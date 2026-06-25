Olomoucký kraj: Poháry, medaile i sportovní oblečení

25.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Více než čtyři milióny korun rozdělí hejtmanství mezi hasičské spolky v Olomouckém kraji. Finanční podpora půjde ze dvou dotačních titulů – první je zaměřený na pořádání akcí, druhý podporuje jejich celoroční činnost.

Olomoucký kraj: Poháry, medaile i sportovní oblečení
Foto: Olomoucký kraj
Popisek: Olomoucký kraj, logo.

Peníze z prvního titulu jsou určené na nekomerční, neziskové a obecně prospěšné aktivity v oblasti požární ochrany. Jedná se především o organizaci soutěží v požárním sportu, posilování povědomí veřejnosti o požární ochraně a systematickou práci s mládeží. Dotaci je možné využít třeba na pořízení cen a medailí.

„Například hasiči z Turovic na Přerovsku díky podpoře kraje připraví naučný den pro veřejnost. Peníze jim pokryjí výdaje na ceny do soutěží a zajištění atrakcí pro děti. V Šumperku uspořádají akci Železný hasič pro mladé hasiče a z dotace zajistí sportovcům potřebné vybavení, včetně proudnic, hadic, dresů, přileb a sportovní obuvi. V Úsově pak získají peníze na hasičské odpoledne pro děti a dospělé,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Kraj kladně vyhodnotil celkem 124 žádostí. Spolky mohly žádat minimálně o 5 a maximálně o 25 tisíc korun. Hejtmanství navíc k původním dvěma miliónům v tomto dotačním titulu přidalo dalších 256 tisíc, aby byla podpora dostupná pro více spolků a jejich aktivit.

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kraj Olomoucký , TZ

Alkohol

Alkohol je metla lidstva. Vy mluvíte o jeho omezení pro nezletilé. Jak ho pro ně chcete ještě víc omezit? Bohužel já myslím, že by měl být omezen i pro dospělé. Proč ho koupíte všude? Proč je na něj vysílána reklama? Co ho i víc zdanit jako je to třeba u tabáku?

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