„Kurňa, jak to odůvodnit…“ Ondřej Dostál se vysmál Ústavnímu soudu

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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
„Ééé... kurňa, jak to odůvodnit... tam prezidenti v minulosti jezdili taky,“ napsal Dostál na sociální síti Facebook. „Co je tohle za argument, ústavní soudci?“ zeptal se Dostál. A hned přidal několik argumentů, které stojí proti verdiktu ÚS ČR.
„Právní váhu nemá žádnou – ústavní kompetence nelze vymezovat zvykovou praxí. Skutkově je úplně mimo – v minulosti neexistoval závažnější rozpor mezi pozicemi vlády a prezidenta ve věci NATO, nebyl důvod ho tam nebrat; nyní existuje, a proto poprvé vznikla otázka, zda si může prezident účast na summitu vynutit NAVZDORY své rozdílné pozici vůči vládě. Tímto ‚předběžným‘ rozhodnutím ÚS jednoznačně předjímá, lze říci nahrazuje, rozhodnutí ve věci samé (na niž si dle vlastních slov pro ‚složitost‘ v krátké lhůtě netroufá) – neboť kdyby později rozhodl o kompetencích odlišně než v tomto klíčovém ‚předběžku‘, veřejně by se naprosto znemožnil; toto ve skutečnosti JE rozhodnutí v kompetenční věci samé – akorát bez odůvodnění a jakékoli ústavněprávní argumentace,“ konstatoval Ondřej Dostál.
Komentář uzavřel varováním, že pokud bude ÚS ČR rozhodovat takto slabě, nechtěl prý použít slovo „pitomě“, bude zákonitě čelit nařčení, že tzv. jde prezidentovi na ruku.
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