi a na aktivisty zaútočili,“ píše web Tagesschau.de. Jeden z řidičů například aktivisty mlátil hlava nehlava, ze silnice je doslova odhazoval. Policie jej však nyní vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví. Sami aktivisté však jednali protiprávně, protože protest nenahlásili.

Kromě aktivistů v Mannheimu blokovali komunikaci také aktivisté ve Stuttgartu, kteří způsobili problém i projíždějícím sanitkám.

Server NasePraha.cz dnes upozornil na to, že aktivista Kai Arne Springorum, jenž v Česku stál za blokádami magistrály, se dostal v Německu do preventivní vazby. Byl zadržen v Mnichově a společně s dalšími 27 aktivisty jsou umístěni ve věznicích Stadelheim a Memmingen. Aktivisté byli zadrženi poté, co oznámili blokády mezinárodního autoveletrhu v Mnichově.

Ekologičtí aktivisté pak zkomplikovali také semifinálovou bitvu na tenisovém US Open mezi Karolínou Muchovou a Coco Gauffovou. Během zápasu totiž rušili hráčky, jeden z nich se dokonce bosý přilepil k betonu. Píše o tom web TN.cz.

„Zpočátku jsem si myslela, že fanoušci jen hlasitě fandí,“ říkala Muchová. Její protihráčka konstatovala, že to bylo náročné, protože to není typické zdržení hry. Šlo o to, že protestující s tričky s nápisem „konec fosilních paliv“ vykřikovali v momentech, kdy má být na kurtu ticho.

Hráčky následně musely do šaten a nastala vynucená přestávka, a to proto, že čtvrtý aktivista byl k betonu přilepen a nešlo ho tak jednoduše ze stadionu vyvést.

Aktivisté protestovali proti sponzorům amerického grandslamu, jimiž jsou velké korporace, jejichž politika přispívá ke globálnímu oteplování.

Tenisová legenda Chris Evertová, který zápas komentovala pro televizi, vše po skončení pauzy zabila hláškou: „No, tak hlavně že se nikomu nic nestalo“.

