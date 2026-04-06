Zeman a Rajchl vystoupí na debatě kvůli sjezdu sudetských Němců

Nadace Železná opona zve veřejnost na otevřenou debatu na téma „Obrana českých národních zájmů“. Reaguje tak na snahy uspořádat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.
Akce Nadace Železná Opona se uskuteční v úterý 28. dubna od 17 hodin v Domě techniky VTS v sále č. 217 na Novotného lávce 200/5 v Praze.
Akt smíření, nebo provokace a urážka památky obětí nacismu?
Plánovaný 76. sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu má proběhnout ve dnech 22.–25. května v Brně v rámci festivalu Meeting Brno. Jde o první setkání potomků sudetských Němců vysídlených po druhé světové válce přímo na území České republiky. Akci podporuje část brněnských iniciativ zaměřených na česko-německé smíření, naopak proti ní vystupují různé vlastenecké spolky, které ji označují za provokaci a urážku památky obětí nacismu. Bavorská vláda sjezd podpoří částkou 850 tisíc eur (kolem 21 milionů korun).
„Němečtí obyvatelé žili na české půdě po dlouhá staletí. Společná historie vypráví o plodném spolužití i o vážných konfliktech. Válečné utrpení a vyhánění změnilo složité vztahy v nenávist, která nabyla mezistátního dosahu. Jsme přesvědčeni, že jsme za osmdesát poválečných let urazili jako sousedé cestu od nepřátelství přes úsilí o vzájemné pochopení až ke smíru, který v duchu přátelské shody potvrdili ústavní představitelé obou našich států. Věříme, že nastal čas ji prohloubit: podat si ruce s někdejšími krajany a jejich potomky. Zveme Sudetoněmecké krajanské sdružení, aby setkání v roce 2026 uspořádalo v Brně,“ stojí ve výzvě, kterou podepsali například básníci Miloš Doležal nebo Petr Hruška, kněz Tomáš Halík, divadelník Jiří Suchý, spisovatelé Pavel Kosatík, Dora Kaprálová, Jiří Kratochvil, Eda Kriseová, Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková, Ondřej Vaculík, herec Bolek Polívka, režisérka Olga Sommerová, politik Petr Pithart a další.
Sjezd v Brně vyvolal v posledních měsících řadu protestů. Někteří kritici, včetně spolku Svatopluk a bývalého diplomata Petra Druláka, vyzývají k jeho zrušení a považují ho za relativizaci historické odpovědnosti sudetoněmeckého hnutí.
To historicky vzniklo jako akce připomínající odsun německé menšiny po druhé světové válce. V minulosti z jeho řad zaznívaly i požadavky na revizi majetkových poměrů. Nynější předseda Bernd Posselt pochází z rodiny továrníků a starosty z Jablonce nad Nisou, ovšem narodil se už v Německu.
p
Předseda landsmanšaftu Bernd Posselt, stejně jako organizátoři z Meeting Brno, sjezd prezentují jako symbol smíření, dialogu a společné evropské budoucnosti. Posselt v březnu navštívil Brno a zdůraznil, že akce nemá revanšistický charakter.
V samotné jihomoravské metropoli, kde v době vlády nacistů byly česko- německé vztahy poměrně vypjaté, ale na společné evropské budoucnosti v tomto podání rozhodně nepanuje shoda. „U nás v Brně je v současné době poměrně silné napětí vyvolané kolaborantským postupem odpovědných osob za dosud nezakázaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu,“ svěřil se redakci ParlamentníchListů.cz čtenář z Brna.
Ke zklidnění nepříspěl ani postoj brněnského úřadu, který si za sdělení, požadovaná občany podle zákona o svobodném přístupu k informacím, účtoval částky přesahující sto tisíc korun.
Tradiční Sudetoněmecké dny, konané na letnice, se až doposud pořádaly vždy v Německu. Od roku 2016 se jich účastní i ministři české vlády, prvním byl lidovec Daniel Herman, za Fialovu vládu nejčastěji jezdil Mikuláš Bek.
Obrana českých národních zájmů
Jednou z akcí, která chce vést k objektivnímu náhledu na minulost a události spojené s obdobím druhé světové války, má být debata na téma „Obrana českých národních zájmů“, pořádaná 28. dubna v Praze Nadací Železná opona. Podle organizátorů jde o aktuální téma, které vyžaduje otevřenou diskusi o ochraně českých národních zájmů, historické paměti a suverenitě státu. „Srdečně zveme všechny zájemce do diskuse,“ uvádí pozvánka.
Debata v pražském Domě techniky se zařadí do širší vlny veřejných diskusí, které v Česku provázejí přípravy brněnského sjezdu. Očekává se účast představitelů nadace, historiků, politiků i občanů s různými názory na česko-německé vztahy a poválečné vysídlení.
Pozvánku zaslal ParlamentnímListům.cz publicista Jan Šolta s tím, že podle něj je mimořádně důležité informaci šířit.
Hvězdou akce v pražském Domě techniky VTS se má stát exprezident Miloš Zeman. Vystoupí také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová a poslanec a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Hovořit bude i ředitel Institutu Václava Klause Jiří Wiegel a historik a archivář Tomáš Jelínek. Sestavu účinkujících redakci serveru ParlamentníListy.cz osobně potvrdila senátorka Zwyrtek Hamplová.
Jiří Weigl se k tématu odsunu opakovaně kriticky vyjadřoval společně s prezidentem Klausem. Ten byl jednu dobu „oblíbencem“ Bernda Posselta a dalších aktivistů landsmanšaftu, podobně jako tehdejší stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil. Díky nim se například stalo předvolebním tématem v roce 2002 otevření pražské kanceláře Landsmanšaftu, kterému se jiné parlamentní strany příliš nevěnovaly.
Exprezident Zeman se k přípravě Sudetoněmeckého sjezdu v Brně vyjádřil již dříve. V březnu se sešel s ústavním právníkem profesorem Václavem Pavlíčkem, který je jednou z největších českých kapacit na téma dekretů prezidenta Beneše, jimiž byl odsun proveden. Profesor Pavlíček také patří k největším kritikům německého zpochybňování dekretů.
„Mé pozvání přijal prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., významný český ústavní právník, vysokoškolský pedagog a předseda správní rady Hlávkovy nadace. Společně odsuzujeme květnové konání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Jde o nátlakovou politickou akci namířenou proti zájmům občanů České republiky. Koná se na pozvání a s podporou iniciativy Meeting Brno, částečně financované z veřejných peněz,“ napsal na svém facebookovém účtu Miloš Zeman. S Pavlíčkem se sešli v jeho pražské kanceláři.
Dále Zeman uvedl, že cílem jednání je připravit podmínky pro revizi výsledků druhé světové války a současně oslabit českou národní identitu.
Za mimořádnou drzost pak považuje, že organizátoři zneužili slova české hymny, která si často zpívali odbojáři před popravou z rukou německých okupantů.
„Domníváme se, že záměrem této akce je oslabit českou národní identitu a připravit podmínky pro revizi výsledků druhé světové války. Považujeme za mimořádnou drzost, že jako motto letošního festivalu Meeting Brno zneužili organizátoři úvodní slova české národní hymny. A odpovídáme jim, že náš domov není ani v Bavorsku, ani v Lichtenštejnsku, ani v Bruselu, ale je v České republice – samostatné, suverénní, svobodné a demokratické zemi,“ varuje třetí český prezident.
Jeho kancelář ParlamentnímListům.cz potvrdila, že bývalá hlava státu se plánuje akce zůčastnit osobně.
