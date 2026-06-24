Tajemný Zeman: Přečtěte si pravdu o „jednom řediteli tajné služby“

Prezident Miloš Zeman ve středu představil nové vydání bestselleru Jak jsem se (ne)mýlil v politice. Nové a rozšířené vydání knihy, které se prodalo přes 135 tisíc kusů, vydává nakladatelství Olympia, kterému Zeman poděkoval za dlouhodobou spolupráci.
Ing. Miloš Zeman
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„Chtěl bych poděkovat nakladatelství Olympia, že tuto knihu znovu vydává. Chtěl bych také poděkovat Radimu Panenkovi za opravdu zajímavý rozhovor, přičemž zajímavým rozhovorem nemyslím své odpovědi, ale Radimovy otázky,“ pochválil Zeman nový úvod knihy, který pro obnovené vydání připravil Radim Panenka z ParlamentníchListů.cz.
Následně Zeman se svým typickým humorem předpovídal, jak se bude kniha po dvaceti letech znovu prodávat. „Jako prognostik bych asi měl mluvit trochu o budoucnosti. Nuže, vidím město veliké, plné mladých čtenářů, kteří berou nadšeně do rukou tuto knihu a odcházejí po přečtení spokojeni a naplněni hlubokými myšlenkami,“ prohlásil prezident.
„Dystopická varianta spočívá v tom, že vidím město veliké, kde tuto knihu vůbec nikdo nečte a zůstává ve skladech a potom je přemístěna do levných knih za desetikorunu. Obě varianty jsou možné, a je to na čtenáři,“ dodal Zeman, že budoucnost knihy leží na rozhodnutí čtenářů.
Kromě nového vydání knihy Jak jsem se (ne)mýlil v politice prezident připomněl, že spolu s historikem Michalem Macháčkem pracuje na další životopisné knize a jiných projektech. „Závěrem bych chtěl říci, že je tak trochu přezemanováno. Vychází tato kniha, která byla v prvním vydání prodána v počtu 135 tisíc výtisků, teď Michal Půr se mnou vydal čtyřhodinový podcast, který se jmenuje Životopis. Historik Michal Macháček píše můj životopis,“ vypočítal Zeman.
Ve hře přitom údajně byl i pořad České televize, ze které ale patrně sešlo. „No a byl za mnou také jakýsi redaktor České televize, který chtěl udělat totéž, ale pak už se neobjevil, protože mu to možná ČT zakázala,“ řekl Zeman a rozesmál tím diváky v sále.
Na závěr prezident vysvětlil, že on sám tuto knihu vnímá jako soupis jeho chyb, ze kterých by se měli poučit ostatní. „Chtěl bych popřát všem, kdo tuto knihu budou číst, aby si uvědomili, že jejím cílem nebylo vychvalovat se, že jsem se nemýlil. To slovo „ne“ v závorce tam přidalo až nakladatelství Olympia,“ vysvětlil.
„Protože v mém věku už se nemusím za své chyby stydět ani omlouvat, ale musím je umět přiznat a musím říci, jak by se daly napravit. Příkladem je bombardování Jugoslávie, kde jsem už poprosil za odpuštění a omluvil se,“ řekl mimo jiné prezident a poprosil čtenáře, aby takto vnímali celou knihu.
„Prosím, abyste tuto knihu brali jako soupis mých chyb od dětství až po prezidenství, které nejsou zastírány ani omlouvány, ale jsou rozebírány k poučení druhých,“ dodal Zeman skromně a sálem se rozlehl hlasitý potlesk.
Přišel i náznak, že by Zeman nemusel spisovatelskou dráhu pověsit na hřebík. „Doufám, že pana prezidenta ještě přemluvíme k další knize, přestože říkal, že Prezidentský úděl byla jeho knihou poslední. Jak sám říká, jen hlupák nemění názory, a vydali jsme i tuhle, je tam spousta nového obsahu. Naše nakladatelství vydává knihy, o které je zájem. Jsou to knihy, které se čtou, a nikoli takové, o kterých se pouze rokuje a diskutuje pouze v kulturních rubrikách. Chceme jít naproti lidem, kteří knihy kupují a čtou,” uvedl vlastník nakladatelství Olympia Lukáš Hinterbuchner.
Nové doplnění knihy podle autora rozhovoru nabídne čtenářům poznat Miloše Zemana tak, jak ho dosud neznají, a hovořit o věcech, tématech i osobních vlastnostech, která z jeho úst nikdy veřejně nezazněla. V tom je kniha zcela unikátní.
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Panenka je autorem i úvodního slova v knize, které je nazváno Výstřel z děla. „Název nebyl zvolen náhodně. Cituji přesné věty, když pan prezident začátkem března 2017 na Pražském hradě oznamoval, zdali bude nebo nebude znovu kandidovat podruhé, řekl, že politické prohlášení by mělo zaznít jako výstřel z děla. A že politické prohlášení by nemělo být obalováno verbální kaší. Právě toto nejlépe vystihuje Miloše Zemana, politika, Miloše Zemana, státníka,” konstatoval Radim Panenka.
Trvající vliv na veřejné dění a Zemanovu osobnost popsal pomocí příkladu. “Znáte nějakého jiného politika, nejen v České republice, ale v celé Evropě, na jehož oslavu 80. narozenin by dorazilo sedm zahraničních státníků v aktivní funkci? Žádného takového dalšího neznám. Takový je pouze Miloš Zeman,” dodal Panenka.
Moderátorka celé události Alex Mynářová se na Miloše Zemana obrátila s dotazem, zda i nová část jeho knihy obsahuje nějaký pomyslný výstřel z děla. „Výstřelem z děla může být srovnání dvou šéfů tajných služeb, z nichž jeden se jmenoval Berija a druhého nebudu uvádět, ale vy si to v knize přečtete. To je ale jenom takové uprdnutí, není to skutečný výstřel z děla,“ sdělil bývalý prezident republiky.
Herecká legenda Jiřina Bohdalová, která je patronkou knihy, zavzpomínala na své vůbec první setkání s Milošem Zemanem.
„Vzhledem k tomu, že jsou tady novináři, chtěla bych upozornit, že jsem pana prezidenta znala ještě, když nebyl prezidentem, což je dost důležité, protože mě pomlouvají, že jsem na prezidenty. Ne, jsem na chytré lidi a tím je právě Miloš. Vzpomínala jsem, kdy jsme se vůbec viděli poprvé, a přišla jsem na to. V místě, kde mám chalupu, se umisťoval v kostele nový zvon. Měla jsem tam něco povídat a byla z toho nervózní, tak jsem si to opakovala. Přistoupil ke mně tehdejší předseda vlády, což byl Miloš, a povídá: co tady budete číst? Odpověděla jsem, že budu číst z epištoly svatého Pavla, což začal okamžitě citovat. Já jsem se zhroutila a od té doby si ho vážím. A vím proč,” řekla patronka knihy Jiřina Bohdalová.
Knize přeje hlavně, aby ji lidé četli. „Knihu jsem dostala s předstihem a četli si v ní a nemohu říci nic jiného, než abyste si ji přečetli. Stojí to za to,“ dodala Bohdalová.
Během následující více než hodiny Miloš Zeman svou novou knihu podepisoval přítomným hostům, mezi které patřili současní vládní i bývalí politici, výrazné osobnosti společenského, právního či kulturního života.
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