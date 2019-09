Zeman? Zásadní informace, jde o Čínu. Zasvěcený muž promluvil

Čína, ve které strávil 7 let a tři měsíce, mu prý nechybí, chybí mu pouze autenticky uvařené čínské jídlo. Kvůli dceři, která měla neustálé záněty průdušek ze smogu, prý pendloval mezi Hongkongem a Čínou. Běžný život v Pekingu je podle něj hodně nepříjemný. A to nejen po fyzické stránce, ale i psychické. „Představte si, že žijete 3 až 4 týdny v jakémsi šedohnědém světě, kde nevidíte oblohu, kde nevidíte mraky, kde nevidíte slunce, z toho člověku začne hrabat.“ Sám prý utíkal na Bali, což je pro většinu Číňanů nedostupné. Peking je podle něj jedno z nejtvrdších měst, kde na ulici neuvidíte se nikoho usmívat. Anketa Zeman oznámil, že 17. listopad oslaví doma, žádných akcí se nezúčastní. Vadí vám to? Vadí 2% Nevadí 98% hlasovalo: 3545 lidí

„Ta redakce byla na hranici takové malé Moskvy, to je taková enkláva, ruská, v centru Pekingu a já jsem se podíval z okna do toho smogu a vidím ty špinavé rudé, sovětské a čínské, vlajky a já si říkám, co jsem to, proboha, udělal,“ popsal svůj nástup na pracovní pozici zpravodaje. „Já jsem před tím celej život utíkal a teď se do toho dobrovolně vracím,“ dodal. V Pekingu podle něj neexistuje kulturní vyžití a čínští komunisté nenávidí svobodu slova. Situace prý byla dokonce lepší v Bagdádu, kde sice byla válečná zóna, ale měli volné ruce. V Číně byl 23krát zatčen a vyslýchán, dále byl údajně i odposloucháván. Etzler v rozhovoru také tvrdil, že mu čínské úřady schválně zpomalovaly internet.

Proč? „Já jsem dělal věci, které se jim nelíbily. To, že jsem mluvil s čínskými disidenty. To, že jsem mluvil o nepokoji v Tibetu. To, že jsem natáčel se severokorejskými uprchlíky, to jsou věci, které se jim nelíbí. O kterých se v Číně nemluví, to je tabu. To, že jsem mluvil o tom, že v provincii Chenan nakazili vědomě statisíce lidí vědomě virem HIV, protože jim dávali kontaminovanou krev, o tom se v Číně nemluví,“ vysvětloval Etzler, proč ho čínské úřady neměly v lásce. Dodal, že od doby, co z Číny odešel, se čínské tajné služby v odposlouchávání ještě několikanásobně zdokonalily. Fotogalerie: - Teror v Číně

Etzler také přidával příklady z venkova, kde jsou prý zemědělci vyháněni ze svých domovů, když developer představí nějaký projekt a zaplatí místní komunistické straně. Bývalý zpravodaj tvrdí, že vláda komunistů je vláda organizovaného zločinu. S komunismem v Česku má prý čínská varianta společnou represi vůči ideovým odpůrcům. Ale obchody jsou dle Etzlera plné a je možné sehnat téměř cokoliv. „Ono se říká, že oni si vzali to nejhorší z kapitalismu a to nejhorší z komunismu a zkombinovali to, jen ať jim to funguje,“ popsal situaci.

Řeč šla i o prezidentu Zemanovi a jeho přístupu k Číně. „Nechápu to z hlediska zahraniční politiky země nebo z hlediska hlavy státu. Já si myslím, že prezident Zeman tam nefunguje jako hlava státu, ale jako emisar Petra Kellnera, PPFky. Tak se nechová důstojná hlava státu, to, jak hovoří o Číně, to, jak se k Číně chová. Podívejte se, co z toho máme. Pětkrát se setkal se Si Ťin-pchingem a podívejte se, jak se k nám Čína chová. Čína si neváží vazalů a dokud se Zeman a ta jeho partička s Tvrdíkem budou chovat jako vazalové, tak se k nám Čína jako k vazalům chovat bude,“ shrnul svůj postoj Etzler.

Uvedl, že když byl v Číně, tak měla společnost PPF 10 tisíc zaměstnanců, z toho 8 a půl vymáhalo dluhy. Home Credit prý v Číně provozuje lichvu přes mikropůjčky s 30% až 40% úrokem. A nyní, po projevech Miloše Zemana, má Home Credit v Číně údajně 60 tisíc zaměstnanců. Tento byznys je v Číně dle Etzlera přísně regulován a bez podpory politiků by si Kellner „ani neškrt“. Fotogalerie: - Zeman znovu v Číně

Jako možnost uvedl, že prezident Zeman už vůbec nerozhoduje. Hovořil také o možnosti, že prezident trpí alkoholickou demencí a proto je možné ho lehko ovlivňovat. „Já nevím, kdo dělá ta rozhodnutí, jestli je to Zeman, jestli je to Kellner, jestli je to Nejedlý, jestli je to tahle banda,“ dodal. Obyčejní Číňané se prý Zemanovi v televizi smáli. „Tak se přece nechová hlava státu, prostě se takhle zesměšňovat v televizi,“ hovořili prý Číňané o výstupu s Krtečkem. Zeman se podle něj zúčastňuje akcí, na které nejezdí žádný jiný představitel ze zemí EU.

Podle Etzlera je primátor Hřib jediný současný politik s páteří – „který si tou Čínou nenechá diktovat vůbec nic, což je jediný správný postoj nezávislé, svrchované země,“ tvrdil bývalý zpravodaj z Číny. A že některá hudební tělesa nemohou pak jet do Číny? Prý si peníze vydělají jinde. „Nemáme pandu, no a co?“ zlehčoval následky Hřibova postoje k Číně. Zopakoval, že Čína si neváží vazalů a Číňané jsou pragmatičtí, takže tvrdší přístup by podle něj byl úspěšnější. Zeman je v Číně prý za vlezdoprdelku, který kývne na všechno. MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Jako příklad dal bývalý zpravodaj Švýcarsko, které má velkou komunitu tibetských exulantů, jezdí do něj dalajláma, a přesto s Čínou čile obchoduje. Jako dalšího politika s páteří jmenoval Angelu Merkelovou, která se prý také s Číňany baví o tématech, o kterých se bavit nechtějí. „Nejlepší je postavit se těm Číňanům s rovnou páteří, obchodovat s nimi, podnikat,“ tvrdil Etzler. Podle něj zde jsou technologie a know-how, o které by byl v Číně zájem, ale musel by Česko reprezentovat někdo, kdo by vztah vedl jako rovný s rovným.

