Prim Orlík. Od armádních hlubin k meteoritu

Když svět vyráběl potápěčské ikony, my taky
Na začátku padesátých let se ve světě rodila celá kategorie. V roce 1953 představil Blancpain model Fifty Fathoms, ve stejném roce přišel Rolex se Submarinerem a Omega rozvíjela řadu Seamaster. Potápění se stávalo sportem i profesí a hodináři na to odpovídali stroji, které vydržely pod hladinou: otočná luneta pro měření času ponoru, luminiscenční indexy a ručky pro čitelnost ve tmě, pouzdro, které nepustí vodu dovnitř.
Československo nezůstalo stranou. Na začátku šedesátých let zadalo Ministerstvo národní obrany vývoj speciálních hodinek pro armádní potápěče a zpravodajské jednotky. Vývoj svěřilo novoměstské Chronotechně. Zadání bylo výzvou: odolnost proti nárazům, odolnost proti náhlým změnám teploty, voděodolnost minimálně do hloubky 60 metrů, čitelnost ve tmě i pod vodou a naprostá spolehlivost v extrémních podmínkách.
Výsledkem byl model Prim Orlík dodaný armádě v roce 1965.
Hodinky, které se vařily ve vodě a stále tikaly
Orlík nebyl běžný model. Tam, kde se tehdy používala mosazná pochromovaná pouzdra, sáhli konstruktéři po speciální nerezové oceli, jejíž povrch zmatnili pískováním, aby pod hladinou neodrážel světlo. Z této odolné oceli vzniklo pouzdro, luneta, korunka i dýnko. Číselník chránilo vypouklé plexisklo o tloušťce kolem 2,7 mm. Uvnitř pracoval pečlivě seřízený manufakturní kalibr, uložený tak, aby tlumil otřesy. Korunka byla dost velká a utěsněná, aby s ní šlo pracovat i v potápěčských rukavicích.
Než Orlíky narukovaly, prošly zkouškami, které dnes zní skoro neuvěřitelně. Mráz a vzápětí horko. Pády z výšky na beton v přepravním obalu. Přetížení při seskoku na padáku. Jeden z důstojníků, který prototypy testoval, popsal, že s nimi odehrál tisíce hodů v kuželkách a že je omylem nechal zamrznout v ledu a pak rozehřál ve vroucí vodě. Hodinky šly dál. Právě tahle pověst, hodinky, které přežijí cokoli, dělá z Orlíku to, čím je
Armádě bylo dodáno přibližně tři sta kusů. Každý nesl pořadové číslo a putoval k potápěčům, výsadkářům a zpravodajcům. Dnes se jich dochovalo jen několik desítek a na aukcích a při přímých prodejích mění majitele za částky atakující hranice vyšších stovek tisíc korun. Z vojenského nástroje se stal poklad.
Co z Orlíku vzešlo
Orlík se nikdy nestal jen vzpomínkou. Vracel se v nových generacích a edicích, které braly původní design jako východisko a přidávaly moderní technologie.
Druhá generace přinesla větší pouzdro a centrální vteřinovou ručičku. Limitovaná edice Orlík Tobruk z roku 2015 byla prvním modelem značky vyrobený z titanu Grade 5. Edice Anthropoid z roku 2017 v počtu 75 kusů připomněla statečnost československých parašutistů a vrátila se k rozměrům původních Orlíků. Model Generál ukázal, co manufaktura umí na zakázku: pouzdro vyrobené z materiálu bojové techniky. K šedesátému výročí prvního modelu vznikla edice Respekt v autentické slitině oceli, s pískovaným povrchem a lunetou z materiálu HyCeram®. Pokaždé stejný odkaz, pokaždé jiné provedení.
Společné mají jedno. Orlík je pro Prim tím, čím je Submariner pro Rolex nebo Seamaster pro Omegu. Model, na kterém značka stojí. Proč dávají potápěčské hodinky smysl i na souši Tady je věc, kterou hodinkový svět dávno ví: většina lidí, kteří dnes nosí potápěčské hodinky, se s nimi nepotápí. A přesto je to nejoblíbenější kategorie hodinek na světě. Důvod je prostý a platí i mimo vodu.
Potápěčské hodinky jsou stavěné s rezervou. Když mají vydržet tlak pod hladinou, hravě snesou déšť, plavání, práci rukama i každodenní nárazy. Číselník je navržený pro čitelnost na první pohled, takže je přehledný za jakéhokoliv světla. A díky své povaze sednou stejně dobře k obleku jako k tričku. Sportovní charakter, který není jen sportovním nářadím.
Trh to potvrzuje. Potápěčské hodinky patří dlouhodobě k nejžádanějším. Je to kategorie, která spojuje historii, odolnost a styl. Přesně to, co Orlík uměl od začátku. Orlík Meteorit. Kus vesmíru na zápěstí
A teď to nejnovější. Orlík přichází v edici, jaká tu ještě nebyla. Meteorit jsme do hodinek dali už dřív. Tentokrát ale poprvé do těch s naším vlastním manufakturním kalibrem. Číselník Orlíku Meteorit vzniká ze skutečného meteoritu Muonionalusta, hmoty, která se zrodila dřív než naše planeta. Po rozřezání a leptání odhaluje Widmanstättenovu kresbu, geometrickou strukturu, jaká vzniká jen extrémně pomalým chladnutím kovu ve vesmíru. Díky ní je každý číselník originál.
Posunula se i technika. Pouzdro je vyrobeno z prvotřídní oceli 904L, stejné třídy, jakou pro svou odolnost proti korozi používá Rolex. Vodotěsnost činí 200 metrů. Luneta modelu Prim Orlík Meteorit vzniká z materiálu HyCeram®, moderního kompozitu obsahujícího přibližně 60 % keramických částic, který kombinuje vysokou tvrdost, stálobarevnost a odolnost proti opotřebení typickou pro keramiku s vyšší houževnatostí a odolností vůči nárazům. Skutečná přidaná hodnota tohoto materiálu však vynikne až při jeho zpracování. Výroba jediné lunety zabere přibližně jednu pracovní směnu a vyžaduje zkušenost, preciznost i absolutní kontrolu nad každým krokem procesu. Povrch lunety je nejprve jemně opískován, aby vznikly ideální podmínky pro adhezi, poté je předehřátý HyCeram® ručně aplikován do přesně definovaných kapes pod kontrolovaným tlakem.
Během nanášení je nutné eliminovat mikroskopické vzduchové bubliny, které představují největší riziko celého procesu. Po vytvrzení následuje ruční broušení, při němž se materiál postupně ubírá až na výsledný rozměr. Právě tato fáze dodává každé lunetě její charakteristický vzhled – radiální broušení vytváří jemný sluneční efekt, který zvýrazňuje hloubku povrchu a umožňuje, aby se hra světla na lunetě proměňovala s každým pohybem zápěstí.
Uvnitř tiká manufakturní kalibr Prim 95, viditelný přes safírové dýnko. Orlík poprvé dostává vlastní celoocelový tah navržený přímo pro tento model. Jeho design od Lukáše Tanečka vychází z motivu roztažených křídel orla. Tah je vybaven sponou s rychlou mikroregulací délky označenou slovem STISK.
Limitovaná edice ve třech barvách, vždy 50 číslovaných kusů. Hvězdný prach, Modrá planeta a Temný vesmír.
Hodinky pro lidi, co něco umí
Orlík nikdy nebyl pro každého. Začínal na zápěstích lidí, kteří se spouštěli do studené vody a spoléhali na to, že je ani v hloubce hodinky nezklamou. Tenhle charakter mu zůstal. Dnes ho nosí tváře značky, mezi nimiž je nejúspěšnější český biatlonista Michal Krčmář nebo zpěvák a herec David Kraus, a řada dalších výrazných osobností i vážených zákazníků, kteří vědí, co mají na ruce.
Šedesát let je provází důležitá jistota: vydrží.
Pro lidi, co něco umí.
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