Hladík (KDU-ČSL): Stát dotuje banky, ne rodiny

Tak krásné dobré dopoledne. I toto téma se nám posunulo od doby, kdy jsem interpeloval pana ministra, a on mně v únoru odpovídal relativně obecně, byť jsem to chápal, protože v té době ještě nebylo jasno, jak to s Novou Zelenou úsporám bude pokračovat.
Já jenom lehce politicky shrnu, že Motoristé nechtěli v Nové Zelené úsporám pokračovat. Nakonec přes ten tlak celé řady institucí, nás jako politiků a i vládního ANO tak Nová zelená úspora bude zachována, za to jsem rád. Bude zachována Nová zelená úsporám Light, za to jsem také rád. Nicméně ta forma, která byla zvolena směrem k (SVJ?) a směrem především k rodinným domům, tedy půjčky, mně pořád nedávají smysl.
Tak já možná bych chtěl vést tu debatu už v tom faktickém nastavení, protože myslím si, že to shodou okolností dnes se spouští ta nová etapa Nové Zelené úsporám, a to ve vztahu k bankovnímu úvěru. To nové řešení je na to, že stát bude platit RPS na úrokové sazby bankovnímu sektoru.
Já tam vnímám několik problémů. Především vnímám ten problém, že stát zaplatí stejnou částku za těch zhruba deset, patnáct v některých případech pětadvacet let, jako kdyby to dal v dotaci. Ano, pan ministr mně začne argumentovat, že teď ty peníze nemají. Já na to říkám, že je ale z modernizačního fondu stejně během let sedm, osm, devět načerpají a je to jenom čistě o cash flow a v tom cash flow ty peníze jsou.
Ale v tom nastavení mně nejvíc vadí to, že všechny ty lidi posílá teď stát do banky. A víme to všichni sami, že mladí lidé zakládající rodiny, lidé, kteří mají dítě a jeden z těch partnerů je doma, tak neprojdou riskem bank. Víme o tom, že senioři neprojdou riskem bank. Víme o tom, že ti, kteří platí hypotéku, tak neprojdou riskem bank, aby dostali úvěr na rekonstrukci. Ta výhoda toho, kdy jsme v tom minulém období dávali finanční prostředky dopředu jako dotaci, tak byla ta, že potom ti lidé měli více možností – buďto měli něco naspořeno, půjčili si po rodině nebo šli i do té banky, ale pro risk těch bank nebo spořitelen tak byli mnohem bonitnější klienti. Protože část toho už měli, když měli rekonstrukci za 2 miliony, měli 700, 800 milionů na dotacích a tu druhou polovinu si půjčovali, tak pro risk této banky nebo spořitelny i ta mladá rodina nebo i ten senior nebo člověk po šedesátce byl klient, který mohl být dotován.
Mně se trochu zdá – a rozumím tomu a pan ministr bude argumentovat penězi a to on argumentuje stále – že kdyby se snížila ta míra podpory na zhruba třicet procent a pokračovalo se v tom systému, tak by to bylo mnohem výhodnější pro Českou republiku, pro její obyvatele. To nastavení, přestože místo toho, abychom peníze dali lidem, tak je dáme bankám, tak fakticky pomáhá jenom těm lidem s vyššími příjmy. To znamená zase, (že) je to řešení pro bohatší. Nemáme tady to řešení pro mladé, pro nižší střední třídu, nemáme tady to řešení pro seniory. A teď se bavím o těch komplexních renovacích, to znamená renovacích, které stojí větší částku.
Tak já bych se chtěl zeptat pana ministra, proč tak učinil – a neargumentujte mi penězi, protože v cash flow státního fondu je peněz dost – a zda je ochoten vyhodnotit po nějaké době funkčnost toho systému a vést debatu o jeho přenastavení, respektive se vrácení třeba na tu původní variantu, která, a to podotýkám, byla připravena ke spuštění k 1. lednu letošního roku? Děkuji.
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