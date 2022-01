Železný přitvrdil. Od Babiše chce omluvu. Vytáhl zákon. A Witowská podpořila

reklama

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 7696 lidí

Nacher v jednu chvíli prohlásil, že byl v ČT grilován jako vládní poslanec a teď je grilován jako opoziční poslanec, ale že asi si musí zvyknout.

A Železný se naštval. Hodil před Nachera své papíry s otázkami, aby si je opoziční poslanec mohl přečíst a viděl, jak bude pořad veden, a požádal Nachera, aby se vyvaroval osobních invektiv.

„Ještě jedna další věc, pane Nachere, vy to děláte pravidelně. Zkuste to bez těch osobních invektiv vůči komukoliv tady, ano? Děkuju vám,“ řekl Železný.

„Když mě necháte odpovídat, tak vám rád něco odpovím,“ zaznělo od Nachera.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Bez těch invektiv,“ skočil mu do řeči Železný.

Když se šéf hnutí ANO Andrej Babiš doslechl o tom, co předváděl moderátor ČT Jakub Železný ve čtvrtek, zhruba dvě hodiny před půlnocí, v rozhovoru exkluzivně pro server ParlamentníListy.cz spustil ostrou palbu.

„Já to neviděl v přímém přenosu, ale psalo mi tolik lidí, kteří byli v šoku z toho, jak se pan moderátor choval, že jsem si to pustil zpětně. A byla to síla. Já už v životě zažil nějaké ty moderátorské excesy, ale tohle předčilo asi všechno. Pan Železný byl v nějakém rauši. Krom toho, že absolutně nezvládal emoce, byl útočný, skákal do řeči a vyřizoval si tam osobní účty, ani neříkal pravdu. Všechny moje dary a moje půjčka hnutí byly poskytnuty v prvních letech existence hnutí. Moje účelové a objednané polistopadovým kartelem trestní stíhání začalo 24. 10. 2017. Navíc všechny peníze už mi hnutí vrátilo. Opravdu smekám před naším poslancem Nacherem, že tu situaci ustál a neodešel ze studia,“ sdělil Babiš serveru ParlamentníListy.cz.

Jenže tím to neskončilo. Železný se k rozhovoru s Nacherem vrátil v pořadu Ptám se já Marie Bastlové na serveru Seznam Zprávy. Tam zdůraznil, že v rozhovoru s Patrikem Nacherem nepřestřelil.

„Myslím, že kdyby mi ujely nervy, tak by to vypadalo úplně jinak,“ pravil Železný s tím, že se jen přizpůsobuje měnící se době a pokud jsou jeho hosté ostří, adekvátně na to reaguje. Prý odmítá jen stát na místě a nechat na sebe útočit. „To mám říct, klidně na mě, nechci říct nakydejte, kýbl špíny a já se nehnu? Hnu!“ zdůraznil Železný s tím, že podle zákona se bránit může.

Železný prý Nachera zná řadu let, ještě z doby, kdy působil v řadách Unie svobody a ODS, a ví o něm, že se snaží svého oponenta naleptávat. „A když jsem mu četl jeho vlastní slova, tak on se na mě podíval jako ‚co?‘, ‚co to říkáte?‘. A přitom věděl, že mu čtu jeho vlastní slova. Oni to ti politici často dělají a já nevím, proč bych na to neměl reagovat,“ prohlásil Železný.

„Ono to v té televizi nevypadalo vypjatě, protože Nacher věděl, jak mluvit, když on s naprostým klidem řekl něco, o čem věděl, že to není pravda, tak toto se mě teď dotklo,“ upozornil Železný s tím, že se snaží přistupovat stejně ke koalici i k opozici a dotýká se ho, pokud to někdo zpochybňuje. A moderátor si to proto nechtěl nechat líbit.

Pokud jde o vyjádření Andreje Babiše pro ParlamentníListy.cz, Železný bude chtít po Babišovi omluvu. Server ParlamentníListy.cz v této souvislosti označil za „dezinformační web“.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Aby mě někdo obvinil ze lži, je opravdu pro mě za hranou jakékoli přijatelnosti. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy požádal kolegy, aby udělali rešerši, ale tentokrát jsem to udělal, abych měl potvrzené, že ten pán, Babiš, dal finanční dar ANO v době, kdy už byl trestně stíhán. Takže obvinit mě ze lži a přitom říkat nepravdu, tak já budu jen doufat, že to nebylo úmyslně. A já se nenechám urážet. I když jako moderátor veřejnoprávní televize nemůžu oplatit stejnou mincí,“ rozjel se Železný.

„Ale říct, že jsem ‚byl v rauši‘. Co to je za výrazy ze třetí cenový skupiny? Co to je jako za mluvu? Navíc je to ještě na dezinfo-webu, takže ví, že když se o tom budeme bavit, tak zvedneme roli tohodle dezinformačního média,“ pokračoval moderátor ČT Jakub Železný.

Celý rozhovor naleznete zde

Moderátorka ČT Světlana Witowská se po vyslechnutí celého rozhovoru svého kolegy zastala a vyjádřila pochopení, že se chce bránit proti tomu, když se o něm šíří lži či nepravdy. Nepravda je lež pronesená bez toho, aby ten, kdo jí vyslovil, věděl, že se jedná o lež.

„Moderátor Jakub Železný je kolega. Práci kolegů veřejně nikdy nehodnotím a u toho zůstanu. Ale to, že se chce Jakub bránit proti lžím a nefér útokům, chápu. Pravidla hry jsou stejná pro všechny. Ani veřejnoprávní novináři si nemusí nechat všechno líbit,“ zdůraznila.

Železný prý uvažuje o kandidatuře na post generálního ředitele ČT, pokud už nebude kandidovat stávající ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák, Pokud nebude Dvořák obhajovat post a pokud to Železnému dovolí jeho zdraví, bude prý kandidaturu vážně zvažovat. A kdyby kandidoval, chtěl by ČT prezentovat jako solidního zaměstnavatele.

V rozhovoru také prozradil, že prožívá trochu složitější období. „Už jsem se měl líp, ale dobrý. Mám trochu zdravotní trable. A je toho moc,“ řekl Železný. Ale prý se i přes blížící se padesátku snaží udržovat ve formě.

Psali jsme: Ve studiu s Železným. Dusno už před vysíláním. Patrik Nacher a nová fakta ke scénce s papíry Nacher utřel Piráta z Prahy. Jako malého kluka Babiše kárali a teď oni...? STAN to schytal za sponzory Nora Fridrichová: Kdybych byla politička... Dohra Železného

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama