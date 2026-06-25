ČPZP: S aplikací Zdraví v mobilu pojištěnci loni obešli Zemi asi 4 500 krát

To je jen malá část užitečných funkcí aplikace Zdraví v mobilu. Aplikace je dostupná na chytrých zařízeních s iOS i Androidem a už více než 9 let pomáhá pojištěncům České průmyslové zdravotní pojišťovny jednoduše a přehledně vyřídit řadu věcí přímo z mobilu. Využívá ji přes 800 tisíc pojištěnců, z nichž každému čtvrtému načítá kroky v rámci preventivního programu Krok pro zdraví. Loni pojištěnci nachodili 246 miliard kroků, což odpovídá 4 500 cestám kolem Země.
„Preventivní program Krok pro zdraví používá přes 200 tisíc pojištěnců a je tak jednou z nejoblíbenějších funkcí aplikace. Účastník programu za rok nachodí v průměru přes 1,5 milionu kroků, což je přibližně 4 000 kroků denně,“ uvádí mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. Tento denní průměr rok od roku stoupá, což ukazuje, že program skutečně motivuje k častějšímu pohybu.
„Jen v roce 2025 nachodili v programu Krok pro zdraví pojištěnci dohromady 246 miliard kroků. Pro představu – kdybychom je přepočítali na vzdálenost, vystačilo by to zhruba na 4 500 cest kolem Země,“ doplňuje mluvčí a dodává, že za nachozené kroky jsou pojištěnci odměňováni finančním příspěvkem až 1 000 korun na nákup sportovního oblečení a obuvi. Pravidelným pohybem zároveň podporují své tělesné i duševní zdraví.
V aplikaci, která je ke stažení zdarma na www.zdravivmobilu.cz, najdou klienti vše důležité ke svému zdravotnímu pojištění – od průkazu pojištěnce přes přehled vykázané péče až po informace o lékařích, lécích, pobočkách ČPZP nebo o preventivních programech. Pojištěnci si dále mohou zkontrolovat kontaktní údaje, uložit lékařské zprávy, nechat si připomenout důležité preventivní prohlídky nebo si třeba sjednat cestovní pojištění. Ve funkci Osobní účet si klienti mohou zkontrolovat výdaje na svou péči. Díky aplikaci mají pojištěnci navíc neustále u sebe svou EHIC kartu pojištěnce - měsíčně po EHIC „sáhne“ přibližně 16 000 klientů. Pro ty, kteří se rozhodnou přejít k České průmyslové zdravotní pojišťovně od jiné zdravotní pojišťovny, mohou využít funkci Registrace k ČPZP.
Příspěvky čerpá online už 66 procent klientů
Roste také obliba elektronického vyřizování příspěvků na preventivní programy. Zatímco v roce 2024 žádalo o příspěvek elektronickou formou 49 % pojištěnců, loni už to bylo 58 % a letos 66 %. Stále více klientů tak dává přednost pohodlnému vyřízení online před návštěvou pobočky.
Tisíc dotazů na lékaře pojišťovny jen přes aplikaci
Aplikace slouží také ke komunikaci s odborníky – v roce 2025 položila jejím prostřednictvím svůj dotaz lékaři tisícovka pojištěnců. Zdraví v mobilu tak jednoznačně šetří čas, zjednodušuje komunikaci s pojišťovnou a dává klientům větší přehled o jejich zdraví i čerpání výhod.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.
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